„Живот, а не затвор“: Протест пред НС настоява за забрана на отглеждането на телета в клетки

П ротест срещу отглеждането на телета в клетки се провежда в района на Народното събрание. Организаторите от „Невидими животни“ планират да посрещнат депутатите, които отиват на работа, като им покажат клетки, в които у нас все още се отглеждат животни за мляко.
Нов протест срещу насилието над животни
150 000 души вече са подкрепили петицията на организаторите за премахване на клетките за телета, като целта е, след като бъде внесена в парламента, тя да доведе до законодателни промени, съобщава NOVA.
"Изискването е клетката да бъде достатъчно голяма, за да може телето да се обърне в нея. Това е минималното изискване, но на практика много често се използва именно този минимален размер". Това обясни в "Здравей, България" председателят на "Невидими животни" Стефан Димитров.
По думите му това е една изключително жестока практика, която се среща в част от най-големите промишлени кравеферми в България. "Телетата се отделят от майките си още при раждането и се затварят в тази клетка, която е едва малко по-голяма от самите тях - единична изолационна клетка. На практика телето прекарва месеци наред там, без да излиза. Можем да кажем, че това е детство зад железни решетки или в бетонна килия", изтъкна той.
Реално, подчерта Димитров, телето може само да се обърне и да легне - това е изискването по закон. "Това е технология, измислена преди около 50 години, когато говедовъдството започва да се индустриализира. Тогава се е смятало, че това е единственият начин да се контролира разпространението на заболявания при висока гъстота на отглеждане на животни", обясни активистът.