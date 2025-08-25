Свят

Тръмп заплаши Русия с „много големи последици“

Тръмп посочи, че Путин изпитва „огромната неприязън“ към украинския президент

25 август 2025, 22:07
Тръмп заплаши Русия с „много големи последици“
Източник: EPA/БГНЕС

П резидентът на САЩ Доналд Тръмп предупреди в понеделник, че „може да има много големи последици“ за Русия, ако не спре войната си в Украйна, заявявайки пред репортери в Овалния кабинет, че ще „се намеси много решително“, ако не бъде постигнато споразумение за прекратяване на боевете някъде през следващите две седмици, предава Си Ен Ен.

Зеленски благодари на Тръмп за "милите думи"

„Може да има много големи последици, но ще видим какво ще се случи. Може да има много големи последици, защото това е нещо, което трябва да приключи“, каза Тръмп.

„Ще видим какво ще се случи през следващата седмица или две и в този момент ще се намеся много решително и ако трябва да бъда там, ще бъда там и или ще имаме сделка, или няма да имаме,“ обяви Тръмп.

В петък той заяви, че ще даде на руския президент Владимир Путин „няколко седмици“, след като призова руския лидер да се срещне с украинския си колега.

Тръмп за Украйна: Не съм доволен

Двуседмичният срок е често повтарян рефрен от президента. В понеделник Тръмп посочи, че Путин изпитва „огромната неприязън“ към украинския президент Володимир Зеленски, но повтори, че би искал двамата лидери да се срещнат.

„Много е сложно, много лично от тяхна гледна точка. Има огромна лична неприязън между двамата мъже и ще трябва да я изясним“, каза той: „Но бих искал първо да ги видя да се срещнат. Те биха искали да бъда там. Може би ще бъда там, може би не. Ще видя.“

Източник: CNN    
Русия война Украйна САЩ Тръмп
Последвайте ни
Задържаха учител за блудство с дете

Задържаха учител за блудство с дете

Тръмп заплаши Русия с „много големи последици“

Тръмп заплаши Русия с „много големи последици“

Бебе почина в Царево, задържаха родителите му

Бебе почина в Царево, задържаха родителите му

Проверяват отново полицаите от инцидента с АТВ в Слънчев бряг

Проверяват отново полицаите от инцидента с АТВ в Слънчев бряг

HCLTech: Ново поколение работодател със смисъл

HCLTech: Ново поколение работодател със смисъл

biss.bg
Audi вкара още стил в Q3 с версията Sportback

Audi вкара още стил в Q3 с версията Sportback

carmarket.bg
<p>Заплати в България: Готвач печели повече от медицинска сестра</p>
Ексклузивно

Заплати в България: Готвач печели повече от медицинска сестра

Преди 13 часа
<p>25 август: Градът на светлината отново засия: Париж е освободен</p>
Ексклузивно

25 август: Градът на светлината отново засия: Париж е освободен

Преди 17 часа
<p>„Мамо, не плачи“: Украински журналист е освободен след три години плен в Русия</p>
Ексклузивно

„Мамо, не плачи“: Украински журналист е освободен след три години плен в Русия

Преди 13 часа
От 12°до 30° в понеделник: Къде ще вали
Ексклузивно

От 12°до 30° в понеделник: Къде ще вали

Преди 17 часа

Виц на деня

- Ало, скъпа, какво правиш? - Наслаждавам се на живота. - Пак ли ядеш?
Прочети целия
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Тръмп каза, че би могъл да разположи войници в Чикаго

Тръмп каза, че би могъл да разположи войници в Чикаго

Свят Преди 38 минути

Тръмп: Може да чакаме, а може и да не чакаме

Украйна осъди руски агент на 15 години затвор

Украйна осъди руски агент на 15 години затвор

Свят Преди 2 часа

Докато се е преструвал, че е жена, агентът е опитвал да установи координатите на евентуални цели за удари

Армията призовава Нетаняху да приеме споразумението за заложниците

Армията призовава Нетаняху да приеме споразумението за заложниците

Свят Преди 4 часа

Армията е създала условията за сделка за заложниците, сега всичко е в ръцете на Нетаняху

300 000 лв. обезщетение за смъртта на Сияна

300 000 лв. обезщетение за смъртта на Сияна

България Преди 4 часа

Той апелира застрахователите да платят и останалите суми

Клингбайл: Топката е в полето на Владимир Путин

Клингбайл: Топката е в полето на Владимир Путин

Свят Преди 5 часа

Вицеканцлерът каза, че Германия ще “поеме отговорност“ за предоставянето на гаранции за сигурност

Германия повдигна обвинения на американец за шпионаж в полза на Китай

Германия повдигна обвинения на американец за шпионаж в полза на Китай

Свят Преди 6 часа

Американският гражданин е обвинен, че е предлагал военни тайни на Пекин

Откриха тялото на милионер на дъното на Мраморно море

Откриха тялото на милионер на дъното на Мраморно море

Свят Преди 6 часа

Халит Юкай беше собственик на корабостроителна фирма

Млад мъж загина при катастрофа в Пазарджишко

Млад мъж загина при катастрофа в Пазарджишко

България Преди 6 часа

Колата напуснала платното за движение и се блъснала в стоманобетонен стълб

Обявиха верните отговори на матурата по профилиращ предмет

Обявиха верните отговори на матурата по профилиращ предмет

България Преди 6 часа

На държавния изпит по професионална квалификация в частта му по теория на професията гимназистите писаха по различни теми, свързани с тяхната специалност

Обвиниха момче за палежа на пожара в София в неделя

Обвиниха момче за палежа на пожара в София в неделя

България Преди 7 часа

Разследването по случая продължава

Донатела Версаче

Донатела Версаче изглежда невероятно на 70 години

Любопитно Преди 7 часа

Донатела демонстрира стройната си фигура, позирайки в бяла рокля с пайети, като свежото ѝ лице беше изложено на показ

„Български пощи“ спират приемането на пратки за САЩ

„Български пощи“ спират приемането на пратки за САЩ

България Преди 7 часа

Причината е в планираните промени от Администрацията на САЩ

Джокович стартира US Open с победа и нов исторически рекорд

Джокович стартира US Open с победа и нов исторически рекорд

Свят Преди 7 часа

В следващия кръг четирикратният шампион в Ню Йорк ще срещне американеца Закъри Свайда

Сняг заваля в Румъния

Сняг заваля в Румъния

Свят Преди 8 часа

Минус 1,7 градуса, са били отчетени в района на Марамуреш и Трансилвания рано тази сутрин

Украйна осъди Уди Алън за участие във филмов фестивал в Москва

Украйна осъди Уди Алън за участие във филмов фестивал в Москва

Свят Преди 8 часа

Носителят на четири "Оскара" говори за изкуствения интелект и сподели мрачен спомен от посещение в СССР

Мистериозна планета с размерите на Земята може да се крие отвъд Нептун

Мистериозна планета с размерите на Земята може да се крие отвъд Нептун

Любопитно Преди 8 часа

Съществуването на Планета Y би обяснило някои аномалии около Нептун

Всичко от днес

От мрежата

Основни разлики между мъжките и женските котки, които трябва да имаме предвид

dogsandcats.bg

Защо кучетата не трябва да ядат сладко

dogsandcats.bg
1

Над 35 градуса в последните дни на август

sinoptik.bg
1

Заснеха рядък феномен в небето

sinoptik.bg

Диета под график и без броене на калории - но опасна ли е?

Edna.bg

Мега секси: Как кучетата подготвиха Малума за бащинството

Edna.bg

Интер започна сезона с гръмка победа

Gong.bg

Гьозтепе на Станимир Стоилов трансферира нападател от Саутхемптън

Gong.bg

300 000 лв. обезщетение за смъртта на Сияна – бащата обжалва останалите откази

Nova.bg

Отново проверяват полицаите, пристигнали на инцидента с АТВ в „Слънчев бряг”

Nova.bg