Корупционен скандал за земите в Каварна: 40 000 евро подкуп за продажба на 800 дка

Сигналът е подаден от областния управител на Добрич Асен Атанасов

14 май 2026, 08:36
Премиерът Румен Радев на среща с бизнеса, синдикатите и регулаторите за овладяване на цените
Промените в съдебната система влизат на първо четене в НС
Парламентът гласува промените в Закона за защита на потребителите
Обрат във времето: От 17° в четвъртък до летни температури и бури в събота
Военен загина при тежка катастрофа край Карлово
Шофьор кара в насрещното на автомагистрала „Тракия”
Ситуацията е кризисна, търсят начин да стартират пръскането срещу комари край Дунав
Вятър със скорост 86 км/ч нанесе щети в Русе

С най-тежката мярка за неотклонение, „задържане под стража“, Oкръжният съд в Добрич остави в ареста 44-годишен мъж от София, обвинен в опит да подкупи областния управител на града.

Сигналът за предложен подкуп е подаден от самия областен управител Асен Атанасов. Според прокуратурата, мъжът е предложил 20 хиляди евро. Става дума за решение на Общинския съвет в Каварна, свързано с промяна на статута на земи и тяхното използване за инвестиционни проекти. Част от тези решения вече са атакувани в съда като незаконосъобразни.

Общинският съветник Цонко Цонев определи случая като „фрапиращ“.

„На 28 април ни бяха предложени 11 извънредни точки – за продажба на около 800 декара земя и промяна на пасища и мери в ниви. След като това стана публично, явно някой се е притеснил и се стигна до опит за подкуп“, заяви той пред NOVA.

По думите му става въпрос за сериозен натиск върху институциите. „Разбрах, че са предложили дори 40 хиляди евро, за да не бъдат върнати решенията и да не стигнат до съда“, допълни Цонев.

От областната администрация вече са предприети действия.

Спорните решения са обжалвани, тъй като според властите не са приети при спазване на закона. Под въпрос е поставена и прозрачността на работата на Общинския съвет.

„Получихме докладните в последния момент - буквално часове преди заседанието. Това е все едно в парламента да внесат 11 закона сутринта и до обяд да ги приемат“, коментира още Цонев. Според него, процедурите са били нарушени, а част от документите дори не са били вписани в Агенцията по вписванията.

„На 11 май 2026 г. в град Добрич при проведена операция е задържано лице на 44 години, което е отправило предложение за подкуп в размер на 20 хиляди евро към областния управител“, заяви наблюдаващият прокурор Златко Тодоров от Окръжната прокуратура.

По думите му, целта е била областният управител да не упражни законовите си правомощия за контрол върху решения на Общинския съвет. „Искането е било да не върне решението за ново разглеждане и да не го оспори в съда, за да може то да влезе в сила“, допълни прокурорът.

Инвестиционното намерение, заложено в решенията, е за изграждане на фотоволтаични паркове. Въпреки това, според критиците, начинът на прокарване на решенията поражда съмнения за законосъобразността и мотивите зад тях.

Разследването по случая продължава, като се очаква да бъде изяснено дали има и други замесени лица, както и дали е упражняван натиск върху общински съветници при гласуването.

Източник: NOVA    
подкуп задържане под стража областен управител Добрич Каварна общински съвет промяна статут на земи инвестиционни проекти корупция съдебно разследване
Трима депутати от „Прогресивна България“ подадоха оставки

Корупционен скандал за земите в Каварна: 40 000 евро подкуп за продажба на 800 дка

Обрат във времето: От 17° в четвъртък до летни температури и бури в събота

Румен Спецов: България е напълно обезпечена с горива, към момента няма риск от недостиг

От директор на индустриалния гигант WATTS до студентската скамейка | Милен Найденов

Експерт: Цените на горивата ще останат високи поне до края на годината

Как „божествени видения“ предсказаха падането на СССР

Празник е! Вижте кой има имен ден днес

Коя е малката Швейцария?

