Какво послание отправи Зеленски от Купянск

Той поздрави военнослужещите по повод Деня на Сухопътни войски

12 декември 2025, 17:09
Съветник на Путин: Москва може да не хареса новите предложения за мир в Украйна
Как е починала Джейн Остин? Мистерията на последните дни на великата авторка
Русия и Украйна с размяна на удари, има жертви
Украйна удари руски кораби, превозващи военна техника
Кремъл: Спирането на огъня в Украйна е възможно само ако украинските сили се изтеглят от Донбас
Зеленски: САЩ искат Украйна да се оттегли от Донбас и да създаде "свободна икономическа зона"
Доналд Тръмп предупреждава за Трета световна война
Мария Корина Мачадо избяга с перука и рибарска лодка, за да стигне Нобеловата церемония

У краинският президент Володимир Зеленски заяви днес на посещение в град Купянск, че е изключително важно да се постигат добри резултати на бойното поле, за да може след това Украйна да постигне добри резултати при преговорите, предаде Укринформ. 

"По направление Купянск войниците ни в момента постигат резултати за Украйна. Много руснаци говориха за Купянск, ние виждаме това. Бях там и поздравих момчетата. Благодарих на всички екипи, на всеки, който се сражава там, всеки, който неутрализира окупаторите", написа Зеленски във "Фейсбук". 

Той изтъкна, че сега е много важно да има добри резултати на бойното поле, за да може след това Украйна да има добри резултати в областта на дипломацията.

"Така стоят нещата: всички наши силни позиции в страната са силни позиции и в преговорите за спиране на войната", каза Зеленски. 

Освен това той поздрави военнослужещите по повод Деня на Сухопътни войски, който в Украйна се отбелязва днес. 

Източник: БТА, Анелия Пенкова    
