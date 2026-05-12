Тръмп и Мелони – съюзниците, превърнали се в опоненти

О тношенията между американския президент Доналд Тръмп и италианския министър-председател Джорджа Мелони доскоро изглеждаха като един от най-стабилните политически съюзи в западния свят. През октомври 2025 г. държавният глава на САЩ публично изрази възхищението си от премиера, наричайки я „красива“ и подчертавайки, че я смята за свой ключов съюзник. Днес, от тази близост няма и спомен. В интервю за италианския всекидневник „Кориере дела Сера“ от 14 април Тръмп отправи остри критики към Мелони. „Мислех си, че е смела, но съм грешал“, отбеляза той. Думите му предизвикаха различни коментари, като според повечето анализатори разривът между двамата надхвърля рамките на личен конфликт или дипломатически спор. Случващото е доказателство за отдалечаването на Европа от САЩ в момент, когато Вашингтон изисква безусловна лоялност от всички свои традиционни партньори.

Italian Prime Minister Giorgia Meloni said she’s had no recent contact with President Donald Trump, though relations with the US were “still solid.” https://t.co/sGWfQnY3iV — Bloomberg (@business) April 24, 2026

Растящо напрежение

Когато Тръмп се завърна в Белия дом в началото на 2025 г., Мелони се оказа един от малкото западноевропейски лидери, готови да влязат в ролята на негов партньор. Показателен е фактът, че тя беше единственият държавен ръководител от ЕС, присъствал на церемонията по встъпването в длъжност на американския президент. На пръв поглед тази близост между двамата изглеждаше повече от логична. И Тръмп, и Мелони дължат възхода си на популистки послания, основен акцент в които са теми като ограничаването на миграцията, защитаването на традиционните ценности, както и отправянето на остри критики към либералните институции. Това беше не просто тактически съюз – двамата използваха общ политически език. Сходната идеология, обаче, се оказа недостатъчна, за да компенсира различията в стратегическите им интереси.

Експертите отбелязват, че разривът между двамата не е настъпил внезапно. Той се разви постепенно чрез серия от противоречия, които разкриха, че съществуват някои фундаментални несъвместимости между Тръмп и Мелони. Червената лампа светна за пръв път след изказванията на американския президент за Гренландия – автономна датска територия, към която той прояви териториални претенции и дори намекна, че може да използва военна сила, за да я превърне в част от САЩ. Последваха митата срещу ЕС, които Вашингтон използва не само като икономически инструмент, но и като лост за оказване на политически натиск. В проблем се превърна и въпросът за финансирането

на НАТО, тъй като исканията на Тръмп европейските държави значително да увеличат разходите си за отбрана постепенно започнаха да звучат ултимативно. Първоначално Мелони не искаше да се конфронтира с Белия дом, но с нарастването на американския натиск Рим пое курс към сближаване с Брюксел.

Войната в Украйна допълнително изостри противоречията помежду им. Италианският премиер първоначално демонстрираше известен скептицизъм относно ангажиментите на своята страна към конфликта. След като дойде на власт, нейната позиция по този въпрос се промени драстично. Италия застана твърдо зад помощта, която НАТО и ЕС оказват на Киев. В същото време, Тръмп нееднократно подчерта готовността си не просто да ограничи, но дори и да прекрати напълно подкрепата на САЩ за Украйна. Всичко това нагледно демонстрира колко различни са разбиранията на Мелони и Тръмп за ролята на Запада в сферата на международната сигурност. Кризата се задълбочи след решението на САЩ и Израел да нападнат Иран. Американският президент призова към ударите да се присъединят и страните от ЕС, но това така и не се случи. Особено болезнен за него се оказа отказът на Италия да предостави свои въздушни бази и да изпрати военни части в района на Ормузкия проток. В очите на Тръмп, това е проява на нелоялност, докато Мелони мотивира решението си с желанието да защити националните и европейските интереси. В резултат, политическото напрежение ескалира и се превърна в открито противопоставяне.

US Secretary of State Marco Rubio questioned why allies, including Italy, were not backing Washington's efforts to confront Iran and re-open the Strait of Hormuz. Rubio’s comments came after a meeting with Italian Prime Minister Giorgia Meloni in Rome https://t.co/PRt07zkbHf pic.twitter.com/McHxHX1LJf — Reuters (@Reuters) May 9, 2026

Между Вашингтон и Брюксел

През първите месеци от втория мандат на Тръмп, Мелони се опитваше да влезе в ролята на посредник между САЩ и ЕС. Тази стратегия изглеждаше успешна – като десен лидер, който е запознат едновременно с европейските институции и американските консерватори, тя се превърна в символ на надеждата, че диалогът между двата отдалечаващи се политически свята не е обречен на провал. Несъмнено, Мелони постигна известни успехи. Тя поддържаше добри отношения с Тръмп, без да се отдръпне от Брюксел и успокояваше своите европейски партньори, без да се конфронтира с Вашингтон. Запазването на този баланс, обаче, се оказа невъзможна задача. Непредсказуемостта на американския президент, съчетана с ниската му популярност в Европа, постепенно превърна партньорството с него от политически актив в тежест. Показателно беше случилото се с италианския министър на отбраната Гуидо Крозето, който беше в Дубай по време на първите удари срещу Иран. Вашингтон не беше предупредил Рим за планирана атака, поради което се наложи Крозето да бъде евакуиран по спешност с военен самолет.

От гледна точка на Мелони, дистанцирането от Тръмп не е само външнополитически ход. Това има и своята вътрешнополитическа логика. През последните месеци тя беше поставена под сериозен натиск – включително след неуспешен референдум за конституционни реформи и предстоящи изборни предизвикателства. В същото време,

последните социологически проучвания сочат, че повечето италианци не подкрепят политиката, водена от Тръмп, особено по отношение на Иран. Освен това, много от тях са възмутени от генерираното с изкуствен интелект изображение, разпространено от самия държавен глава, на което той е представен като Иисус Христос, както и нападките, които отправи по адрес на папа Лъв XIV. В държава като Италия, където католическата църква има огромно влияние, подобни действия няма как да останат незабелязани, поради което Мелони беше длъжна да се отдръпне в максимална степен от Тръмп.

И докато отношенията ѝ с американския президент се влошават, тези с някои европейски лидери се затоплят. Най-видимо е сближаването на Мелони с германския канцлер Фридрих Мерц, както и с френския държавен глава Еманюел Макрон и британския премиер Киър Стармър. Под натиска на задълбочаващите се кризи, дистанцирането от Тръмп ѝ носи очевидни ползи, но и някои негативи. Според повечето експерти, Мелони вече е изгубила своята „стратегическа уникалност“, изразяваща се в способността ѝ да води ползотворна комуникация между Вашингтон и Брюксел. Те също така отбелязват, че не става въпрос само за разрив между двама лидери, а за едно от най-очевидните доказателства за различните посоки, в които се движат ЕС и САЩ. Някои държавни ръководители, които доскоро изпълняваха ролята на неформални посредници в диалога с Белия дом – като унгарския премиер Виктор Орбан, вече губят своето влияние. На тяхно място се оформя една по-предпазлива и по-самостоятелна Европа. По тази причина, разривът между Мелони и Тръмп е знак за започналото пренареждане на западния политически ред, в рамките на което ЕС се опитва, макар и колебливо, да се утвърди като самостоятелен геополитически играч.

Още от автора:

Колко строга е цензурата в Китай

Държавите, в които водата е по-ценна от златото

Шест години по-късно: Между фактите и лъжите за пандемията от COVID-19

В сянката на Иран – нестихващият конфликт между Пакистан и Афганистан

Ще се превърне ли конфликтът в Близкия изток във война на изтощение

Време за промяна или запазване на статуквото – в каква посока ще поеме Унгария

Неясното бъдеще на Иран

Между фактите и митовете – какво знаем за едни от най-известните легендарни създания

Кой е Рупърт Лоу - новата звезда на крайната десница във Великобритания

Постижима цел ли е възстановяването на Газа

Ключови парламентарни избори в Япония – накъде ще поеме Страната на изгряващото слънце

Как светът се изправи пред воден банкрут

Лъжите, които промениха хода на историята

Най-голямата заплаха за бъдещето на НАТО

Пясъчните бури и растящото напрежение между Китай и Монголия

Ще приключи ли войната в Украйна през настоящата година

Странно, но факт – какво всъщност знаем за снега

Научните открития, които ще променят света

Мистериите, които озадачиха света през 2025 г.

Скандалите, които шокираха света през 2025 г.

Надежда за мир или нови кръвопролития – Близкият изток през 2026 г.

Забравените жени воини, шокирали античния свят

Сблъсък за милиони – Мъск срещу ЕС

Между дипломацията и хаоса – плановете за прекратяването на войната в Украйна

Когато историята се превърне в пропаганда – Кремъл и англосаксонците

Разделяй и владей – социалните мрежи и стратегията на Тръмп

Заблуди и факти за Ренесанса

Абсурдните изказвания на американските политици

Напрежението в Карибско море и новата дипломация на канонерките

Парламентарните избори в Нидерландия – как популизмът се превръща в заплаха за демокрацията

Надежда за мир или пореден провал – ще се срещнат ли Тръмп и Путин