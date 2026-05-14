WhatsApp пуска напълно поверителни „инкогнито“ разговори с AI чатбота си

WhatsApp въведе нов „инкогнито“ режим за разговори с AI чатбота си, при който дори самата компания няма да може да чете съобщенията. При активиране на функцията нито потребителските въпроси, нито отговорите на изкуствения интелект ще се съхраняват, а разговорите ще изчезват автоматично.

Ръководителят на WhatsApp Уил Каткарт заяви, че много хора искат да обсъждат чувствителни теми като здраве, връзки и финанси с AI, без информацията да бъде достъпна за компанията.

Функцията идва на фона на нарастващи опасения за поверителността при използването на чатботове. Повечето AI компании съхраняват част от данните от разговорите и ги използват за обучение на бъдещи модели. Според Марк Зукърбърг това е „първият голям AI продукт, при който не се пазят записи на разговорите на сървъри“.

Експерти по киберсигурност обаче предупреждават, че режимът може да доведе до липса на отчетност, ако AI системата даде опасни или подвеждащи съвети. При липса на история на чатовете няма да може да се установи дали разговори са довели до вреда, самоубийство или други тежки последици.

От WhatsApp уточняват, че засега „инкогнито“ режимът ще обработва само текстови съобщения, а системата ще отказва заявки, които могат да бъдат тълкувани като опасни или незаконни.

Meta, собственик на WhatsApp, Facebook и Instagram, продължава мащабните си инвестиции в изкуствен интелект, като според анализатори компанията може да похарчи над 145 милиарда долара за AI инфраструктура през 2026 г.