Масирана атака срещу Киев: Спасители издирват оцелели под руините на блок

Ранените са най-малко 16

14 май 2026, 09:33
М асираната руска атака в ранните часове днес срещу украинската столица Киев взе жертва, а ранените са най-малко 16, предаде Укринформ, позовавайки се на съобщение в приложението Телеграм на ръководителя на градската военна администрация Тимур Ткаченко.

„Към момента 16 души са ранени в резултат на атаката. За жалост един човек е убит“, пише в изявлението му.

В резултат на удар с балистична ракета е поразена част от жилищен блок. Смята се, че под развалините има затрупани хора. В момента тече спасителни операции.

В Днепърски район дрон падна върху покрива на пететажна жилищна сграда, каза Ткаченко. Щети са нанесени и на още едно здание в същия район.

Нападението беше извършено часове след необичайна дневна атака срещу Киев, при която бяха убити шест души, както съобщи президентът Володимир Зеленски.

При атаката Русия атакува с най-малко 800 дрона, каза той. По думите му нападението е продължило часове наред и е целяло да причини възможно най-голяма „болка и страдание“.

Източник: БТА/Виктор Турмаков    
Руска атака Киев Жертви Ранени Балистична ракета Жилищен блок Спасителни операции Дрон Днепърски район Володимир Зеленски
„Живот, а не затвор“: Протест пред НС настоява за забрана на отглеждането на телета в клетки

България Преди 21 минути

150 000 души вече са подкрепили петицията на организаторите за премахване на клетките за телета, като целта е, след като бъде внесена в парламента, тя да доведе до законодателни промени

Заради американската петролна блокада: Куба остана без дизел и мазут

Свят Преди 35 минути

Това заяви енергийният министър Висенте де ла О

Кой празнува имен ден днес

Любопитно Преди 2 часа

Православната църква почита паметта на светите мъченици Исидор и Йоан Български, както и на Екзарх Стефан I Български

Учени са открили противоракова молекула в тропическо растение

Любопитно Преди 2 часа

Канадски учени разгадаха биохимичния механизъм за производство на митрафилин – рядко природно съединение с мощни противотуморни свойства

<p>Овладяване на цените: На среща при Радев са бизнесът, синдикатите и регулаторите</p>

България Преди 2 часа

Ще бъдат обсъдени следващите стъпки и решения в тази посока

Промените в съдебната система влизат на първо четене в НС

България Преди 3 часа

Депутатите разглеждат три законопроекта

Парламентът гласува промените в Закона за защита на потребителите

България Преди 3 часа

Предвижда се измененията да влязат в сила от 9 август 2026 г. и да се прилагат до 9 август 2027 година

Ключови преговори в Пекин: Доналд Тръмп се срещна със Си Цзинпин

Свят Преди 3 часа

Президентът на САЩ е на визита в Китай до петък

Най-подходящите домашни любимци за всяка възраст и какво учат децата

Любопитно Преди 3 часа

Животните като част от развитието на децата - от 3 до 15+ години

Снимката е илюстративна

Свят Преди 3 часа

Владимир Путин предложи на Армения "интелигентен развод": той постави страната пред избор между Евразийския икономически съюз и ЕС. Какво означава това за Ереван? Каква би била цената на "откъсването" от Русия?

Симфония от вкусове осигури звездната победа на Евгени Генчев в Hell’s Kitchen

Любопитно Преди 11 часа

Спирова и Денисиньо ще се борят за голямата награда от 50 000 евро

Нетаняху е провел тайна среща с президента на ОАЕ

Свят Преди 11 часа

Иран е атакувал ОАЕ повече от всяка друга държава

Путин смени губернаторите на две области до Украйна

Свят Преди 11 часа

Досегашните губернатори ръководеха регионите през цялото време на руската офанзива

Военен загина при тежка катастрофа край Карлово

България Преди 12 часа

Той изгубил контрол над автомобила си и се е врязал в дърво

Педиатър в Германия в ареста за насилие над 130 деца

Свят Преди 12 часа

Има обвинения за тежко сексуално насилие над деца и изнасилване

Прецедент: Конгресът финтира Тръмп с милиарди за Украйна

Свят Преди 12 часа

Законопроектът предвижда отпускането на 1,3 милиарда долара за помощ за сигурност на Украйна и до 8 милиарда долара допълнителна подкрепа

