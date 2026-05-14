ОАЕ опровергаха съобщение за тайна среща на Нетаняху с президента

М инистерството на външните работи на Обединените арабски емирства опроверга съобщението на канцеларията на израелския премиер Бенямин Нетаняху, че той е посетил ОАЕ и се е срещнал тайно с президента на Емирствата, предаде Ройтерс.

Според дипломатическото ведомство отношенията на ОАЕ с Израел "са публични и не се основават на непрозрачни и неофициални споразумения".

Нетаняху е провел тайна среща с президента на ОАЕ

"Всякакви твърдения за необявени посещения и договорености са изцяло безпочвени, ако за тях няма официално публикувана информация от компетентните власти в ОАЕ", посочи Министерството.

Вчера израелската премиерска канцелария съобщи, че Нетаняху е посетил Емирствата след началото на войната в Иран и се е срещнал с шейх Мохамед бин Зайед. Според изявлението от страна на Израел, разговорите са довели до "исторически пробив" в отношенията между двете страни.

UAE denies Netanyahu held secret meeting with Emirati president in the UAE during Iran war https://t.co/GuquyDkx2J https://t.co/GuquyDkx2J — Reuters (@Reuters) May 14, 2026

Добре осведомен източник заяви, че срещата между Нетаняху и шейх Мохамед се е състояла в Аин, населено място в оазис на границата с Оман, на 26 март и е продължила няколко часа.

Според източника шефът на Мосад Давид Барнеа е посетил ОАЕ поне два пъти от началото на войната с Иран, за да съгласува военните действия. За визитата на разузнавателния шеф съобщи пръв "Уолстрийт джърнъл".

ОАЕ порицаха Нетаняху, ето каква е причината

Особено след като Иран атакува ОАЕ, Емирствата засилиха отношенията си със САЩ и Израел, с който те установиха връзки в рамките на Авраамовите споразумения от 2020 г. Те смятат отношенията с Израел за важен лост за регионално въздействие и за единствен по рода си канал за комуникация с Вашингтон.

След началото на войната Израел изпрати в ОАЕ батареи от системата си за противовъздушна отбрана "Железен купол" и личен състав, който да ги обслужва, съобщи във вторник американският посланик в Израел Майк Хъкаби.

CBS News Exclusive: Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu made a secret visit to the UAE to meet with the country's president. https://t.co/y8j3ZfQFhT — CBS News (@CBSNews) May 13, 2026

ОАЕ са регионален делови и финансов център, а също и един от най-важните съюзници на Вашингтон. Те водят настъпателна външна политика и си създадоха своя сфера на влияние в Близкия изток и Африка, отбелязва Ройтерс.

ОАЕ бяха засегнати повече от всеки друг от своите съседи от иранските удари по държавите от Залива в отговор на американско-израелската операция срещу Техеран. Иран атакува гражданска инфраструктура и енергетиката на Емирствата.

За разлика от другите държави от Залива ОАЕ разполагат с тръбопровод, който им позволява да отклонят част от износа си на петрол от блокирания Ормузки проток, което прави Емирствата по-подготвени да издържат, ако кризата се проточи прекалено дълго. Но войната крие опасност да отслаби значително ролята на ОАЕ на глобален икономически център, който предлага спокойствие и сигурност в региона, допълва Ройтерс.