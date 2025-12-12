Свят

ЕС замрази за неопределен срок руските активи

12 декември 2025, 21:42
ЕС замрази за неопределен срок руските активи
Източник: IStock

Е С днес замрази за неопределен срок руските активи в Европа, за да гарантира, че Унгария и Словакия, чиито правителства са приятелски настроени към Москва, няма да могат да попречат средствата на стойност милиарди евро да бъдат използвани в подкрепа на Украйна, предадоха Ройтерс, Асошиейтед прес и ДПА, като се позоваха на датското председателство на блока.

Чрез специална процедура, предвидена за прилагане при извънредни икономически обстоятелства, ЕС блокира активите докато Русия не се откаже от войната си в Украйна и не компенсира Киев за сериозните щети, нанесени през последните почти четири години.

Досега всичките 27 страни членки трябваше да гласуват единодушно на всеки шест месеца руските активи да продължат да бъдат замразени, посочва ДПА.

Председателят на Европейския съвет Антонио Коща заяви, че европейските лидери са се ангажирали през октомври „да държат руските активи замразени, докато Русия не прекрати агресивната си война срещу Украйна и не компенсира тази страна за нанесените й щети. Днес изпълнихме този ангажимент“.

„ЕС току-що реши да замрази за неопределен срок руските активи. Това гарантира, че руските средства на стойност до 210 милиарда евро ще останат на територията на ЕС, освен ако Русия изцяло не изплати репарации на Украйна за щетите, които е нанесла. Продължаваме да усилваме натиска срещу Русия, докато тя не започне да се отнася към преговорите сериозно. Заседанието на Европейския съвет идната седмица ще бъде от критично значение за подсигуряването на финансовите нужди на Украйна през идните години“, написа в „Екс“ ръководителката на европейската дипломация Кая Калас.

Това е ключова стъпка, която ще позволи на лидерите от ЕС да решат на срещата на високо равнище идната седмица как да използват активите на руската централната банка на стойност десетки милиарди евро, за да гарантират огромен заем, който да помогне на Украйна да посрещне финансовите и военните си нужди през следващите две години, отбелязва АП.

Ходът също така ще попречи блокираните активи да бъдат част от каквито и да било преговори за прекратяване на войната без одобрението на ЕС. В план от 28 точки, изготвен от американски и руски пратеници, бе предвидено ЕС да размрази активите, за да бъдат те използвани от Украйна, Русия и САЩ. Този план, който се появи миналия месец, бе отхвърлен от Украйна и поддръжниците ѝ в Европа.

Френският външен министър Жан-Ноел Баро написа в „Екс“, че решението на ЕС означава, че „никой няма да решава вместо европейците относно използването на тези средства“.

По-голямата част от средствата – около 193 милиарда евро (225 милиарда долара) към края на септември – се държат в „Юроклиър“, белгийски финансов депозитар.

Унгарският премиер Виктор Орбан – най-близкият съюзник на руския президент Владимир Путин в Европа – заяви в социалните мрежи, че взетото решение означава, че „върховенството на закона в Европейския съюз приключва и европейските лидери се поставят над правилата“.

„Европейската комисия систематично нарушава европейското право. Тя прави това, за да продължи войната в Украйна – война, която очевидно не може да бъде спечелена“, написа той. Той добави, че Унгария „ще направи всичко по силите си, за да възстанови законовия ред“.

В писмо до Коща словашкият премиер Роберт Фицо каза, че ще откаже да подкрепи всяко действие, което „би включвало покриване на военните разходи на Украйна за идните години“.

Той предупреди, „че използването на замразени руски активи може пряко да застраши усилията на САЩ за мир, които разчитат на използването на тези ресурси за възстановяването на Украйна“.

Но ЕК твърди, че войната е наложила на евроблока тежки разходи чрез повишаване на цените на енергията и е забавила икономическия растеж в ЕС, който вече е предоставил близо 200 милиарда евро (235 милиарда долара) в подкрепа на Украйна.

Белгия, където е базирана „Юроклиър“, се противопоставя на плана за „заем за репарации“. Тя заявява, че този план „включва значителни икономически, финансови и правни рискове“ и призовава другите страни от ЕС да споделят риска.

Междувременно Руската централна банка заяви днес, че е завела дело в Москва срещу „Юроклиър“ за щети, които според нея са й били причинени, когато на Москва е било забранено да управлява активите в Белгия. Белгийският депозитар има около 17 милиарда евро (20 милиарда долара) средства в Русия и не е ясно какво ще се случи с тези пари, ако съдебното дело или подобни искове успеят.

В отделно изявление Централната банка определи по-широките планове на ЕС да използва руските активи в помощ на Украйна като „незаконни, противоречащи на международното право“, аргументирайки, че нарушават „принципите на суверенния имунитет на активите“.

Но еврокомисарят по икономиката Валдис Домбровскис отхвърли иска, заявявайки, че решението е „правно стабилно“ и че очаква Русия „да продължи да предприема спекулативни правни действия, за да попречи на ЕС да защитава международното право“.

Източник: БТА, Владимир Арангелов    
Замразяване на руски активи Руски активи в Европа Подкрепа за Украйна Войната в Украйна Унгария и Словакия Юроклиър Финансиране на Украйна Военни репарации Суверенен имунитет Европейски съюз
