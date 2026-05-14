ОАЕ опровергаха съобщение за тайна среща на Нетаняху с президента

Според дипломатическото ведомство отношенията на ОАЕ с Израел "са публични и не се основават на непрозрачни и неофициални споразумения"

14 май 2026, 09:25
Източник: БТА

М инистерството на външните работи на Обединените арабски емирства опроверга съобщението на канцеларията на израелския премиер Бенямин Нетаняху, че той е посетил ОАЕ и се е срещнал тайно с президента на Емирствата, предаде Ройтерс.

Според дипломатическото ведомство отношенията на ОАЕ с Израел "са публични и не се основават на непрозрачни и неофициални споразумения".

Нетаняху е провел тайна среща с президента на ОАЕ

"Всякакви твърдения за необявени посещения и договорености са изцяло безпочвени, ако за тях няма официално публикувана информация от компетентните власти в ОАЕ", посочи Министерството.

Вчера израелската премиерска канцелария съобщи, че Нетаняху е посетил Емирствата след началото на войната в Иран и се е срещнал с шейх Мохамед бин Зайед. Според изявлението от страна на Израел, разговорите са довели до "исторически пробив" в отношенията между двете страни.

Добре осведомен източник заяви, че срещата между Нетаняху и шейх Мохамед се е състояла в Аин, населено място в оазис на границата с Оман, на 26 март и е продължила няколко часа.

Според източника шефът на Мосад Давид Барнеа е посетил ОАЕ поне два пъти от началото на войната с Иран, за да съгласува военните действия. За визитата на разузнавателния шеф съобщи пръв "Уолстрийт джърнъл".

ОАЕ порицаха Нетаняху, ето каква е причината

Особено след като Иран атакува ОАЕ, Емирствата засилиха отношенията си със САЩ и Израел, с който те установиха връзки в рамките на Авраамовите споразумения от 2020 г. Те смятат отношенията с Израел за важен лост за регионално въздействие и за единствен по рода си канал за комуникация с Вашингтон.

След началото на войната Израел изпрати в ОАЕ батареи от системата си за противовъздушна отбрана "Железен купол" и личен състав, който да ги обслужва, съобщи във вторник американският посланик в Израел Майк Хъкаби.

ОАЕ са регионален делови и финансов център, а също и един от най-важните съюзници на Вашингтон. Те водят настъпателна външна политика и си създадоха своя сфера на влияние в Близкия изток и Африка, отбелязва Ройтерс.

ОАЕ бяха засегнати повече от всеки друг от своите съседи от иранските удари по държавите от Залива в отговор на американско-израелската операция срещу Техеран. Иран атакува гражданска инфраструктура и енергетиката на Емирствата.

За разлика от другите държави от Залива ОАЕ разполагат с тръбопровод, който им позволява да отклонят част от износа си на петрол от блокирания Ормузки проток, което прави Емирствата по-подготвени да издържат, ако кризата се проточи прекалено дълго. Но войната крие опасност да отслаби значително ролята на ОАЕ на глобален икономически център, който предлага спокойствие и сигурност в региона, допълва Ройтерс.

Източник: Владимир Сахатчиев/БТА    
Обединени арабски емирства Израел Бенямин Нетаняху Дипломатически отношения Опровержение Тайни посещения Иран Авраамови споразумения
България Преди 22 минути

150 000 души вече са подкрепили петицията на организаторите за премахване на клетките за телета, като целта е, след като бъде внесена в парламента, тя да доведе до законодателни промени

България Преди 27 минути

Той е познат на органите на реда с 13 регистрации за кражби и една за подаване на неверен сигнал

Свят Преди 1 час

Срещата идва на фона на формално действащо примирие, което обаче остава нестабилно заради продължаващите военни действия

Любопитно Преди 2 часа

Православната църква почита паметта на светите мъченици Исидор и Йоан Български, както и на Екзарх Стефан I Български

Любопитно Преди 2 часа

Канадски учени разгадаха биохимичния механизъм за производство на митрафилин – рядко природно съединение с мощни противотуморни свойства

Премиерът Румен Радев на среща с бизнеса, синдикатите и регулаторите за овладяване на цените

България Преди 2 часа

Ще бъдат обсъдени следващите стъпки и решения в тази посока

България Преди 3 часа

Депутатите разглеждат три законопроекта

България Преди 3 часа

Предвижда се измененията да влязат в сила от 9 август 2026 г. и да се прилагат до 9 август 2027 година

Свят Преди 3 часа

Президентът на САЩ е на визита в Китай до петък

Любопитно Преди 3 часа

Животните като част от развитието на децата - от 3 до 15+ години

Любопитно Преди 11 часа

Спирова и Денисиньо ще се борят за голямата награда от 50 000 евро

Свят Преди 11 часа

Иран е атакувал ОАЕ повече от всяка друга държава

Свят Преди 11 часа

Досегашните губернатори ръководеха регионите през цялото време на руската офанзива

България Преди 12 часа

Той изгубил контрол над автомобила си и се е врязал в дърво

Свят Преди 12 часа

Има обвинения за тежко сексуално насилие над деца и изнасилване

Свят Преди 12 часа

Законопроектът предвижда отпускането на 1,3 милиарда долара за помощ за сигурност на Украйна и до 8 милиарда долара допълнителна подкрепа

