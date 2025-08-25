Тръмп заплаши Русия с „много големи последици“

П резидентът на САЩ Доналд Тръмп предупреди в понеделник, че „може да има много големи последици“ за Русия, ако не спре войната си в Украйна, заявявайки пред репортери в Овалния кабинет, че ще „се намеси много решително“, ако не бъде постигнато споразумение за прекратяване на боевете някъде през следващите две седмици, предава Си Ен Ен.

Зеленски благодари на Тръмп за "милите думи"

„Може да има много големи последици, но ще видим какво ще се случи. Може да има много големи последици, защото това е нещо, което трябва да приключи“, каза Тръмп.

„Ще видим какво ще се случи през следващата седмица или две и в този момент ще се намеся много решително и ако трябва да бъда там, ще бъда там и или ще имаме сделка, или няма да имаме,“ обяви Тръмп.

В петък той заяви, че ще даде на руския президент Владимир Путин „няколко седмици“, след като призова руския лидер да се срещне с украинския си колега.

Тръмп за Украйна: Не съм доволен

Двуседмичният срок е често повтарян рефрен от президента. В понеделник Тръмп посочи, че Путин изпитва „огромната неприязън“ към украинския президент Володимир Зеленски, но повтори, че би искал двамата лидери да се срещнат.

„Много е сложно, много лично от тяхна гледна точка. Има огромна лична неприязън между двамата мъже и ще трябва да я изясним“, каза той: „Но бих искал първо да ги видя да се срещнат. Те биха искали да бъда там. Може би ще бъда там, може би не. Ще видя.“