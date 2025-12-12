Свят

Норвежкият Нобелов комитет осъди "бруталния" арест на Наргес Мохамади

Нобеловата награда беше присъдена на Мохамади през 2023 г.

12 декември 2025, 22:58
Норвежкият Нобелов комитет осъди "бруталния" арест на Наргес Мохамади
Източник: Istock

Н орвежкият Нобелов комитет осъди „бруталния“ арест на иранската лауреатка Наргес Мохамади, предаде Ройтерс.

"Иранската активистка за човешките права и лауреатка на Нобеловата награда за мир Наргес Мохамади беше арестувана по „брутален“ начин в Иран и трябва да бъде освободена незабавно", заяви днес норвежкият Нобелов комитет.

Нобеловата награда беше присъдена на Мохамади през 2023 г. след нейната продължила три десетилетия кампания за правата на жените и за премахването на смъртното наказание в Иран.

Източник: БТА, Владимир Арангелов    
Наргес Мохамади Нобелова награда за мир Иран Арест Права на човека Права на жените Норвежки Нобелов комитет Смъртно наказание Иранска активистка Лауреатка
