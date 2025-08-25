България

Обвиниха момче за палежа на пожара в София в неделя

Разследването по случая продължава

25 август 2025, 16:46
С офийска градска прокуратура (СГП) привлече 18-годишен младеж за умишлен палеж и постанови той да бъде задържан за срок до 72 часа.

Обвинението спрямо него е за това, че в неделя около 15,00 ч. в София, кв. „Кръстова вада“, на около 150 метра от ул. „Мичман Тодор Саев“ № 27, запалил тревни площи и храсти с площ около 20 декара.

Локализираха пожара в квартал "Кръстова вада" в София

Имуществото е със значителна стойност и е имало опасност пожарът да се разпростре и върху други жилищни имоти и паркирани в близост автомобили.

Досъдебното производство е водено от 04 РУ-СДВР под ръководството и надзора на СГП. 

Разследването по случая продължава.

Предстои СГП да внесе в Софийски градски съд искане за вземане на мярка за неотклонение „задържане под стража“ спрямо обвиняемия.

Източник: Prb.bg    
пожар София
България Преди 9 минути

Колата напуснала платното за движение и се блъснала в стоманобетонен стълб

България Преди 1 час

Причината е в планираните промени от Администрацията на САЩ

Любопитно Преди 1 час

Съществуването на Планета Y би обяснило някои аномалии около Нептун

<p>Върховният лидер на Иран с остра критика към Тръмп</p>

Върховният лидер на Иран с остра критика към Доналд Тръмп

Свят Преди 2 часа

Иран е в сериозен сблъсък със САЩ и западните сили относно бъдещето на ядрената си програма за обогатяване на уран

България Преди 2 часа

Местопроизшествието е запазено, създадена е организация за извършване на оглед

България Преди 2 часа

Пострадалият е с отнета шофьорска книжка след употреба на алкохо

Любопитно Преди 2 часа

С детския смарт часовник Vivacom Kids Watch родителите могат да бъдат сигурни, че винаги ще имат връзка с детето си

България Преди 2 часа

НТУ препоръчва на шофьорите, които планират пътуване, да закупят предварително необходимите им документи

България Преди 3 часа

В следващите три седмици трябва да бъдат подготвени двата договора за съвместно предприятие с "Райнметал", заяви лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов

България Преди 3 часа

Заразата е регистрирана в животновъден обект с 220 овце

<p>Популярна авиокомпания променя правилата за пътници с по-голяма телесна маса</p>

Southwest променя правилата за пътници с по-голяма телесна маса - какво трябва да знаете

Свят Преди 3 часа

Това е значителна промяна на популярната политика, която позволяваше на пътници с по-голям размер да резервират две места на цената на едно

Свят Преди 3 часа

Водолаз откри останки в река Колумбия, които могат да крият тайната на семейство Мартин

Свят Преди 3 часа

"Без да разбера, за кратко, съм превишил ограничението на скоростта"

<p>Снуп Дог&nbsp;се страхува да води внука си на кино</p>

Снуп Дог разкритикува филм на Disney

Свят Преди 3 часа

Забележките на Снуп Дог отразяват по-широк културен разрив относно представянето на LGBTQ+ персонажи в медии, насочени към деца

Свят Преди 3 часа

Израелската армия съобщи, че проверява информацията за удара

България Преди 3 часа

Настанен е за лечение в болница с фрактура на черепа и счупен шиен прешлен

