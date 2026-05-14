Любопитно

Учени са открили противоракова молекула в тропическо растение

Канадски учени разгадаха биохимичния механизъм за производство на митрафилин – рядко природно съединение с мощни противотуморни свойства

14 май 2026, 07:47
К анадски изследователи от Университета на Британска Колумбия в Оканаган откриха как тропическите растения произвеждат митрафилин – рядко природно съединение, което се проучва заради потенциалната му противоракова активност. Резултатите от работата, подкрепена от канадски и американски научни фондации, са публикувани в научното списание The Plant Cell.

Учените си поставиха за цел да разгадаят молекулярния механизъм, чрез който растенията от семейство Rubiaceae (като кратом и котешки нокът) синтезират митрафилин. Това вещество принадлежи към класа на спирооксиндоловите алкалоиди – молекули с необичайна усукана пръстенна структура, за които в лабораторни изследвания е доказано, че притежават противовъзпалителни и противотуморни свойства. Въпреки годините на проучвания, точните биохимични стъпки в този процес оставаха загадка.

Изследването представлява фундаментален биохимичен труд: учените идентифицираха и характеризираха растителните ензими, отговорни за синтеза на митрафилин. През 2023 г. екип, ръководен от д-р Ту-Туй Данг, откри първия ензим, който „усуква“ молекулата-прекурсор в характерната ѝ спирална форма. В новото изследване докторантът Туан-Ан Нгуен откри два критични ензима, които работят в тандем. Единият от тях придава на молекулата правилната триизмерна структура, а другият директно я превръща в крайния митрафилин.

Ключовото откритие в изследването е, че растенията използват миниконвейер от два специализирани ензима, за да създадат тази сложна молекула. Тъй като митрафилинът се среща в природата само в микроскопични количества, отглеждането на тропически дървета в индустриален мащаб е трудно и скъпо, а химичният му синтез в лаборатория в момента е неефективен. Познавайки точните „инструкции“ – кои ензими работят и как – учените ще могат в бъдеще да разработят биотехнологични методи за масово производство. Д-р Данг сравнява това с намирането на липсващите звена в една производствена поточна линия.

Митрафилинът не е готово лекарство от аптечната мрежа, а кандидат за ново поколение противоракови медикаменти. Изследванията показват, че спирооксиндоловите алкалоиди проявяват активност срещу определени видове рак. Изясняването на техния биосинтез би могло да улесни по-нататъшните проучвания на тези съединения и потенциалните им медицински приложения.

Интересът на учените към природни съединения с потенциална противотуморна активност нараства през последните години. Наскоро изследователи проучиха антоцианините – растителни пигменти, открити в тъмните череши. При експерименти върху мишки с тройно негативен рак на гърдата, тези вещества бяха свързани с по-бавен растеж на тумора и намалена честота на метастази. Учените откриха и промени в активността на гените, свързани с клетъчното делене и резистентността на тумора към терапия.

Авторите на изследването обаче подчертават, че тези резултати все още не могат да се прехвърлят директно върху хора. Проучването е на предклиничен етап и самите антоцианини не се считат за заместител на стандартното лечение на онкологични заболявания.

