Борисов: В ГЕРБ никога не сме управлявали напук

Лидерът на партията заяви в Силистра, че управлението е загубило смисъл и че кабинетът е бил създаден, за да прекрати серията от избори

12 декември 2025, 22:13
Източник: Георги Димитров/Vesti

"В ГЕРБ никога не сме управлявали напук! Особено в ситуация на голямо обществено напрежение, каквото видяхме на площада."  Това заяви Бойко Борисов на среща с членове и симпатизанти на партията в Силистра.

Той подчерта, че за ГЕРБ властта не е самоцел и затова партията е осъзнала, че участието ѝ в управлението е загубило своя смисъл. По думите му правителството е било създадено с цел да се сложи край на поредицата от седем избори, струващи на България 1 млрд. лв.

WSJ: Предсрочните избори могат да променят геополитическите перспективи на България

Борисов посочи, че е използван "важният политически момент" за напредък към влизане в еврозоната и за осъществяване на Плана за възстановяване и устойчивост, тъй като в условия на политическа нестабилност инвеститори не идват.

Лидерът на ГЕРБ заяви, че партията за пореден път е проявила държавническо поведение, за да бъде "мост, а не спирачка" в името на бъдещето на следващите поколения. Той добави, че подава оставка и защото "войната може да бъде прекратена само от този, който може да постигне мира".

