Свят

Мелони се дистанцира от Тръмп в опит да рестартира управлението си

9 април 2026, 15:42
Източник: БТА

И талианският премиер Джорджа Мелони се дистанцира от президента на САЩ Доналд Тръмп по време на изказване в парламента в четвъртък, в опит да стабилизира позициите си след тежка загуба на референдум миналия месец.

Речта идва, след като правителството претърпя поражение на референдум за съдебна реформа, който мнозина възприеха като вот на доверие към самата Мелони.

„Западът стои на два крака: европейския и американския. Ако не се движат в една посока, рискуват парализа“, предупреди тя, като добави, че продължава „да вярва в необходимостта от запазване на единството на Запада“.

  • Политически натиск след референдума

Съюзниците на Мелони обясняват загубата с растящите цени на енергията заради войната в Иран, както и с близките ѝ отношения с Тръмп, който според тях става все по-токсична фигура дори сред десните избиратели.

В изказването си премиерът за първи път публично подчерта разногласията си с американския лидер след преизбирането му през 2024 г.

„Както е нормално между съюзници, трябва ясно да казваме и когато не сме съгласни“, заяви Мелони.

Тя изброи случаи, в които Италия се е противопоставила на Вашингтон, от митата, които „многократно сме определяли като грешка“, до защитата на „честта на нашите войници в Афганистан“, както и подкрепата за териториалната цялост на Гренландия заедно с европейските партньори.

Източник: Getty
  • Разногласия около войната в Иран

Мелони определи войната в Иран като „военна операция, с която Италия не е съгласна и в която не участва“.

Тя за първи път публично потвърди и т.нар. случай „Сигонела“, решението на Италия да откаже разрешение на американски военен самолет да кацне в базата в Сигонела, Сицилия, преди да продължи към Близкия изток.

Изказването ѝ бележи ясен завой в реториката спрямо Тръмп, който остава непопулярен в Италия, особено в сравнение с по-умерените ѝ позиции по-рано тази година.

Източник: БГНЕС
  • Икономически риск и натиск върху бюджета

Междувременно рязкото поскъпване на енергията, свързано с конфликта в Близкия изток, се превръща в сериозен политически риск за правителството.

Доклад на Италианската централна банка понижи прогнозите за растеж заради „изключително висока несигурност“, като предупреди, че ефектите от войната могат да тласнат икономиката към рецесия.

Това затруднява Мелони при подготовката на последния предизборен бюджет и ограничава възможностите за финансови стимули към избирателите.

Източник: AP/БТА
  • Натиск за промяна на европейските правила

На този фон премиерът отново повдигна идеята за временно суспендиране на Пакта за стабилност и растеж, ако конфликтът продължи, предложение, което вече беше отхвърлено от Европейската комисия.

Вицепремиерът Матео Салвини определи тази мярка като „приоритет“ за правителството и сравни европейските бюджетни правила с „усмирителна риза“.

От своя страна европейски представители започват да дават сигнали за възможна гъвкавост. Еврокомисарят Стефан Сежурне заяви, че ЕС не изключва по-голяма свобода на действие в условията на кризата.

Джорджа Мелони Италия Доналд Тръмп Референдум Война в Иран Икономически риск Енергийни цени Пакт за стабилност и растеж Единство на Запада Политически натиск
Унгария ще купи суров петрол от САЩ за 500 млн. долара

Свят Преди 19 минути

Виктор: "Пееш или лъжеш" ми даде увереност да повярвам в себе си

Любопитно Преди 47 минути

Тъмната тайна на Рафаело: Рентген разкри лъжата, скрита под „Жената с еднорог"

Любопитно Преди 1 час

Зеленски: САЩ пренебрегват помощта на Русия за Иран

Свят Преди 1 час

Обявиха за невменяем убиеца на украинската бежанка във влака в САЩ

Свят Преди 1 час

Възобновяват делото срещу Нетаняху за корупция

Свят Преди 1 час

„Изживей България" разкрива тайни в сърцето на Балкана

Любопитно Преди 1 час

Вечната младост, за която никой не мечтае: Трите опасни диагнози зад детското изражение

Свят Преди 1 час

„Chef's Kiss": Какво представлява популярният десерт, за който всички говорят

Любопитно Преди 1 час

ЕК поиска Унгария да обясни спешно за връзките ѝ с Русия

Свят Преди 2 часа

Владимир Караджов

Любопитно Преди 2 часа

Скритият гардероб на Елизабет II: Уникална изложба за 100-годишнината от рождението ѝ

Любопитно Преди 2 часа

Карди Би твърди, че крадци са похарчили 60 000 долара от кредитната ѝ карта

Свят Преди 2 часа

Тежка катастрофа на Подбалканския път, загина мъж

България Преди 2 часа

„Ел Ниньо" се завръща?

Свят Преди 3 часа

БЧК с позиция: Не участваме в политическа агитация

България Преди 3 часа

