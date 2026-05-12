БезГранично: Люксембург - малката страна с голяма история и неподозирани съкровища

В сърцето на Западна Европа се намира една от най-малките, но и най-богатите държави на континента - Люксембург. Макар често да остава в сянката на своите по-големи съседи, страната впечатлява с невероятна природа, средновековни крепости и съвременен европейски дух.
Люксембург е известен като една от трите столици на Европейския съюз, заедно с Брюксел и Страсбург. Освен това е глобален финансов център и една от държавите с най-висок стандарт на живот в света.
- Местоположение: Западна Европа, между Белгия, Франция и Германия
- Население: около 670 000 души
- Официални езици: люксембургски, френски и немски
- Интересен факт: страната има повече замъци на квадратен километър от почти всяка друга в Европа
- Град Люксембург - старият град и казематите
Столицата е истински музей на открито. Старият град и укрепленията му са част от списъка на ЮНЕСКО. Подземните каземати разкриват мистериозен лабиринт от тунели.
Любопитно: Наричат града "Гибралтар на Севера".
Препоръка: Разходка по моста Адолф при залез.
Vianden Castle, Luxembourg º pic.twitter.com/6qYwK38wMV— Elizabeth Boone (@BooneEliza13836) August 30, 2025
- Вианден (Vianden Castle)
Един от най-впечатляващите средновековни замъци в Европа. Разположен е драматично над река Ур.
Любопитно: Реставриран е напълно през 20 век след дълъг период на изоставяне.
Препоръка: Посетете го през есента за най-красиви гледки.
- Мюлертал - "Малката Швейцария"
Регион с фантастични скални формации, водопади и гори. Идеален за пешеходен туризъм.
Любопитно: Наричан е така заради алпийския си пейзаж.
Препоръка: Маршрутът Mullerthal Trail е задължителен.
What to do in Mullerthal, Luxembourg's Little Switzerland - Hike the Mullerthal trail, the best long-distance hike in Luxembourg! https://t.co/2psM3huB0F@luxembourginfo #visitluxembourg pic.twitter.com/5IKENnfqtw— The Crowded Planet (@MargheNick) August 2, 2018
- Бок казематите
Подземна крепостна система, издълбана в скалите. Историческо и стратегическо чудо.
Любопитно: В миналото са побирали хиляди войници и оръдия.
Препоръка: Вземете екскурзовод за пълно изживяване.
One of Luxembourg City's top tourist attractions, the Bock Casemates, has opened its doors again and is waiting to be explored!— Ville de Luxembourg (@CityLuxembourg) July 21, 2023
👉 More info: https://t.co/JcgOwvd6ZN pic.twitter.com/byDaIj3dPj
- Ехтернах
Най-старият град в страната с римски корени. Спокоен и живописен.
Любопитно: Тук се провежда най-старата танцова процесия в Европа.
Препоръка: Разходка край езерото Ехтернах.
The e-Lake festival is back in Luxembourg https://t.co/gagDoJdNhp pic.twitter.com/dMMfzPmrEL— Luxembourg Times (@LuxTimes) July 20, 2017
- Дикирх
Град, известен с бирената си традиция и военна история.
Любопитно: Името му означава "църквата на хората".
Препоръка: Посетете музея на битката при Ардените.
- Клерво (Clervaux)
Малко планинско градче с романтична атмосфера.
Любопитно: Тук се намира прочутата фотоизложба "The Family of Man".
Препоръка: Замъкът Клерво е основна атракция.
Visiting 2 excellent exhibitions from and about famous Luxembourg born photographer Edward Steichen “The Family of Man” at Clervaux castle and the “Fresh perspective on Edward Steichen” at the Nationalmusee um Fëschmaart 🇱🇺 🇺🇸 #VisitLuxembourg pic.twitter.com/ztFuxZaYWG— Jean Claude Kugener (@JCKugener) April 13, 2024
- Ремих
Известен като "перлата на Мозел". Рай за винен туризъм.
Любопитно: Районът произвежда едни от най-добрите бели вина в Европа.
Препоръка: Винен круиз по река Мозел.
- Шенген
Символично място за цяла Европа.
Любопитно: Тук е подписано Шенгенското споразумение.
Препоръка: Посетете Европейския музей на Шенген.
Schengen treaty ship to turn into €6 million museumhttps://t.co/fEQcugjvcV pic.twitter.com/qgs0PERnFR— Luxembourg Times (@LuxTimes) August 4, 2021
- Ларошет
Очарователно селце с руини на замък.
Любопитно: Често е наричано "малката принцеса на Люксембург".
Препоръка: Идеално за уикенд бягство.
Larochette Castle, stands high above the town of Larochette in central Luxembourg. Dating from the 11th century, the castle was destroyed by fire at the end of the 16th century. Since its acquisition by the State of Luxembourg in 1979, some restoration work has been undertaken. pic.twitter.com/dCdw6SLTCk— Almanach de Saxe Gotha - Handbuch des Adels (@AlmanachGotha) February 16, 2023
- Топ 10 вкусни ястия от люксембургската кухня
- Judd mat Gaardebounen
Свинско с боб - национално ястие.
Съставки: пушено свинско, боб, зеленчуци.
Особеност: Дълбок, наситен вкус.
#Luxembourg No.12 of #aroundEuropeIn48dishes— Very Hungry Nomads (@Veryhungrynomad) April 6, 2016
Judd mat gaardebounen or smoked pork-neck in a sauce with broad beans! pic.twitter.com/aDYTd52r8h
- Bouneschlupp
Традиционна супа с зелен фасул.
Съставки: фасул, картофи, лук, бекон.
Особеност: Домашен и засищащ вкус.
Bouneschlupp is a Luxembourg-based soup made with green beans, potatoes, bacon and onions. pic.twitter.com/4yGJv7lEhL— Jaque Pierre4 🇺🇸 (@JaquePierre4) May 23, 2022
- Gromperekichelcher
Картофени палачинки.
Съставки: картофи, лук, яйца.
Особеност: Често се продават на фестивали.
Enjoyed as a beloved street food in #Luxembourg, Gromperekichelcher is the ultimate #snack for any occasion! 🥔✨ These crispy potato pancakes are always served hot, sprinkled with salt and pepper for that perfect flavour. 🇱🇺— More Than Food India (@morethanfoodind) January 3, 2025
#EU #MoreThanFoodIndia pic.twitter.com/pFo9PEofP4
- Kachkéis
Мек топен сиренен специалитет.
Съставки: сирене, масло, подправки.
Особеност: Сервира се с хляб и горчица.
Kachkéis is soft cheese spread from #Luxembourg. #cheese RT @Wort_EN "Kachkéis - a peculiar dish from #Luxembourg pic.twitter.com/6pgQDrp5gt"— Orange Foodie (@orange4food) April 25, 2017
- Quetschentaart
Сливов тарт.
Съставки: сливи, тесто, захар.
Особеност: Любим есенен десерт.
🇱🇺 Quetschentaart Donut :: A sweet donut filled with Luxembourg’s famous plum tart filling and a hint of cinnamon. pic.twitter.com/cQodLBv3nE— ꍞ𖤢ꚶ𖦪𖣠 ꛎꚶ𖢧𖣠𖢑ꛎ𖢧ꛎ (@neuroautomata) May 7, 2024
- Rieslingspaschtéit
Месен пай с вино.
Съставки: месо, желирано вино Riesling.
Особеност: Изискан празничен вкус.
- Träipen
Вид кръвна наденица.
Съставки: свинско, кръв, подправки.
Особеност: Силно традиционно ястие.
- Fritür
Люксембургски картофки (подобни на пържени).
Съставки: картофи, сол.
Особеност: Често гарнитура към месо.
- Stäerzelen
Гъсто тестено ястие.
Съставки: брашно от елда, мляко.
Особеност: Сервира се със сос или месо.
- Bretzel (люксембургски геврек)
Солен печен геврек.
Съставки: тесто, сол.
Особеност: Популярен по време на празници.
#Bretzelsonndeg in #Luxembourg: This year it's the women's turn to offer a pretzel. https://t.co/jlXdeXcrST pic.twitter.com/dwQTcjESbo— LuxembourgLU (@LuxembourgLU) March 6, 2016
Люксембург е доказателство, че размерът няма значение, когато става дума за култура, история и вкус. Малка държава, но с огромно сърце - и още по-големи истории за разказване.