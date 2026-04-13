Мелони се скара на Тръмп заради папата

И талианският премиер Джорджа Мелони осъди критиките на Доналд Тръмп към Лъв XIV като „неприемливи“, след като папата се изказа срещу войната с Иран.

„Папата е глава на Католическата църква и е правилно и нормално той да призовава за мир и да осъжда всички форми на война“, изтъкна тя.

Това представлява рядък укор на Мелони към Тръмп, тъй като тя се стреми да бъде посредник между консервативния президент на САЩ и европейските лидери.

По-рано Мелони публикува изявление в подкрепа на усилията на папа Лъв за мир по време на пътуване до Африка, което започна в понеделник, само часове след като Тръмп отправи остра критика към първия папа от САЩ.

„Мисля, че смисълът на изявлението ми тази сутрин беше ясен, но ще го повторя по-изрично. Смятам думите на президента Тръмп за Светия отец за неприемливи“, подчерта Мелони.

В разговор с репортери късно в неделя Тръмп заяви, че „не е голям фен на папа Лъв“, обвинявайки понтифика, че „си играе със страна, която иска ядрено оръжие“. По-късно президентът засили коментарите си с публикация в Трут сошъл, казвайки: „Не искам папа, който смята, че е добре Иран да има ядрено оръжие. Папа Лъв е слаб по отношение на престъпността и ужасен по отношение на външната политика“.