WSJ: Предсрочните избори могат да променят геополитическите перспективи на България

Правителството падна на 11 декември след вълна от улични протести на младежи срещу дълбоко вкоренената корупция

12 декември 2025, 19:54
К раят на проевропейското правителство на премиера Росен Желязков вероятно ще доведе до предсрочни избори в следващите месеци, което може да промени геополитическите перспективи на страната, се казва в статия на „Уолстрийт джърнъл“, посветена на протестите у нас и оставката на кабинета.

Недоволните протестиращи от поколението Z, които тази година свалиха правителства и разтърсиха управляващите по целия свят, отбелязаха първата си победа в Европа.

Правителството на България падна на 11 декември след вълна от улични протести на младежи срещу дълбоко вкоренената корупция и елитите, които се занимават с лични сделки и са широко възприемани като откъснати от проблемите на обикновените граждани.

Световните агенции коментират протестите и политическия хаос в България (ОБЗОР)

България се превърна в най-новата гореща точка в една година, белязана от протестите на поколението Z. Младежките протести свалиха правителствата в Непал и Мадагаскар през последните месеци. Демонстрациите срещу привилегиите, от които се ползват политическите елити, предизвикаха масови митинги в Индонезия и Филипините. В Танзания младежките антиправителствени протести бяха посрещнати с смъртоносна сила от страна на правителството.

Оставката на коалиционното правителство на България, обявена на 11 декември от министър-председателя Росен Желязков, идва само няколко седмици преди балканската страна да се присъедини към еврозоната, валутния съюз на Европейския съюз. Макар че падането на правителството на България няма да спре планираното преминаване към еврото на 1 януари, то удължава политическата криза, която доведе до седем парламентарни избори само за четири години. Желязков пое властта през януари.

„Vox populi, vox dei“, каза Желязков в парламента, цитирайки латинската поговорка „гласът на народа [е] гласът на Бога“.

„Трябва да се изправим, за да отговорим на техните искания. А тяхното искане е оставката на правителството“, добави той.

Оставката в кадър: Финалът на кабинета "Желязков" в снимки
Краят на проевропейското правителство на Желязков вероятно ще доведе до предсрочни избори в следващите месеци, което може да промени геополитическите перспективи на страната.

Един от потенциалните бенефициенти е президентът Румен Радев, избраният държавен глава на страната, който се очаква да сформира своя собствена партия и да се кандидатира на следващите парламентарни избори. Бивш пилот от военновъздушните сили, Радев често е критикувал западната подкрепа за Украйна в нейната война с Русия, като по-рано тази година определи перспективите на Киев като „обречени“.

Световни медии проследиха на живо масовите протести в България срещу правителството

Непосредственият повод за последните протести беше бюджетният план на правителството за 2026 г., който включваше предложение за увеличаване на разходите – стъпка, която според критиците би затвърдила контрола на корумпираните политици върху институциите в страната.

Корупцията в балканската страна с население от около 6,5 милиона души отдавна е широко разпространена, дори и след присъединяването й към ЕС през 2007 г. Постоянно класирана като една от най-корумпираните държави членки на блока от Transparency International, България не успя да постигне високопоставени осъдителни присъди за корупция през последните години, което подхрани общественото недоволство и предизвика повтарящи се критики от Брюксел по отношение на нейния рейтинг в областта на правовата държава.

Сега общественото недоволство достигна връхната си точка.

Брифинг на ГЕРБ след оставката на правителството на Росен Желязков
Десетки хиляди протестираха на 10 декември в София и други градове, което е поредният от поредицата демонстрации в столицата и други места през последните седмици.

Мобилизирани чрез TikTok и други социални медии, българите маршируваха с плакати с надписи „Gen Z идва“ и „Gen Z срещу корупцията“. По време на демонстрация пред сградата на парламента в българската столица, на огромен екран се прожектираха видеоклипове и меми, осмиващи политиците.

Световни медии следят на живо масовите протести в България срещу правителството

„Протестите показаха, че в младите поколения има достатъчно гражданска енергия, за да се противопоставят на възприеманата арогантност на укрепилия се политически и икономически елит, който се е възползвал от практики за завладяване на държавата, за да остане на власт“, каза Мартин Владимиров, директор на програмата за геоикономика в Центъра за изследване на демокрацията, мозъчен тръст със седалище в София.

За мнозина това беше първият им голям протест. Поколението Z в България е израснало без да е преживяло комунистическата ера, която приключи през 1989 г., или опустошителната икономическа криза, която последва нейния крах. Недоволството им обхваща всичко – от безнаказаността на политическите лидери до състоянието на здравната система и липсата на добре платени работни места.

Възмущението е осезаемо и в интернет, където дебатите за демокрацията, корупцията и свободата на пресата са сред най-популярните теми. Много влиятелни личности и актьори се присъединиха към митингите. Появиха се нови меми, включително плакати с надпис „Заведи приятелката си на среща на протеста“.

Кабинетът "Желязков" подаде оставка
Ангел Игнатов, проектен мениджър, работещ в IT индустрията в София, каза, че след като е учил в Обединеното кралство, е решил да се върне и да помогне за подобряването на родната си страна. Но сега задълбочаващата се корупция и поредицата от грешки на правителството са го подтикнали да се присъедини към протестите.

„Има цяло поколение като мен. Просто не искаме това за нашата страна“, каза Игнатов.

Протести в България срещу правителството
Източник: БГНЕС    
