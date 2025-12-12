Вашингтон евакуира десетки хиляди заради огромни наводнения

В оеннослужещи от Националната гвардия на САЩ са обикаляли тази сутрин от врата на врата, за да евакуират земеделски град на север от Сиатъл заради големите наводнения в западната част на северозападния щат Вашингтон, предаде Асошиейтед прес.
🇺🇸Major Flooding Washington— Chyno News (@ChynoNews) December 11, 2025
A State of Emergency has been declared and thousands evacuated after catastrophic floods induated Western Washington.
Skagit County ordered everyone in the Skagit River 100-year floodplain to evacuate.
More rain is expected before conditions ease. pic.twitter.com/iVbYWHRm6d
Наводненията принудиха семейства да се качат на покривите на къщите си, отнесоха мостове и събориха къщи. Дни на проливни дъждове доведоха до покачване на нивото на реките до рекордни или близки до рекордни нива, като губернаторът на Вашингтон Боб Фъргюсън прогнозира, че около 100 000 души ще трябва да бъдат евакуирани в целия щат.
Catastrophic flooding in Western Washington forces urgent evacuations as National Guard troops go door-to-door in Burlington and surrounding areas. Days of torrential rain pushed rivers to record levels, sweeping away homes and stranding families on rooftops. Officials warn tens… pic.twitter.com/QV6r2UjHjB— APT News (@APT__News) December 12, 2025
Властите предупредиха, че дигите и язовирните стени може да се пропукат, и в сряда издадоха заповед за незабавно евакуиране на десетки хиляди жители в заливната равнина на река Скагит, включително в град Бърлингтън, където живеят близо 10 000 души.
The Snohomish River Valley S of Duvall this morning around 8:30am. Unfortunately still looking more like a a Louisiana swamp than the Evergreen state. #wawx #wx #flooding #atmosphericriver #snohomishriver @NWS @NWSSeattle pic.twitter.com/G86QSZImXq— Jen Grand_wx 🌬 (@pnwwxchaser) December 12, 2025
Тази сутрин кални води започнаха да заливат домове, а призивите на властите местните жители да се евакуират станаха по-настоятелни.