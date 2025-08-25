Обвиниха момче за палежа на пожара в София в неделя

Сформираха още една комисия, свързана с безводието в Плевен

С офийска градска прокуратура (СГП) привлече 18-годишен младеж за умишлен палеж и постанови той да бъде задържан за срок до 72 часа.

Обвинението спрямо него е за това, че в неделя около 15,00 ч. в София, кв. „Кръстова вада“, на около 150 метра от ул. „Мичман Тодор Саев“ № 27, запалил тревни площи и храсти с площ около 20 декара.

Имуществото е със значителна стойност и е имало опасност пожарът да се разпростре и върху други жилищни имоти и паркирани в близост автомобили.

Досъдебното производство е водено от 04 РУ-СДВР под ръководството и надзора на СГП.

Разследването по случая продължава.

Предстои СГП да внесе в Софийски градски съд искане за вземане на мярка за неотклонение „задържане под стража“ спрямо обвиняемия.