Експерт: Цените на горивата ще останат високи поне до края на годината

Ц ените на горивата продължават да се повишават на фона на напрежението в Близкия изток и нестабилността на международните петролни пазари. От началото на конфликта в Персийския залив в края на февруари най-сериозно поскъпване е отчетено при дизела, чиято цена е нараснала с близо 40 процента.

Ценови удар - дизелът и бензинът поскъпват в Европа

При бензина увеличението дълго време беше по-умерено, но през последните седмици и там се наблюдава по-рязък ръст. Според представители на бранша тенденцията е свързана както с международните цени на суровия петрол, така и с повишените разходи по доставките и преработката.

Един от собствениците на верига малки бензиностанции в Русе – Венцислав Пенгезов, коментира в ефира на NOVA, че не очаква цените да тръгнат надолу в близките месеци. По думите му дори и при евентуално успокояване на конфликта в Близкия изток, стойностите на горивата вероятно ще останат високи поне до края на годината.

„Няма как да не се отрази тази цена, защото заплатите не следват темпа на нарастване на цените“, заяви Пенгезов.

Той обясни, че тенденцията за поскъпване на бензина е започнала още в последните десет дни на април, когато цената на едро се е повишила с около 10 евроцента. По думите му до преди няколко дни стойността е достигнала близо 1,40 евро, а в момента се наблюдава лек спад както при бензина, така и при дизела.

Според търговците обаче подобни краткосрочни понижения не означават трайна промяна на пазара. Основните опасения са, че нестабилната ситуация в Близкия изток може да доведе до нови колебания в доставките на петрол и съответно до нов натиск върху цените.

Регионът на Персийския залив е сред най-важните за световния износ на петрол и природен газ. При всяко изостряне на напрежението инвеститорите и пазарите реагират с опасения за евентуални ограничения в доставките, което почти веднага се отразява върху цените на суровината и горивата.

От бранша отчитат и спад в потреблението. По думите на Пенгезов държавните компенсации в размер на 20 евро не са довели до очаквания ефект върху продажбите.

„Дори се наблюдава спад в потреблението“, посочи той.

Повишението на цените на горивата оказва влияние не само върху разходите на шофьорите, но и върху цените на транспортните услуги, храните и редица стоки от първа необходимост. Причината е, че по-скъпите горива увеличават разходите за доставка и логистика в почти всички сектори на икономиката.

Икономисти предупреждават, че ако тенденцията се запази, това може да се отрази допълнително върху инфлацията и покупателната способност на домакинствата през следващите месеци.

