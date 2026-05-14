Свят

„По-весело и лично“: Тръмп и Си Дзинпин демонстрираха неочаквана близост в Пекин

Анализаторът Изабел Владою разкрива скритите знаци в протокола на историческата среща в Пекин. Докато светът следи Тайван и търговската война, Тръмп и Си Дзинпин демонстрираха изненадваща топлина и „пречупване на ледовете“ в Голямата зала на народа

14 май 2026, 10:48
П осрещането на президента Доналд Тръмп с грандиозна церемония в Пекин от китайския лидер Си Дзинпин в четвъртък следваше същия мащаб и протокол като визитата му през 2017 г. Според експерти обаче, този път атмосферата е изглеждала „значително по-ведра“ в сравнение с предишното посещение, пише New York Post.

„Това, което се промени тази вечер, не беше церемонията, а химията помежду им“, коментира Изабел Владою, основател на Американския институт по дипломация и човешки права.

Владою отбеляза, че китайските домакини са запазили „същата строго хореографирана и величествена церемониална структура“ като при първото държавно посещение на Тръмп, но и двете страни са демонстрирали далеч по-приятелско отношение. „Тази вечер церемонията изглеждаше значително по-оживена, изпълнена с разговори и лично взаимодействие“, добави тя.

Тръмп посети Китай през 2017 г. като част от обиколка из пет азиатски държави, за да обсъди търговския дисбаланс и ядрената заплаха от Северна Корея, която по това време тегнеше над света.

79-годишният държавен глава заяви, че на тазгодишната среща на върха в Китай ще бъдат обсъдени търговските отношения със Си Дзинпин, като акцентът ще падне и върху теми като прекратяването на незаконния износ на фентанил, напрежението между САЩ и Иран, както и въпроса за Тайван.

Подобно на визитата преди девет години, Тръмп бе посрещнат от Си на стъпалата на Голямата зала на народа в четвъртък следобед с военен парад и хор от деца.

„Ръкостискането продължи по-дълго, двамата лидери не спряха да разговарят, докато се поздравяваха и вървяха заедно“, отбелязва Владою. Двамата се ръкуваха около 15 секунди, преди Си да се отдръпне, а Тръмп да го потупа приятелски по гърба.

„Си Дзинпин, който обикновено е изключително сдържан при публични протоколни прояви, отдели значително време за личен контакт с президента Тръмп“, казва експертът. „Един особено впечатляващ момент настъпи преди влизането в Голямата зала – Си спря заедно с Тръмп на стълбището и изглежда му обясняваше детайли от церемонията, преди да продължат навътре. В китайския протокол топлината често се предава не чрез самото събитие, а в моментите между официалните стъпки.“

Историческата среща включваше изпълнение на националните химни и преглед на почетната гвардия.

„Визуалната символика също беше поразителна“, посочва Владою. Тя обърна внимание, че Тръмп е сменил синята вратовръзка, с която слезе от „Еър Форс 1“, с емблематичната си червена вратовръзка, „пренастройвайки се визуално към доминиращата церемониална палитра на Китай“. От своя страна Си Дзинпин носеше виолетово-лилава вратовръзка – нюанс, който според анализатори препраща към символиката на „Пурпурния забранен град“, исторически свързан с императорската власт.

При първото си посещение през ноември 2017 г. Тръмп носеше синьо-бяла раирана вратовръзка. Тогава той бе придружен от първата дама Мелания Тръмп, която обаче не присъства на тазгодишното тридневно държавно посещение.

Визитата в четвъртък бе първото пътуване на американски президент до Китай от 2017 г. насам. „Като цяло, протоколът запази величието и символиката на равнопоставеност, но излъчи забележимо по-топла динамика между двамата лидери“, обобщава Владою.

След двустранната среща, продължила два часа и 15 минути, Тръмп и Си направиха кратко посещение на „Храма на небето“ – обект на световното наследство на ЮНЕСКО. Очаква се двамата лидери да проведат официална държавна вечеря по-късно в четвъртък.

Евика Силиня

Министър-председателката на Латвия Евика Силиня подава оставка

Свят Преди 5 минути

Това се случва броени месеци преди следващите редовни парламентарните избори в балтийската република

Бившият директор на ОП „Гробищни паркове“: Уволнението ми е политически мотивирано и предварително решено

Бившият директор на ОП „Гробищни паркове“: Уволнението ми е политически мотивирано и предварително решено

България Преди 14 минути

Ще защитя правата си по съдебен ред, посочва в своя позиция Румен Димитров

Google затяга сигурността с нови AI системи за защита

Google затяга сигурността с нови AI системи за защита

Технологии Преди 26 минути

Интернет гигантът ще използва своите технологии с изкуствен интелект, за да защитава потребителите от повече онлайн опасности и да подобри настоящите мерки за сигурност. Функциите са направени и чрез партньорства с различни експерти и институции

Победа за Парис Джексън: Съдът разпореди връщането на $625 000 в наследството на Краля на попа

Победа за Парис Джексън: Съдът разпореди връщането на $625 000 в наследството на Краля на попа

Любопитно Преди 29 минути

Говорител на дъщерята на Майкъл Джексън заяви, че тя „винаги е била фокусирана върху това, което е най-добро за семейството ѝ, и това решение е огромна победа за тях“

Българската следа на Антарктида: История и наука на Ледения континент

Българската следа на Антарктида: История и наука на Ледения континент

Любопитно Преди 34 минути

От първата експедиция през 1987 г. до собствения изследователски кораб и модерната база на остров Ливингстън – научните постижения и приноса на проф. Христо Пимпирев за утвърждаването на България като полярна нация

Осъдиха мъж от Кюстендилско за купуване на гласове

Осъдиха мъж от Кюстендилско за купуване на гласове

България Преди 36 минути

В деня на изборите той е предложил на двама души по 30 евро

WhatsApp пуска напълно поверителни „инкогнито“ разговори с AI чатбота си

WhatsApp пуска напълно поверителни „инкогнито“ разговори с AI чатбота си

Любопитно Преди 50 минути

Дори самата компания няма да може да чете съобщенията

Снимката е илюстративна

Жена в траур откри 3-каратов диамант, докато търси утеха в американски парк

Свят Преди 1 час

Служителите в Арканзас определят откритието като „писано да се случи“, след като американката наскоро губи сина си и баща си

.

Рекорд в Женева: Продадоха уникален синьо-зелен диамант за над 17 млн. долара

Любопитно Преди 1 час

Скъпоценният камък е открит в Централна Африка през 90-те години на миналия век и беше основният акцент в разпродажбата на бижута на „Кристис“

Украински съд издаде заповед за арест на бившия шеф на администрацията на Зеленски

Украински съд издаде заповед за арест на бившия шеф на администрацията на Зеленски

Свят Преди 1 час

Ермак е заподозрян в корупция, и по-специално в пране на пари

Създателят на "Черна писта" сигнализира, че МВР е спряло картата за катастрофите

Създателят на "Черна писта" сигнализира, че МВР е спряло картата за катастрофите

България Преди 1 час

Това написа Мартин Атанасов, който направи „Черна писта” - интерактивната карта за пътнотранспортните произшествия в страната – колко като брой, къде са най-невралгичните точки

Защо слънцето ни дразни, а дъждът ни кара да плачем: Как се отразява времето на психиката ни

Защо слънцето ни дразни, а дъждът ни кара да плачем: Как се отразява времето на психиката ни

Любопитно Преди 1 час

Защо промяната във времето ни докарва апатия, тревожност и безсъние и как да помогнем на организма си да се адаптира към пролетта

Буря в Индия: Близо 90 души загинаха в Утар Прадеш

Буря в Индия: Близо 90 души загинаха в Утар Прадеш

Свят Преди 1 час

Телевизионни кадри показват дървета, изкоренени от пориви на вятъра, както и отнесени билбордове

,

Дара открива втория полуфинал на „Евровизия” с 77% шанс за финал

Любопитно Преди 1 час

Сред почти сигурните финалисти според прогнозите са представителите на Дания, Австралия, Румъния и Украйна

„Живот, а не затвор“: Протест пред НС настоява за забрана на отглеждането на телета в клетки

„Живот, а не затвор“: Протест пред НС настоява за забрана на отглеждането на телета в клетки

България Преди 1 час

150 000 души вече са подкрепили петицията на организаторите за премахване на клетките за телета, като целта е, след като бъде внесена в парламента, тя да доведе до законодателни промени

Арестуваха мъж, подал фалшив сигнал за пет бомби в Плевен

Арестуваха мъж, подал фалшив сигнал за пет бомби в Плевен

България Преди 2 часа

Той е познат на органите на реда с 13 регистрации за кражби и една за подаване на неверен сигнал

