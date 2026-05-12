Експерт: Цените на горивата ще останат високи поне до края на годината

От началото на конфликта в Персийския залив най-сериозно поскъпване е отчетено при дизела

12 май 2026, 08:24
Ц ените на горивата продължават да се повишават на фона на напрежението в Близкия изток и нестабилността на международните петролни пазари. От началото на конфликта в Персийския залив в края на февруари най-сериозно поскъпване е отчетено при дизела, чиято цена е нараснала с близо 40 процента.

При бензина увеличението дълго време беше по-умерено, но през последните седмици и там се наблюдава по-рязък ръст. Според представители на бранша тенденцията е свързана както с международните цени на суровия петрол, така и с повишените разходи по доставките и преработката.

Един от собствениците на верига малки бензиностанции в Русе – Венцислав Пенгезов,  коментира в ефира на NOVA, че не очаква цените да тръгнат надолу в близките месеци. По думите му дори и при евентуално успокояване на конфликта в Близкия изток, стойностите на горивата вероятно ще останат високи поне до края на годината.

„Няма как да не се отрази тази цена, защото заплатите не следват темпа на нарастване на цените“, заяви Пенгезов.

Той обясни, че тенденцията за поскъпване на бензина е започнала още в последните десет дни на април, когато цената на едро се е повишила с около 10 евроцента. По думите му до преди няколко дни стойността е достигнала близо 1,40 евро, а в момента се наблюдава лек спад както при бензина, така и при дизела.

Според търговците обаче подобни краткосрочни понижения не означават трайна промяна на пазара. Основните опасения са, че нестабилната ситуация в Близкия изток може да доведе до нови колебания в доставките на петрол и съответно до нов натиск върху цените.

Регионът на Персийския залив е сред най-важните за световния износ на петрол и природен газ. При всяко изостряне на напрежението инвеститорите и пазарите реагират с опасения за евентуални ограничения в доставките, което почти веднага се отразява върху цените на суровината и горивата.

От бранша отчитат и спад в потреблението. По думите на Пенгезов държавните компенсации в размер на 20 евро не са довели до очаквания ефект върху продажбите.

„Дори се наблюдава спад в потреблението“, посочи той.

Повишението на цените на горивата оказва влияние не само върху разходите на шофьорите, но и върху цените на транспортните услуги, храните и редица стоки от първа необходимост. Причината е, че по-скъпите горива увеличават разходите за доставка и логистика в почти всички сектори на икономиката.

Икономисти предупреждават, че ако тенденцията се запази, това може да се отрази допълнително върху инфлацията и покупателната способност на домакинствата през следващите месеци.

Източник: NOVA    
Доналд Тръмп ще премине медицински преглед

Белият дом: Тръмп ще премине годишен медицински преглед

Свят Преди 8 минути

На 79 години здравословното състояние на Тръмп продължава да бъде обект на обществено внимание

Защо къщите на гръцките острови са сини и бели? Причините ще ви изненадат

Защо къщите на гръцките острови са сини и бели? Причините ще ви изненадат

Любопитно Преди 12 минути

Докато туристите се любуват на романтичните цветове на Санторини и Миконос, историята зад тях е свързана с оцеляване в жегата, пандемия от холера и държавни укази

Стрелба в Германия завърши фатално

Стрелба в Германия завърши фатално

Свят Преди 50 минути

Нападателят е избягал с автомобил, тече мащабна полицейска операция

ФБР разследва кмет на калифорнийски град за работа в интерес на Китай

ФБР разследва кмет на калифорнийски град за работа в интерес на Китай

Свят Преди 58 минути

Прокуратурата твърди, че е публикувала пропагандни материали в периода 2020–2022 г.

На разходка в пустинята: Дете откри рядко съкровище от римско време

Любопитно Преди 58 минути

8-годишният Дор намерил 1700-годишната статуетка, докато търсел интересни неща за училище; археолозите предполагат, че ценният артефакт изобразява бог Юпитер

Коя е малката Швейцария?

БезГранично: Люксембург - малката страна с голяма история и неподозирани съкровища

БезГранично Преди 1 час

Пътешествие из сърцето на Европа в рубриката "БезГранично"

Киев под руски обстрел след тридневното примирие

Киев под руски обстрел след тридневното примирие

Свят Преди 1 час

Властите съобщават за щети по жилищни сгради и инфраструктура в Киевска област

Иран предупреди: Готови сме да „преподадем урок” на всеки агресор

Иран предупреди: Готови сме да „преподадем урок” на всеки агресор

Свят Преди 1 час

„Лошата стратегия и лошите решения винаги водят до лоши резултати“, заяви председателят на иранския парламент Мохамед Галибаф

Обичате ли Ube кафе? Истината за популярната лилава напитка, която завладя кафенетата

Обичате ли Ube кафе? Истината за популярната лилава напитка, която завладя кафенетата

Свят Преди 2 часа

Една от най-новите и популярни тенденции е Ube кафето, напитка с характерен лилав цвят, която се появи в менюто на множество заведения през последната година

Забравете за добавките: 6 храни, които ще повишат нивата ви на желязо

Забравете за добавките: 6 храни, които ще повишат нивата ви на желязо

Любопитно Преди 2 часа

Дефицитът на желязо може лесно да се преодолее с помощта на продукти, намиращи се в хладилника

Паметник на Георги Бенковски

12 май: Кървавата пролет на Костина - краят на Хвърковатата чета

Любопитно Преди 2 часа

Вижте какво се е случило на този ден в историята

Всички участници ще се борят за победата на големия финал на “Като две капки вода”

Всички участници ще се борят за победата на големия финал на “Като две капки вода”

Любопитно Преди 2 часа

Впечатляваща имитация превърна Виктор в победител в полуфинала на Сезона-Слънце

Министърът на външните работи на Северна Македония Тимчо Муцунски

Муцунски: Северномакедонец е неточно и неуместно

Свят Преди 9 часа

Муцунски: В този контекст страната ни не е готова за конституционни промени

Евакуираха пътниците от кораба с хантавирус

Евакуираха пътниците от кораба с хантавирус

Свят Преди 10 часа

След това корабът отплава обратно към Нидерландия с част от екипажа

Украйна е готова за среща между Путин и Зеленски

Украйна е готова за среща между Путин и Зеленски

Свят Преди 11 часа

Зеленски заяви днес, че сраженията с Русия продължават

Калас: Путин никога преди не е бил в по-слаба позиция

Калас: Путин никога преди не е бил в по-слаба позиция

Свят Преди 11 часа

Калас: Украйна е в много по-добро положение, отколкото преди година

