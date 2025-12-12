Норвежкият Нобелов комитет осъди "бруталния" арест на Наргес Мохамади

Н орвежкият Нобелов комитет осъди „бруталния“ арест на иранската лауреатка Наргес Мохамади, предаде Ройтерс.
"Иранската активистка за човешките права и лауреатка на Нобеловата награда за мир Наргес Мохамади беше арестувана по „брутален“ начин в Иран и трябва да бъде освободена незабавно", заяви днес норвежкият Нобелов комитет.
Нобеловата награда беше присъдена на Мохамади през 2023 г. след нейната продължила три десетилетия кампания за правата на жените и за премахването на смъртното наказание в Иран.
