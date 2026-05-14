14 май: Денят, в който българската мощ прекърши византийската отбрана

П ролетта на 812 г. заварва Балканите в състояние на кипящо напрежение. Само година след катастрофалното поражение на император Никифор I Геник във Върбишкия проход, византийският свят все още е в шок, а българската държава е по-уверена от всякога.

На 14 май 812 г. се разиграва едно от най-значимите военни събития в този конфликт – превземането на стратегическата крепост Дебелт. Макар официално на престола в Плиска да стои могъщият хан Крум, хрониките подсказват, че в тези съдбоносни дни неговият син и престолонаследник Омуртаг вече играе ключова роля като военачалник, подготвяйки се за своето бъдещо управление като „строителя“ на средновековна България.

Ключът към южните земи

Дебелт (Деултум) не е просто поредната погранична крепост. Разположена в непосредствена близост до днешния Бургас, тя е била жизненоважен логистичен и стратегически център. Крепостта е пазела подстъпите към Странджа и пътя към Одрин и Константинопол, като едновременно с това е контролирала движението около Бургаския залив.

За българите превземането на Дебелт е значело много повече от военна победа – това е било окончателното разрушаване на византийската отбранителна линия на юг от Хемус. Падането на крепостта под ударите на българските воини на 14 май демонстрира пред целия регион, че Плиска вече не се задоволява само с отбрана на собствените си граници, а е готова да диктува условията в сърцето на Тракия.

Омуртаг: Престолонаследникът в действие

Въпреки че управлението на Омуртаг обикновено се свързва с 30-годишния мир и грандиозното строителство, кампанията от 812 г. разкрива неговия ранен военен гений. Като дясна ръка на баща си, младият престолонаследник участва в обсадата, която завършва с пълна победа. Българската тактика при Дебелт е била безмилостно ефективна – крепостта е превзета, населението е преселено във вътрешността на България, а византийските гарнизони в съседните крепости, обзети от паника, започват масово да напускат постовете си.

Това събитие бележи началото на една от най-големите бежански вълни в историята на Византия, тъй като християнското население бяга на юг, страхувайки се от неудържимата мощ на българската конница.

Победата при Дебелт изправя император Михаил I Рангаве пред невъзможен избор. С превземането на крепостта българите разчистват пътя си за походи към византийската столица, които следват само година по-късно. Този военен успех директно принуждава Константинопол да седне на масата за преговори.

Нещо повече – именно след тези събития хан Крум предлага своите известни мирни условия, които включват размяна на бежанци и установяване на нови граници. Отказът на императора по-късно води до нови поражения за Византия, но именно 14 май 812 г. е денят, в който везната окончателно натежава в полза на България.

Денят, в който един човек се превърна в „живия елемент“

Докато светът празнува края на Втората световна война в Европа, в една болница в Калифорния се провежда експеримент, който ще остане в строго секретните архиви на САЩ в продължение на десетилетия. На 14 май 1945 г. д-р Джоузеф Хамилтън инжектира нищо неподозиращия Албърт Стивънс с плутоний. Стивънс, 58-годишен бояджия, е приет с диагноза терминален рак на стомаха и му остават броени месеци живот. Поне така вярват лекарите.

В контекста на проекта „Манхатън“, учените отчаяно се нуждаят от данни за това как новият елемент плутоний се държи в човешкото тяло. Под кодовото име CAL-1, Албърт Стивънс става първият човек, инжектиран с доза, която е многократно над „безопасните“ нива. Без негово знание и без съгласието на семейството му, той се превръща в най-радиоактивния човек в историята.

Иронията на съдбата: Една грешна диагноза

Най-шокиращият обрат в историята на CAL-1 настъпва скоро след инжектирането. По време на последвалата операция за отстраняване на „тумора“, хирурзите откриват, че Албърт Стивънс всъщност няма рак. Той страда от доброкачествена язва на стомаха, която е била погрешно диагностицирана.

Вместо да бъде освободен обаче, Стивънс остава под постоянно медицинско наблюдение. Учените, осъзнавайки, че са инжектирали здрав човек със смъртоносно вещество, решават да продължат изследванията. Те плащат на семейството му малки суми за „медицински разходи“, само за да могат редовно да вземат проби от кръвта и урината му, проследявайки как тялото му се бори с радиацията.

20 години с плутоний в кръвта: Медицинското чудо

Това, което се случва през следващите две десетилетия, противоречи на всички тогавашни представи за радиологията. Въпреки че в тялото му е инжектиран изотопът плутоний-238 (и малко плутоний-239), който се отлага трайно в костите и черния дроб, Албърт Стивънс не умира от лъчева болест.

Той живее още 20 години, натрупвайки огромна акумулирана доза радиация — около 64 сиверта (Sv) за целия период. За сравнение, доза от 5 сиверта обикновено е фатална за човека в рамките на дни. Стивънс умира през 1966 г. на 79-годишна възраст от сърдечна недостатъчност, а не от последиците от плутония. И до днес той остава човекът, преживял най-високата известна натрупана доза радиация в историята.

Случаят „Албърт Стивънс“ остава скрит от обществеността до 90-те години на миналия век, когато разследване на министерството на енергетиката на САЩ разкрива мащабите на експериментите с хора по време на Студената война. Историята му е болезнено напомняне за епоха, в която националната сигурност и научният фанатизъм често са стояли над хипократовата клетва.

Макар и неволен участник, чрез тялото на Стивънс науката научава безценни уроци за това как тежките метали се отлагат в костната структура. Но цената на тези знания е една открадната истина и живот, превърнат в лабораторен експеримент без право на избор.

Още събития на 14 май:

1948 г. – Израел се обявява за независима държава. Непосредствено след това страната е нападната от съседните арабски страни, с което започва Арабско-израелската война (1948).

1986 г. – Нидерландия публикува пълния текст на дневника на Ане Франк

Родени:

1868 г. – роден е българският генерал Владимир Вазов

1944 г. – роден е американският режисьор Джордж Лукас

1952 г. – роден е американският режисьор Робърт Земекис

1969 г. – родена е американската актриса Кейт Бланшет

1971 г. – родена е американският режисьор София Копола

Починали: