България

Проверяват отново полицаите от инцидента с АТВ в Слънчев бряг

Проверката е във връзка със сигнал от близки на пострадалите

25 август 2025, 21:09
Източник: Георги Димитров/Vesti

М ВР започва втора проверка за действията на полицейските органи и длъжностните лица по случая с тежкия инцидент с АТВ в курорта Слънчев бряг на 14 август по разпореждане на министъра на вътрешните работи Даниел Митов и със заповед на директора на Главна дирекция "Национална полиция" главен комисар Захари Васков, съобщават на сайта си от вътрешното министерство.

Проверката е във връзка със сигнал от близки на пострадалите. Първата проверка относно действията на полицията по случая бе разпоредена от директора на Областната дирекция на МВР – Бургас (ОДМВР - Бургас) старши комисар Владимир Маринов, допълват от МВР.

Транспортираха в „Пирогов“ детето, пострадало след удар от АТВ в Слънчев бряг

БТА припомня, че на 14 август петима души, сред които три деца, пострадаха след пътен инцидент с АТВ в курортния комплекс Слънчев бряг. От пресцентъра на Университетската многопрофилна болница за активно лечение в Бургас казаха за БТА, че в отделението по реанимация са настанени малко дете и жена. 

Те бяха блъснати от моторно превозно средство, отдавано под наем и управлявано от младеж на 18 години.

На следващия ден от Районната прокуратура в Бургас обявиха, че наблюдават досъдебно производство във връзка с пътнотранспортно произшествие. 

Районният прокурор на Бургас Мария Маркова потвърди, че родителите на 18-годишния младеж, задържан за катастрофата, са служители на МВР. Комисар Марин Димитров - директор на "Охранителна полиция и КАТ" при Областната дирекция на МВР – Бургас, заяви, че е започнала вътрешна проверка, с която да се избегнат спекулации, че има вмешателство за прикриване на факти и обстоятелства предвид, че родителите на младежа са служители на вътрешното министерство. 

На 18 август съдът в Несебър определи мярка за неотклонение за шофьора на АТВ-то "домашен арест", а обвинението срещу него е, че е причинил средни телесни повреди на петима пешеходци, настъпили в резултат на пътнотранспортно произшествие. Мярката беше протестирана от Районната прокуратура в Бургас и предизвика протести в Бургас, София и Пловдив. 

Младежът, помел петима с АТВ в "Слънчев бряг", се връща в ареста

На 21 август изпълняващият функциите главен прокурор Борислав Сарафов изиска от прокуратурата в Бургас досъдебното производство за пътнотранспортното произшествие с АТВ, с оглед на правомощията му да възложи разследването на Националната следствена служба (НСлС), съобщиха от държавното обвинение. 

На 22 август Окръжният съд в Бургас наложи най-тежката мярка за неотклонение "задържане под стража" спрямо 18-годишния Никола Бургазлиев, обвиняем по делото за петима пострадали след инцидент с електрическо превозно средство в курортен комплекс "Слънчев бряг". 

Източник: БТА, Йоана Димитрова    
Слънчев Бряг АТВ полицаи МВР
