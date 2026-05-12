Тръмп и Мелони – съюзниците, превърнали се в опоненти

Отношенията между италианския премиер Джорджа Мелони и американския президент Доналд Тръмп се влошиха значително през последните месеци. Какви са причините за това?

Русалин Венев

12 май 2026, 10:28
О тношенията между американския президент Доналд Тръмп и италианския министър-председател Джорджа Мелони доскоро изглеждаха като един от най-стабилните политически съюзи в западния свят. През октомври 2025 г. държавният глава на САЩ публично изрази възхищението си от премиера, наричайки я „красива“ и подчертавайки, че я смята за свой ключов съюзник. Днес, от тази близост няма и спомен. В интервю за италианския всекидневник „Кориере дела Сера“ от 14 април Тръмп отправи остри критики към Мелони. „Мислех си, че е смела, но съм грешал“, отбеляза той. Думите му предизвикаха различни коментари, като според повечето анализатори разривът между двамата надхвърля рамките на личен конфликт или дипломатически спор. Случващото е доказателство за отдалечаването на Европа от САЩ в момент, когато Вашингтон изисква безусловна лоялност от всички свои традиционни партньори. 

Когато Тръмп се завърна в Белия дом в началото на 2025 г., Мелони се оказа един от малкото западноевропейски лидери, готови да влязат в ролята на негов партньор. Показателен е фактът, че тя беше единственият държавен ръководител от ЕС, присъствал на церемонията по встъпването в длъжност на американския президент. На пръв поглед тази близост между двамата изглеждаше повече от логична. И Тръмп, и Мелони дължат възхода си на популистки послания, основен акцент в които са теми като ограничаването на миграцията, защитаването на традиционните ценности, както и отправянето на остри критики към либералните институции. Това беше не просто тактически съюз – двамата използваха общ политически език. Сходната идеология, обаче, се оказа недостатъчна, за да компенсира различията в стратегическите им интереси.

Експертите отбелязват, че разривът между двамата не е настъпил внезапно. Той се разви постепенно чрез серия от противоречия, които разкриха, че съществуват някои фундаментални несъвместимости между Тръмп и Мелони. Червената лампа светна за пръв път след изказванията на американския президент за Гренландия – автономна датска територия, към която той прояви териториални претенции и дори намекна, че може да използва военна сила, за да я превърне в част от САЩ. Последваха митата срещу ЕС, които Вашингтон използва не само като икономически инструмент, но и като лост за оказване на политически натиск. В проблем се превърна и въпросът за финансирането

на НАТО, тъй като исканията на Тръмп европейските държави значително да увеличат разходите си за отбрана постепенно започнаха да звучат ултимативно. Първоначално Мелони не искаше да се конфронтира с Белия дом, но с нарастването на американския натиск Рим пое курс към сближаване с Брюксел.

Войната в Украйна допълнително изостри противоречията помежду им. Италианският премиер първоначално демонстрираше известен скептицизъм относно ангажиментите на своята страна към конфликта. След като дойде на власт, нейната позиция по този въпрос се промени драстично. Италия застана твърдо зад помощта, която НАТО и ЕС оказват на Киев. В същото време, Тръмп нееднократно подчерта готовността си не просто да ограничи, но дори и да прекрати напълно подкрепата на САЩ за Украйна. Всичко това нагледно демонстрира колко различни са разбиранията на Мелони и Тръмп за ролята на Запада в сферата на международната сигурност. Кризата се задълбочи след решението на САЩ и Израел да нападнат Иран. Американският президент призова към ударите да се присъединят и страните от ЕС, но това така и не се случи. Особено болезнен за него се оказа отказът на Италия да предостави свои въздушни бази и да изпрати военни части в района на Ормузкия проток. В очите на Тръмп, това е проява на нелоялност, докато Мелони мотивира решението си с желанието да защити националните и европейските интереси. В резултат, политическото напрежение ескалира и се превърна в открито противопоставяне. 

През първите месеци от втория мандат на Тръмп, Мелони се опитваше да влезе в ролята на посредник между САЩ и ЕС. Тази стратегия изглеждаше успешна – като десен лидер, който е запознат едновременно с европейските институции и американските консерватори, тя се превърна в символ на надеждата, че диалогът между двата отдалечаващи се политически свята не е обречен на провал. Несъмнено, Мелони постигна известни успехи. Тя поддържаше добри отношения с Тръмп, без да се отдръпне от Брюксел и успокояваше своите европейски партньори, без да се конфронтира с Вашингтон. Запазването на този баланс, обаче, се оказа невъзможна задача. Непредсказуемостта на американския президент, съчетана с ниската му популярност в Европа, постепенно превърна партньорството с него от политически актив в тежест. Показателно беше случилото се с италианския министър на отбраната Гуидо Крозето, който беше в Дубай по време на първите удари срещу Иран. Вашингтон не беше предупредил Рим за планирана атака, поради което се наложи Крозето да бъде евакуиран по спешност с военен самолет.

От гледна точка на Мелони, дистанцирането от Тръмп не е само външнополитически ход. Това има и своята вътрешнополитическа логика. През последните месеци тя беше поставена под сериозен натиск – включително след неуспешен референдум за конституционни реформи и предстоящи изборни предизвикателства. В същото време,

последните социологически проучвания сочат, че повечето италианци не подкрепят политиката, водена от Тръмп, особено по отношение на Иран. Освен това, много от тях са възмутени от генерираното с изкуствен интелект изображение, разпространено от самия държавен глава, на което той е представен като Иисус Христос, както и нападките, които отправи по адрес на папа Лъв XIV. В държава като Италия, където католическата църква има огромно влияние, подобни действия няма как да останат незабелязани, поради което Мелони беше длъжна да се отдръпне в максимална степен от Тръмп.

И докато отношенията ѝ с американския президент се влошават, тези с някои европейски лидери се затоплят. Най-видимо е сближаването на Мелони с германския канцлер Фридрих Мерц, както и с френския държавен глава Еманюел Макрон и британския премиер Киър Стармър. Под натиска на задълбочаващите се кризи, дистанцирането от Тръмп ѝ носи очевидни ползи, но и някои негативи. Според повечето експерти, Мелони вече е изгубила своята „стратегическа уникалност“, изразяваща се в способността ѝ да води ползотворна комуникация между Вашингтон и Брюксел. Те също така отбелязват, че не става въпрос само за разрив между двама лидери, а за едно от най-очевидните доказателства за различните посоки, в които се движат ЕС и САЩ. Някои държавни ръководители, които доскоро изпълняваха ролята на неформални посредници в диалога с Белия дом – като унгарския премиер Виктор Орбан, вече губят своето влияние. На тяхно място се оформя една по-предпазлива и по-самостоятелна Европа. По тази причина, разривът между Мелони и Тръмп е знак за започналото пренареждане на западния политически ред, в рамките на което ЕС се опитва, макар и колебливо, да се утвърди като самостоятелен геополитически играч.

Автор: Русалин Венев
Джорджа Мелони Доналд Тръмп Италианско-американски отношения Влошаване на отношенията Война в Украйна НАТО Европейски съюз Външна политика Геополитика Политически разрив
Катастрофата на "Хемус": Единият шофьор с 45 нарушения, другият - с положителен тест за наркотици

„Той измами целия свят“: Тайното семейство на Майкъл Джексън проговори за системен тормоз

ГЕРБ-СДС ще подкрепи внесените от "Прогресивна България" законопроекти

Без симптоми, но с положителен тест: Може ли новият хантавирус да се предава тайно от човек на човек

Навигатор в света на кредитите: Банков или небанков (бърз) кредит

Kia ще направи „спортен седан за геймъри“, може да има и комби

Експерт: Цените на горивата ще останат високи поне до края на годината

Как „божествени видения“ предсказаха падането на СССР

Празник е! Вижте кой има имен ден днес

Коя е малката Швейцария?

Откриха тяло на мъж на жп линията между Змейово и Стара Загора

Пребиха и ограбиха мъж край Етрополе, двама арестувани

Любов по розовото трасе: Историята на младоженците, които впечатлиха света на „Джиро д'Италия“

България стана част от световния колоездачен елит, но голямата звезда на обиколката се оказа сватбата на Цветелин и Лавиниа. Фотосесия край Долни Пасарел превърна софтуерните инженери в глобална сензация пред очите на милиони зрители по света

Трагедия край Варна: Багер блъсна и уби 80-годишен пешеходец в участък в ремонт

Инцидентът е станал при маневра на заден ход на пътя за Златни пясъци; възрастният мъж е починал в болницата от тежките си травми, пробите на 49-годишния багерист са отрицателни

„Миришете невероятно!“: Амал Клуни изненада кралица Камила с комплимент на гала в Лондон

Трима пострадали след извънредно кацане на летище в Атина

Крал Чарлз и сър Род Стюарт

Президентът на Венецуела отхвърли коментарите на Тръмп за 51-вия щат

Русия парализира част от железопътната мрежа в Украйна, ранен е машинист

Ядрена подводница на САЩ акостира в Гибралтар на фона на заплахи от Тръмп за нови удари срещу Иран

Още едно тяло на делфин изхвърли морето на плажа във Варна

<p>Война срещу &quot;вятърните мелници&quot; в стил Тръмп се разпространява из Европа</p>

Зеленият преход и новата енергийна реалност: какво следва за България?

Голямата стъпка

