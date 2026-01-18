Свят

Мелони: Тръмп греши с митата срещу Европа заради Гренландия

"Говорих с Доналд Тръмп преди няколко часа и му казах какво мисля", казва тя

18 януари 2026, 16:02
Източник: БТА

И талианският премиер Джорджа Мелони заяви днес, че американският президент Доналд Тръмп допуска грешка, като заплашва с нови мита европейските държави, които се противопоставят на плановете му за поемане на контрола над Гренландия, предаде Франс прес. Мелони посочи, че вече е споделила позицията си директно с Тръмп.

"Мисля, че би било грешка да се наложат нови мита", каза Мелони пред репортери на път за Сеул.

"Говорих с Доналд Тръмп преди няколко часа и му казах какво мисля. Говорих и с генералния секретар на НАТО, който потвърди, че алиансът започва работа по този случай", добави тя.

Президентът на САЩ заплаши вчера, че ще наложи мита, които могат да достигнат до 25%, върху всички стоки, изнасяни за САЩ от Дания, Норвегия, Швеция, Франция, Германия, Великобритания, Нидерландия и Финландия.

Мелони се опита да омаловажи напрежението, като заяви, че "има проблем с разбирането и комуникацията" между Европа и Съединените щати по въпроса за Гренландия.

Според нея НАТО трябва да играе активна роля в тази нарастваща криза. "НАТО е форумът, където трябва да се опитаме да организираме заедно възпиращи средства срещу всякаква враждебна намеса в тази стратегическа територия. Фактът, че НАТО започна работа по тази тема, е добра инициатива", обясни италианският премиер.

Тя добави, че американската страна е интерпретирала погрешно действията на европейските държави, които тази седмица изпратиха военен персонал в Гренландия за разузнавателна мисия като част от датско учение със съюзници от НАТО.

"От американска гледна точка посланието не беше ясно. Инициативите на някои европейски страни бяха интерпретирани като антиамерикански. Очевидно е обаче, че намерението им не беше такова", подчерта Мелони.

Тръмп аргументира настояването си САЩ да поемат контрол над Гренландия с необходимостта от гарантиране на американската национална сигурност.

Източник: БТА/Атанаси Петров    
