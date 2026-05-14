„По-весело и лично“: Тръмп и Си Дзинпин демонстрираха неочаквана близост в Пекин

П осрещането на президента Доналд Тръмп с грандиозна церемония в Пекин от китайския лидер Си Дзинпин в четвъртък следваше същия мащаб и протокол като визитата му през 2017 г. Според експерти обаче, този път атмосферата е изглеждала „значително по-ведра“ в сравнение с предишното посещение, пише New York Post.

„Това, което се промени тази вечер, не беше церемонията, а химията помежду им“, коментира Изабел Владою, основател на Американския институт по дипломация и човешки права.

Владою отбеляза, че китайските домакини са запазили „същата строго хореографирана и величествена церемониална структура“ като при първото държавно посещение на Тръмп, но и двете страни са демонстрирали далеч по-приятелско отношение. „Тази вечер церемонията изглеждаше значително по-оживена, изпълнена с разговори и лично взаимодействие“, добави тя.

Тръмп посети Китай през 2017 г. като част от обиколка из пет азиатски държави, за да обсъди търговския дисбаланс и ядрената заплаха от Северна Корея, която по това време тегнеше над света.

79-годишният държавен глава заяви, че на тазгодишната среща на върха в Китай ще бъдат обсъдени търговските отношения със Си Дзинпин, като акцентът ще падне и върху теми като прекратяването на незаконния износ на фентанил, напрежението между САЩ и Иран, както и въпроса за Тайван.

Подобно на визитата преди девет години, Тръмп бе посрещнат от Си на стъпалата на Голямата зала на народа в четвъртък следобед с военен парад и хор от деца.

„Ръкостискането продължи по-дълго, двамата лидери не спряха да разговарят, докато се поздравяваха и вървяха заедно“, отбелязва Владою. Двамата се ръкуваха около 15 секунди, преди Си да се отдръпне, а Тръмп да го потупа приятелски по гърба.

„Си Дзинпин, който обикновено е изключително сдържан при публични протоколни прояви, отдели значително време за личен контакт с президента Тръмп“, казва експертът. „Един особено впечатляващ момент настъпи преди влизането в Голямата зала – Си спря заедно с Тръмп на стълбището и изглежда му обясняваше детайли от церемонията, преди да продължат навътре. В китайския протокол топлината често се предава не чрез самото събитие, а в моментите между официалните стъпки.“

Историческата среща включваше изпълнение на националните химни и преглед на почетната гвардия.

„Визуалната символика също беше поразителна“, посочва Владою. Тя обърна внимание, че Тръмп е сменил синята вратовръзка, с която слезе от „Еър Форс 1“, с емблематичната си червена вратовръзка, „пренастройвайки се визуално към доминиращата церемониална палитра на Китай“. От своя страна Си Дзинпин носеше виолетово-лилава вратовръзка – нюанс, който според анализатори препраща към символиката на „Пурпурния забранен град“, исторически свързан с императорската власт.

При първото си посещение през ноември 2017 г. Тръмп носеше синьо-бяла раирана вратовръзка. Тогава той бе придружен от първата дама Мелания Тръмп, която обаче не присъства на тазгодишното тридневно държавно посещение.

Визитата в четвъртък бе първото пътуване на американски президент до Китай от 2017 г. насам. „Като цяло, протоколът запази величието и символиката на равнопоставеност, но излъчи забележимо по-топла динамика между двамата лидери“, обобщава Владою.

След двустранната среща, продължила два часа и 15 минути, Тръмп и Си направиха кратко посещение на „Храма на небето“ – обект на световното наследство на ЮНЕСКО. Очаква се двамата лидери да проведат официална държавна вечеря по-късно в четвъртък.