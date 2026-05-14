Назначиха шестима нови заместник-министри

С ъс заповед на министър-председателя Румен Радев са назначени шестима нови заместник-министри в три министерства, съобщиха от правителствената пресслужба.

В Министерството на образованието и науката поста заместник-министър поемат Николай Витанов Витанов и Таня Ралчева Панчева.

В Министерството на земеделието и храните са назначени трима нови заместник-министри – Красимир Младенов Чакъров, Крум Владимиров Неделков и Янислав Дамянов Янчев.

Цвета Жекова Тимева е назначена за заместник-министър на транспорта и съобщенията.

Вчера със заповед на министър-председателя Румен Радев от длъжността заместник-министър на образованието и науката е освободена Ася Панджерова. Панджерова подаде оставка като заместник-министър на образованието. Тя мотивира решението си със създалото се през последните дни обществено напрежение.

На длъжността заместник-министър на вътрешните работи вчера беше назначен Калоян Костадинов Калоянов. На 11 май Със заповед на Румен Радев на длъжността заместник-министър на икономиката, инвестициите и индустрията беше назначен Красимир Христов Якимов, на длъжността заместник-министър на финансите бяха назначени Людмила Костова Петкова и Росица Атанасова Велкова-Желева, а на длъжността заместник-министър на правосъдието - Ива Димчева Кечева.