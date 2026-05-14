Свят

Заради американската петролна блокада: Куба остана без дизел и мазут

Това заяви енергийният министър Висенте де ла О

Обновена преди 16 минути / 14 май 2026, 09:44
Заради американската петролна блокада: Куба остана без дизел и мазут
Източник: iStock

К уба изчерпа напълно запасите си от дизел и мазут, съобщи енергийният ѝ министър. На този фон столицата Хавана е подложена на най-тежкия режим на тока от десетилетия. Всичко това се случва в условията на задушаваща американска енергийна блокада на острова, предаде Ройтерс.

"Не разполагаме с абсолютно никакъв мазут и абсолютно никакъв дизел", каза енергийният министър Висенте де ла О пред държавните медии и добави, че електроенергийната система е в "критично" състояние. "Нямаме никакви резерви."

Стотици жители на Хавана протестираха срещу продължителните прекъсвания на електрозахранването на фона на задълбочаващата се енергийна криза в Куба, предаде Ройтерс.

Според агенцията в сряда вечерта в няколко квартала на кубинската столица са се провели изолирани протести, при които хора са излезли по улиците и са удряли по тенджери въпреки засиленото полицейско присъствие.

Тази седмица спиранията на електричеството се увеличиха драстично, а на по-строг режим на тока вече е и столицата Хавана. Много от кварталите ѝ нямат електроенергия по между 20 и 22 часа в денонощието, посочи министърът. Това изостря допълнително ситуацията в града, където още отпреди това имаше недостиг на храни, горива и лекарства.

Националната електроенергийна мрежа, каза Де ла О работи изцяло на нефт, природен газ и възобновяеми енергийни източници. 

Куба е инсталирала през последните две години 1300 вата слънчеви мощности, но много голяма част от този капацитет е загубена заради кризата с доставките на горива, посочи министърът, което намалява ефективността и производството.

Министърът добави, че Куба продължава да преговаря за внос на гориво въпреки блокадата, но посочи, че растящите цени на петрола на международните пазари и разходи за преноса му заради американско-израелската война срещу Иран затрудняват допълнително тези усилия.

"Куба е отворена към всеки, който иска да ни продаде гориво", каза Де ла О. 

Нито Мексико, нито Венецуела, някога най-големите доставчици на нефт за Куба, не са изпращали петрол на острова от януари, когато Тръмп издаде указ за налагане на наказателни мита на всяка страна, която достави гориво на комунистическата държава.

Един-единствен танкер засега е успял да достави петрол на Куба от декември и това бе плаващият под руски флаг "Анатолий Колодкин", което осигури глътка въздух на острова през април.

До новите спирания на тока в Хавана и другите градове на острова се стига на фона на навлизането на американската енергийна блокада срещу Куба в своя четвърти месец. Заради ситуацията с вноса на горива на практика са парализирани обществените услуги на близо 10-милионния карибски остров.

Миналата седмица ООН определи блокадата на Тръмп като незаконна. Световната организация заяви, че тя нарушава правото "кубинския народ на развитие и на достъп до храна, образование, здравеопазване, вода и канализация".

Източник: Виктор/Турмаков    
Куба Енергийна криза Недостиг на горива Американска блокада Режим на тока Хавана Икономически санкции Внос на петрол Дизел и мазут ООН
Последвайте ни

По темата

Трима депутати от „Прогресивна България“ подадоха оставки

Трима депутати от „Прогресивна България“ подадоха оставки

14 май: Денят, в който българската мощ прекърши византийската отбрана

14 май: Денят, в който българската мощ прекърши византийската отбрана

Корупционен скандал за земите в Каварна: 40 000 евро подкуп за продажба на 800 дка

Корупционен скандал за земите в Каварна: 40 000 евро подкуп за продажба на 800 дка

Обрат във времето: От 17° в четвъртък до летни температури и бури в събота

Обрат във времето: От 17° в четвъртък до летни температури и бури в събота

Колко пари ви трябват реално, за да купите жилище в България

Колко пари ви трябват реално, за да купите жилище в България

pariteni.bg
5-те най-популярни малки овчарски кучета (СНИМКИ)

5-те най-популярни малки овчарски кучета (СНИМКИ)

dogsandcats.bg
Експерт: Цените на горивата ще останат високи поне до края на годината
Ексклузивно

Експерт: Цените на горивата ще останат високи поне до края на годината

Преди 2 дни
Как „божествени видения“ предсказаха падането на СССР
Ексклузивно

Как „божествени видения“ предсказаха падането на СССР

Преди 2 дни
<p>Празник е! Вижте кой има имен ден днес</p>
Ексклузивно

Празник е! Вижте кой има имен ден днес

Преди 2 дни
<p>Коя е малката Швейцария?</p>
Ексклузивно

Коя е малката Швейцария?

Преди 2 дни
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

„Живот, а не затвор“: Протест пред НС настоява за забрана на отглеждането на телета в клетки

„Живот, а не затвор“: Протест пред НС настоява за забрана на отглеждането на телета в клетки

България Преди 22 минути

150 000 души вече са подкрепили петицията на организаторите за премахване на клетките за телета, като целта е, след като бъде внесена в парламента, тя да доведе до законодателни промени

Арестуваха мъж, подал фалшив сигнал за пет бомби в Плевен

Арестуваха мъж, подал фалшив сигнал за пет бомби в Плевен

България Преди 27 минути

Той е познат на органите на реда с 13 регистрации за кражби и една за подаване на неверен сигнал

Румен Спецов: България е напълно обезпечена с горива, към момента няма риск от недостиг

Румен Спецов: България е напълно обезпечена с горива, към момента няма риск от недостиг

България Преди 1 час

Рафинерията в Бургас работи с диверсифицирани доставки, отбеляза особеният управител на „Лукойл“

Кой празнува имен ден днес

Кой празнува имен ден днес

Любопитно Преди 2 часа

Православната църква почита паметта на светите мъченици Исидор и Йоан Български, както и на Екзарх Стефан I Български

Учени са открили противоракова молекула в тропическо растение

Учени са открили противоракова молекула в тропическо растение

Любопитно Преди 2 часа

Канадски учени разгадаха биохимичния механизъм за производство на митрафилин – рядко природно съединение с мощни противотуморни свойства

<p>Овладяване на цените: На среща при Радев са бизнесът, синдикатите и регулаторите</p>

Премиерът Румен Радев на среща с бизнеса, синдикатите и регулаторите за овладяване на цените

България Преди 2 часа

Ще бъдат обсъдени следващите стъпки и решения в тази посока

Промените в съдебната система влизат на първо четене в НС

Промените в съдебната система влизат на първо четене в НС

България Преди 3 часа

Депутатите разглеждат три законопроекта

Парламентът гласува промените в Закона за защита на потребителите

Парламентът гласува промените в Закона за защита на потребителите

България Преди 3 часа

Предвижда се измененията да влязат в сила от 9 август 2026 г. и да се прилагат до 9 август 2027 година

Ключови преговори в Пекин: Доналд Тръмп се срещна със Си Цзинпин

Ключови преговори в Пекин: Доналд Тръмп се срещна със Си Цзинпин

Свят Преди 3 часа

Президентът на САЩ е на визита в Китай до петък

Най-подходящите домашни любимци за всяка възраст и какво учат децата

Най-подходящите домашни любимци за всяка възраст и какво учат децата

Любопитно Преди 3 часа

Животните като част от развитието на децата - от 3 до 15+ години

Симфония от вкусове осигури звездната победа на Евгени Генчев в Hell’s Kitchen

Симфония от вкусове осигури звездната победа на Евгени Генчев в Hell’s Kitchen

Любопитно Преди 11 часа

Спирова и Денисиньо ще се борят за голямата награда от 50 000 евро

Нетаняху е провел тайна среща с президента на ОАЕ

Нетаняху е провел тайна среща с президента на ОАЕ

Свят Преди 11 часа

Иран е атакувал ОАЕ повече от всяка друга държава

Путин смени губернаторите на две области до Украйна

Путин смени губернаторите на две области до Украйна

Свят Преди 11 часа

Досегашните губернатори ръководеха регионите през цялото време на руската офанзива

Военен загина при тежка катастрофа край Карлово

Военен загина при тежка катастрофа край Карлово

България Преди 12 часа

Той изгубил контрол над автомобила си и се е врязал в дърво

Педиатър в Германия в ареста за насилие над 130 деца

Педиатър в Германия в ареста за насилие над 130 деца

Свят Преди 12 часа

Има обвинения за тежко сексуално насилие над деца и изнасилване

Прецедент: Конгресът финтира Тръмп с милиарди за Украйна

Прецедент: Конгресът финтира Тръмп с милиарди за Украйна

Свят Преди 12 часа

Законопроектът предвижда отпускането на 1,3 милиарда долара за помощ за сигурност на Украйна и до 8 милиарда долара допълнителна подкрепа

Всичко от днес

От мрежата

Котките с шарка таби - произход и любопитни факти

dogsandcats.bg

Отбиването на малките котета от майката - какво трябва да знаем

dogsandcats.bg
1

Учени алармират за район с риск от наводнения в София

sinoptik.bg
1

Бебе хипопотам се роди в Берлинския зоопарк

sinoptik.bg

От кралица до елфическа богиня: Кейт Бланшет и живот като от Холивудски сценарий

Edna.bg

Симфония от вкусове осигури звездната победа на Евгени Генчев в Hell’s Kitchen

Edna.bg

Звезда на Арсенал се раздели със съпругата си след 13 години

Gong.bg

Кавалиърс обърнаха Пистънс и поведоха в серията

Gong.bg

Опасно шофиране на „Тракия“: Водач кара километри в насрещното кола с прекратена регистрация

Nova.bg

Хладен четвъртък с локални валежи

Nova.bg