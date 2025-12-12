Беларуският президент обещава диалог със САЩ за политическите "заложници"

Д жон Коул, натоварен от президента на САЩ Доналд Тръмп със задачата да преговаря за освобождаването на политическите затворници в Беларус, разговаря днес в Минск с президента Александър Лукашенко, съобщиха държавни медии, цитирани от Ройтерс.

На кратък видеозапис, публикуван в „Телеграм“ канал, свързван с администрацията на Лукашенко, беларуският президент се ръкува, прегръща за кратко и поздравява Коул за назначаването му за специален пратеник на Тръмп миналия месец.

„В момента сте нашият най-високопоставен представител на Беларус. Кажете на Тръмп, че трябва да направим нещо по въпроса. И ние ще го направим“, заяви Лукашенко.

Тихановска към Тръмп: Лукашенко иска да ви заблуди

Беларуската държавна новинарска агенция БелТА цитира президента да казва: „Казват че Тръмп обича комплиментите. Не го правя обаче, за да го лаская. Искам да кажа, че напоследък много харесвам действията му.“

„Имаме много въпроси. Светът се променя много бързо и възникват нови проблеми, които трябва да обсъдим. И може би да решим някои от тях“, добави той.

A number of sources report that an American delegation led by @johnpcoale — 🇺🇸 President @realDonaldTrump's special envoy — is in Minsk.

Awaiting confirmation & news regarding the release of the regime's hostages. If Lukashenko wants a deal with President Trump, then he must… pic.twitter.com/KnAGbzLHR2 — Pavel Latushka (@PavelLatushka) December 12, 2025

Тръмп настоява Лукашенко, който е близък съюзник на руския президент Владимир Путин, да освободи до 1400 души, които американският президент нарича „заложници“.

По време на последното си посещение в Беларус през септември Коул убеди Лукашенко да освободи 52 души, сред които 40 политически затворници, съобщи правозащитната група „Вясна“. Един от тях беше впоследствие върнат в затвора, след като отказа да бъде депортиран.

САЩ: Беларус да освободи над 1500 политически затворници

В замяна САЩ отмениха санкциите срещу беларуския държавен авиопревозвач.

Оттогава обаче „Вясна“ съобщи за 167 нови политически затворници.

Беларуската опозиция в изгнание обвини Лукашенко, че прилага метод на „въртяща се врата“, заменяйки стари задържани с нови.