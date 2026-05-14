България

Арестуваха мъж, подал фалшив сигнал за пет бомби в Плевен

Той е познат на органите на реда с 13 регистрации за кражби и една за подаване на неверен сигнал

14 май 2026, 09:53
Източник: БТА

М ъж от Свиленград е задържан за подаване на невярна информация на спешния телефон 112, съобщиха от пресцентъра на Областната дирекция на МВР (ОДМВР) в Хасково.

В сряда около 18:00 часа 40-годишният жител на града позвънил и съобщил, че в град Плевен има поставени пет бомби.

Веднага е сформирана оперативна група по проверка на сигнала. От централата на спешния телефон са подали информация за локацията на подаващия предупреждението. Свиленградските полицаи са проверили адреса на улица „Спартак“, където се оказало, че живее мъж, познат на органите на реда. Той е с 13 регистрации за кражби и една за подаване на неверен сигнал. Проверка в телефона му потвърдила авторството на обаждането.

Мъжът е задържан до 24 часа по образуваното бързо производство. Свиленградските полицаи са уведомили колегите си от ОДМВР - Плевен, че се касае за фалшив сигнал.

Предходният подобен случай в региона бе на 10 декември миналата година, когато двама непълнолетни бяха установени за подаването на неверен сигнал за взривно устройство в сградата на Районното управление на МВР в Харманли. 

Източник: Кореспондент на БТА в Хасково Николай Грудев    
Задържан мъж Неверен сигнал Телефон 112 Бомбена заплаха Свиленград Плевен Полиция Бързо производство Криминално досие Фалшива тревога
