Любопитно

14 май: Денят, в който българската мощ прекърши византийската отбрана

Вижте какво се е случило на този ден в историята

Надежда Неменски Надежда Неменски

14 май 2026, 06:37
14 май: Денят, в който българската мощ прекърши византийската отбрана
Източник: iStock/GettyImages

П ролетта на 812 г. заварва Балканите в състояние на кипящо напрежение. Само година след катастрофалното поражение на император Никифор I Геник във Върбишкия проход, византийският свят все още е в шок, а българската държава е по-уверена от всякога.

На 14 май 812 г. се разиграва едно от най-значимите военни събития в този конфликт – превземането на стратегическата крепост Дебелт. Макар официално на престола в Плиска да стои могъщият хан Крум, хрониките подсказват, че в тези съдбоносни дни неговият син и престолонаследник Омуртаг вече играе ключова роля като военачалник, подготвяйки се за своето бъдещо управление като „строителя“ на средновековна България.

Ключът към южните земи

Дебелт (Деултум) не е просто поредната погранична крепост. Разположена в непосредствена близост до днешния Бургас, тя е била жизненоважен логистичен и стратегически център. Крепостта е пазела подстъпите към Странджа и пътя към Одрин и Константинопол, като едновременно с това е контролирала движението около Бургаския залив.

За българите превземането на Дебелт е значело много повече от военна победа – това е било окончателното разрушаване на византийската отбранителна линия на юг от Хемус. Падането на крепостта под ударите на българските воини на 14 май демонстрира пред целия регион, че Плиска вече не се задоволява само с отбрана на собствените си граници, а е готова да диктува условията в сърцето на Тракия.

Омуртаг: Престолонаследникът в действие

Въпреки че управлението на Омуртаг обикновено се свързва с 30-годишния мир и грандиозното строителство, кампанията от 812 г. разкрива неговия ранен военен гений. Като дясна ръка на баща си, младият престолонаследник участва в обсадата, която завършва с пълна победа. Българската тактика при Дебелт е била безмилостно ефективна – крепостта е превзета, населението е преселено във вътрешността на България, а византийските гарнизони в съседните крепости, обзети от паника, започват масово да напускат постовете си.

Това събитие бележи началото на една от най-големите бежански вълни в историята на Византия, тъй като християнското население бяга на юг, страхувайки се от неудържимата мощ на българската конница.

Победата при Дебелт изправя император Михаил I Рангаве пред невъзможен избор. С превземането на крепостта българите разчистват пътя си за походи към византийската столица, които следват само година по-късно. Този военен успех директно принуждава Константинопол да седне на масата за преговори.

Нещо повече – именно след тези събития хан Крум предлага своите известни мирни условия, които включват размяна на бежанци и установяване на нови граници. Отказът на императора по-късно води до нови поражения за Византия, но именно 14 май 812 г. е денят, в който везната окончателно натежава в полза на България.

  • Денят, в който един човек се превърна в „живия елемент“

Докато светът празнува края на Втората световна война в Европа, в една болница в Калифорния се провежда експеримент, който ще остане в строго секретните архиви на САЩ в продължение на десетилетия. На 14 май 1945 г. д-р Джоузеф Хамилтън инжектира нищо неподозиращия Албърт Стивънс с плутоний. Стивънс, 58-годишен бояджия, е приет с диагноза терминален рак на стомаха и му остават броени месеци живот. Поне така вярват лекарите.

В контекста на проекта „Манхатън“, учените отчаяно се нуждаят от данни за това как новият елемент плутоний се държи в човешкото тяло. Под кодовото име CAL-1, Албърт Стивънс става първият човек, инжектиран с доза, която е многократно над „безопасните“ нива. Без негово знание и без съгласието на семейството му, той се превръща в най-радиоактивния човек в историята.

Иронията на съдбата: Една грешна диагноза

Най-шокиращият обрат в историята на CAL-1 настъпва скоро след инжектирането. По време на последвалата операция за отстраняване на „тумора“, хирурзите откриват, че Албърт Стивънс всъщност няма рак. Той страда от доброкачествена язва на стомаха, която е била погрешно диагностицирана.

Вместо да бъде освободен обаче, Стивънс остава под постоянно медицинско наблюдение. Учените, осъзнавайки, че са инжектирали здрав човек със смъртоносно вещество, решават да продължат изследванията. Те плащат на семейството му малки суми за „медицински разходи“, само за да могат редовно да вземат проби от кръвта и урината му, проследявайки как тялото му се бори с радиацията.

20 години с плутоний в кръвта: Медицинското чудо

Това, което се случва през следващите две десетилетия, противоречи на всички тогавашни представи за радиологията. Въпреки че в тялото му е инжектиран изотопът плутоний-238 (и малко плутоний-239), който се отлага трайно в костите и черния дроб, Албърт Стивънс не умира от лъчева болест.

Той живее още 20 години, натрупвайки огромна акумулирана доза радиация — около 64 сиверта (Sv) за целия период. За сравнение, доза от 5 сиверта обикновено е фатална за човека в рамките на дни. Стивънс умира през 1966 г. на 79-годишна възраст от сърдечна недостатъчност, а не от последиците от плутония. И до днес той остава човекът, преживял най-високата известна натрупана доза радиация в историята.

Случаят „Албърт Стивънс“ остава скрит от обществеността до 90-те години на миналия век, когато разследване на министерството на енергетиката на САЩ разкрива мащабите на експериментите с хора по време на Студената война. Историята му е болезнено напомняне за епоха, в която националната сигурност и научният фанатизъм често са стояли над хипократовата клетва.

Макар и неволен участник, чрез тялото на Стивънс науката научава безценни уроци за това как тежките метали се отлагат в костната структура. Но цената на тези знания е една открадната истина и живот, превърнат в лабораторен експеримент без право на избор.

Още събития на 14 май:

  • 1948 г. – Израел се обявява за независима държава. Непосредствено след това страната е нападната от съседните арабски страни, с което започва Арабско-израелската война (1948).
  • 1986 г. – Нидерландия публикува пълния текст на дневника на Ане Франк

Родени:

  • 1868 г. – роден е българският генерал Владимир Вазов
  • 1944 г. – роден е американският режисьор Джордж Лукас
  • 1952 г. – роден е американският режисьор Робърт Земекис
  • 1969 г. – родена е американската актриса Кейт Бланшет
  • 1971 г. – родена е американският режисьор София Копола

Починали:

  • 1998 г. – умира американският певец Франк Синатра
Редактор: Надежда Неменски
14 май Българска история Превземане на Дебелт Хан Крум Омуртаг Медицински експерименти Плутоний Албърт Стивънс Проект Манхатън Радиация
Последвайте ни
Обрат във времето: От 17° в четвъртък до летни температури и бури в събота

Обрат във времето: От 17° в четвъртък до летни температури и бури в събота

Ключови преговори в Пекин: Срещата между Доналд Тръмп и Си Цзинпин започна

Ключови преговори в Пекин: Срещата между Доналд Тръмп и Си Цзинпин започна

Парламентът гласува промените в Закона за защита на потребителите

Парламентът гласува промените в Закона за защита на потребителите

14 май: Денят, в който българската мощ прекърши византийската отбрана

14 май: Денят, в който българската мощ прекърши византийската отбрана

Колко пари ви трябват реално, за да купите жилище в България

Колко пари ви трябват реално, за да купите жилище в България

pariteni.bg
10 често срещани здравословни проблеми при Кане Корсо

10 често срещани здравословни проблеми при Кане Корсо

dogsandcats.bg
Експерт: Цените на горивата ще останат високи поне до края на годината
Ексклузивно

Експерт: Цените на горивата ще останат високи поне до края на годината

Преди 1 ден
Как „божествени видения“ предсказаха падането на СССР
Ексклузивно

Как „божествени видения“ предсказаха падането на СССР

Преди 1 ден
<p>Празник е! Вижте кой има имен ден днес</p>
Ексклузивно

Празник е! Вижте кой има имен ден днес

Преди 1 ден
<p>Коя е малката Швейцария?</p>
Ексклузивно

Коя е малката Швейцария?

Преди 1 ден
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Най-подходящите домашни любимци за всяка възраст и какво учат децата

Най-подходящите домашни любимци за всяка възраст и какво учат децата

Любопитно Преди 30 минути

Животните като част от развитието на децата - от 3 до 15+ години

Симфония от вкусове осигури звездната победа на Евгени Генчев в Hell’s Kitchen

Симфония от вкусове осигури звездната победа на Евгени Генчев в Hell’s Kitchen

Любопитно Преди 8 часа

Спирова и Денисиньо ще се борят за голямата награда от 50 000 евро

Военен загина при тежка катастрофа край Карлово

Военен загина при тежка катастрофа край Карлово

България Преди 9 часа

Той изгубил контрол над автомобила си и се е врязал в дърво

Педиатър в Германия в ареста за насилие над 130 деца

Педиатър в Германия в ареста за насилие над 130 деца

Свят Преди 9 часа

Има обвинения за тежко сексуално насилие над деца и изнасилване

Прецедент: Конгресът финтира Тръмп с милиарди за Украйна

Прецедент: Конгресът финтира Тръмп с милиарди за Украйна

Свят Преди 9 часа

Законопроектът предвижда отпускането на 1,3 милиарда долара за помощ за сигурност на Украйна и до 8 милиарда долара допълнителна подкрепа

Прокуратурата поиска 7 години затвор за Никола Саркози

Прокуратурата поиска 7 години затвор за Никола Саркози

Свят Преди 10 часа

Саркози, който управлява Франция от 2007 до 2012 г., отрича да е извършил нарушение

Силяновска: Въпросът за македонския език, история и култура е приключен

Силяновска: Въпросът за македонския език, история и култура е приключен

Свят Преди 11 часа

Тя отрече да „изнася лекции“ на европейските представители

Николай Младенов: Примирието в Газа се спазва

Николай Младенов: Примирието в Газа се спазва

Свят Преди 11 часа

По думите му от „Хамас“ не се изисква „да изчезне като политическо движение“

Словакия затвори границата си с Украйна

Словакия затвори границата си с Украйна

Свят Преди 12 часа

От съображения за сигурност всички гранични пунктове по границата с Украйна са затворени

Пребиха до смърт човек в Монтана

Пребиха до смърт човек в Монтана

България Преди 12 часа

Убийството е станало около обяд след саморазправа

Прокурорската колегия почна дисциплинарно производство срещу Емилия Русинова

Прокурорската колегия почна дисциплинарно производство срещу Емилия Русинова

България Преди 13 часа

Прокурорската колегия на ВСС отказа да образува производство срещу Сарафов

Освободиха началника на ДНСК от поста

Освободиха началника на ДНСК от поста

България Преди 13 часа

За временно изпълняващ длъжността е назначен инж. Георги Даракчиев

Звездата от „Спасители на плажа“ Брукс Нейдър скъса роклята си преди появата на червения килим

Звездата от „Спасители на плажа“ Брукс Нейдър скъса роклята си преди появата на червения килим

Любопитно Преди 13 часа

Моделът и актриса Брукс Нейдър преживя критичен момент преди появата си на Fox Upfronts 2026. 29-годишната звезда, която влиза в ролята на Селене в новия римейк на „Спасители на плажа“, едва не остана без тоалет буквално четири минути преди началото

Унгария не подписа декларацията на „Букурещката деветка“

Унгария не подписа декларацията на „Букурещката деветка“

Свят Преди 13 часа

Зеленски предупреди: Източна Европа е под руска заплаха

Големият триумф на Кейт Мидълтън: Принцесата омагьоса Италия при първата си поява зад граница след рака (СНИМКИ)

Големият триумф на Кейт Мидълтън: Принцесата омагьоса Италия при първата си поява зад граница след рака (СНИМКИ)

Любопитно Преди 13 часа

„Безсъмнено това е огромен момент за принцесата“, заяви съветник на принцесата на Уелс, която не е осъществявала официална визита в чужбина, откакто обяви диагнозата си рак

Мобилизация за „подготовка за война“ почна в Беларус

Мобилизация за „подготовка за война“ почна в Беларус

Свят Преди 14 часа

Лукашенко: Всички се подготвяме за война

Всичко от днес

От мрежата

9 признака, че кучето ви е разгонено

dogsandcats.bg

Ирландски вълкодав или Немски дог: Кой от тези нежни гиганти е подходящ за вас?

dogsandcats.bg
1

Язовирите най-пълни за последните 9 години

sinoptik.bg
1

Дъжд, бури и градушки в края на седмицата

sinoptik.bg

Нумерологична прогноза за 14 май, четвъртък

Edna.bg

Благотворителен футболен турнир в подкрепа на децата на ParaKids

Edna.bg

Битката за спасение в efbet Лига: Септември срещу Спартак

Gong.bg

Анчелоти разкри част от тайната си за успехите в Реал Мадрид и отсече: Не искам войници на терена

Gong.bg

Хладен четвъртък с локални валежи

Nova.bg

„Евровизия“ – музикалният спектакъл, който покори света

Nova.bg