Сериен убиец на деца източвал кръвта им

К енийски селяни обявиха, че са линчували днес сериен убиец на деца, описван като "жаден за кръв вампир" - няколко дни след като той успял да избяга от ареста, съобщава БТА.

Мастен Милимо Уанджала, само на 20 години, бил задържан на 14 юли във връзка с изчезването на две деца. Впоследствие обаче той признал пред разследващите, че е убил още най-малко десет за период от пет години, като понякога смучел кръв от вените им преди да ги умъртви.

Младият мъж трябвало да бъде изправен в сряда пред съд в столицата Найроби по дело за убийството на две деца, съответно на 12 и 13 години, но успял да избяга.

Трима полицаи били арестувани и изправени пред съд вчера във връзка с бягството на убиеца.

Селяни обаче заявяват, че са го заловили близо до дома му в Бунгома, на повече от 400 километра от полицейския участък, от който избягал, и го линчували.

Започната е съдебно-медицинска експертиза за установяване на самоличността на убития от множеството човек, съобщават от местната полиция.

"Казват, че е той. За момента можем да потвърдим само, че мъж, за когото те твърдят, че е Мастен Уанджала", посочва говорител на полицията.

Жертвите на Уанджала са били дрогирани и кръвта им е била източена. Някои от тях са били удушени. Първата жертва на убиеца е било 12-годишно момиче, отвлечено преди пет години в окръг Мачакос, източно от Найроби.

Телата на няколко деца, за които се предполага, че са били убити от Уанджала, все още не са намерени, отбелязват от полицията.

Neighbors of suspected serial killer Masten Wanjala who was lynched in Bungoma speak. pic.twitter.com/GcI6FQ6xmp