Как „божествени видения“ предсказаха падането на СССР

П рез май 1917 г. три деца от португалско село твърдят, че са видели образа на Дева Мария – събитие, което не само променя историята на католицизма, но и подхранва антикомунистическите настроения в продължение на десетилетия. Как едно религиозно видение се превърна в политически символ и защо Ватиканът пазеше „третата тайна“ на Фатима в продължение на почти век, пише BBC.

На 13 май 1917 г. 10-годишната Лусия дос Сантос и нейните по-малки братовчеди Франсиско и Жасинта Марто пасели овце в поле край Фатима, Португалия. Там те твърдят, че са видели сияйна фигура върху дъбово дърво. Според децата това била Дева Мария, която им заръчала да се връщат на същото място по същото време на 13-о число всеки месец през следващите пет месеца.

Децата разказали и за три откровения, които получили. Две от тях били оповестени публично, но едно – т.нар. „трета тайна на Фатима“ – било записано и пазено в тайна във Ватикана чак до началото на новото хилядолетие. Спекулациите около тази тайна помогнали за разрастването на феномена „Фатима“ – явление, което превърнало едно провинциално светилище в неочаквана емблема на Студената война.

Чудото на Слънцето

Хиляди поклонници се събрали за последното явяване на Богородица на 13 октомври 1917 г. Това, което свидетелите разказват, остава в историята като „Чудото на Слънцето“.

„Видях планетите в небето в много цветове. Беше чудо“, разказва Франсиско Ферейра Роза пред BBC през 1992 г. „След това сякаш заваля дъжд от цветя от небето. Беше като снеговалеж. И тогава Слънцето започна да се върти все по-бързо и по-бързо като огнено колело. Продължи около половин минута.“

Присъстващите твърдели, че тежки болести били излекувани, а слепи прогледнали. Дори антирелигиозният португалски вестник O Século („Векът“) публикувал репортаж със заглавие: „Ужасяващо събитие! Как Слънцето танцува по пладне в небето над Фатима“. Според автора на място са се събрали поне 50 000 души.

Дали е било чудо, масова халюцинация или метеорологично явление, остава обект на дебати. Но ефектът върху хората бил дълбок. „Всички знаят, че и преди имах вяра. Но след това започнах да вярвам още по-силно“, споделя Роза.

Първите две пророчества и сянката на Русия

От трите деца две умират по време на епидемията от испански грип няколко години по-късно. Лусия остава единственият пазител на посланията.

Първата „тайна“ предлага видение на Ада, за което се твърди, че предсказва Втората световна война.

Втората тайна, дадена малко преди Октомврийската революция, гласи, че ако молитвите бъдат посветени на Девата, Русия в крайна сметка ще бъде спасена от комунизма.

Първоначално обезпокоен от бързо растящата популярност на Фатима, Ватиканът официално признава пророчествата едва през 1930 г. Под управлението на ултраконсервативната диктатура на Антонио де Оливейра Салазар в Португалия, селцето се превръща в едно от най-популярните католически светилища в света.

Политическото измерение: Светилище срещу комунизма

Пророчеството за разпространението и последвалия крах на комунизма в Русия придава на Фатима политическо измерение. По време на Студената война мястото се превръща в идеологически център за антикомунистите.

Теологът Майкъл Уолш отбелязва пред BBC, че антикомунистическият елемент в посланието на Богородица, развит през 20-те години на миналия век, се е превърнал в „разделяща сила в Църквата“.

Връзката между Фатима и антикомунизма се засилва, когато роденият в Полша папа Йоан Павел II става пламенен поддръжник на култа. На 13 май 1981 г. – годишнината от първото явление – срещу него е извършен атентат на площад „Свети Петър“. Папата е прострелян два пъти от упор. Въпреки че стрелецът е заловен, теориите за поръчителите сочат към СССР, тъй като съветското ръководство вижда в папата заплаха заради подкрепата му за полското движение „Солидарност“.

Тайната в запечатания плик

Папа Йоан Павел II приписва оцеляването си на Богородица от Фатима. Един от куршумите, извадени от тялото му, е вграден в златната корона на статуята на Мадоната в португалското светилище.

„Третата тайна“ на Фатима обаче остава обект на трескави спекулации. Лусия я записва през 1944 г. с молба да не бъде разкривана преди 1960 г. Поредица от папи отказват да я направят публична, което подхранва теории за заговори и апокалиптични събития.

Когато Ватиканът най-накрая разкрива съдържанието през 2000 г. пред 500 000 вярващи, мнозина остават разочаровани. Вместо предсказание за Трета световна война, текстът описва видение на „човек в бяло“, който пада на земята, привидно мъртъв – което Ватиканът интерпретира като покушението срещу Йоан Павел II.

Наследството на Фатима днес

Дори след разкриването на тайната, спекулациите не спират. Някои вярващи подчертават факта, че след като папата посвещава Източна Европа на „Непорочното сърце на Мария“ през 1984 г., Михаил Горбачов идва на власт и започва Перестройката.

Критиците обаче са скептични. Авторът Майкъл Карол твърди, че първоначалните доклади просто споменават Дева Мария да иска молитви за „обръщане на света“. Едва по-късно Лусия ревизира историята, насочвайки я конкретно към Русия.

Независимо от тълкуванията, влиянието на Фатима е неоспоримо. Когато Лусия умира през 2005 г. на 97-годишна възраст, Португалия обявява ден на траур. На 13 май 2025 г. близо 270 000 вярващи отново се събраха в светилището, за да почетат деня на първото видение.