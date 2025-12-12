Известната писателка Джоана Тролъп, майстор на семейните саги, почина на 82 години

Б ританската писателка Джоана Тролъп, постигнала успех със своите семейни саги, които разказват за живота в провинциална Англия, почина на 82-годишна възраст, предадоха АФП и Асошиейтед прес, позовавайки се на семейството й.

Писателката - далечна потомка на известния викториански романист Антъни Тролъп, е авторка на около четиридесет книги, някои от които е написала под псевдонима Каролайн Харви.

За смъртта на Тролъп в дома й в Оксфордшър съобщиха двете й дъщери.

Author Joanna Trollope has died at 82. Trollope, who was a distant relative of the 19th-century novelist Anthony Trollope, was known for novels that depicted the lives of everyday Britons, including THE RECTOR’S WIFE and THE SOLDIER’S WIFE, among others. https://t.co/xr870TAKVM pic.twitter.com/gDLNJwZX0K — Kirkus Reviews (@KirkusReviews) December 12, 2025

Романите на Джоана Тролъп, сред които "Чуждите деца", "Жените на синовете й" и "Семейство", разказват за взаимоотношенията и събитията в живота на фамилии от средната класа в английската провинция.

Творбите на Тролъп най-често разглеждат теми за осиновяване, развод и смесени семейства.

Joanna Trollope, the bestselling author, has died aged 82.



Trollope found success with her bestselling tales of romance and intrigue in rural middle England, for which she was dubbed the “Queen of the Aga Saga” — The Times and The Sunday Times (@thetimes) December 12, 2025

"С голяма тъга научихме за смъртта на Джоана Тролъп, една от най-обичаните ни, аплодирани и ценени романистки", каза нейният агент Джеймс Гил.

Издателите й "Пан Макмилън" (Pan Macmillan) също изразиха почитта си към тази "духовна, мъдра и съпричастна" авторка.

Joanna Trollope has died aged 82. Our thoughts go out to her family. pic.twitter.com/MHcO77Godu — Southport Reporter (@SouthportReport) December 12, 2025

"Тя ни остави едно прекрасно наследство от увлекателни и проницателни социални наблюдения, описвайки семейните динамики с топлина, интелигентност и остро чувство за човешките слабости", написаха от издателството.

През 2019 г. Джоана Тролъп е обявена за Командор на Ордена на Британската империя от кралица Елизабет Втора (1926-2022) за заслугите й към литературата.