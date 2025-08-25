300 000 лв. обезщетение за смъртта на Сияна

"Днес заедно с майката на Сияна получихме общо 300 000 лева обезщетение за смъртта на дъщеря ни Сияна. Претенциите на останалите нейни наследници не са уважени".

Това съобщи във Фейсбук бащата на загиналото момиче - Николай Попов, цитиран от NOVA.

Отлагат делото за катастрофата, при която загина Сияна

Той ще настоява обезщетението да бъде преразгледано и добави, че ще подаде жалба срещу отказа за изплащане на останалите суми. Ако това не се случи, ще бъдат заведени съдебни дела, добави Попов.

Пиян и дрогиран шофьор на тир се опита да избяга от полицията на пътя, където загина Сияна

„Апелирам застрахователите да платят и останалите суми. По този начин ще покажат, че са отговорни и съпричастни към ежедневните трагедии, които се случват в България”, добави Попов.

Получените средства ще бъдат дарени за Марти, четиригодишното момче, прегазено с АТВ в Слънчев бряг.