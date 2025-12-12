Какво послание отправи Зеленски от Купянск

У краинският президент Володимир Зеленски заяви днес на посещение в град Купянск, че е изключително важно да се постигат добри резултати на бойното поле, за да може след това Украйна да постигне добри резултати при преговорите, предаде Укринформ.
Зеленски се похвали с "добър резултат" на фронтовата линия
"По направление Купянск войниците ни в момента постигат резултати за Украйна. Много руснаци говориха за Купянск, ние виждаме това. Бях там и поздравих момчетата. Благодарих на всички екипи, на всеки, който се сражава там, всеки, който неутрализира окупаторите", написа Зеленски във "Фейсбук".
Today, I am in the Kupyansk sector, with our warriors who are getting the job done for Ukraine here.
The Russians kept going on about Kupyansk – the reality speaks for itself. I visited our troops and congratulated them. Thank you to each and every warrior! I am proud of you!
Той изтъкна, че сега е много важно да има добри резултати на бойното поле, за да може след това Украйна да има добри резултати в областта на дипломацията.
November 20
Russian top general to Putin: "Kupiansk has been taken under control"
December 2
Putin: "We invite foreign media to Kupiansk"
December 12
Zelenskyy: "Hello from Kupiansk"
"Така стоят нещата: всички наши силни позиции в страната са силни позиции и в преговорите за спиране на войната", каза Зеленски.
Освен това той поздрави военнослужещите по повод Деня на Сухопътни войски, който в Украйна се отбелязва днес.