Румен Спецов: България е напълно обезпечена с горива, към момента няма риск от недостиг

Рафинерията в Бургас работи с диверсифицирани доставки, отбеляза особеният управител на „Лукойл“

14 май 2026, 09:05
Източник: БГНЕС/Архив

Б ългария е напълно обезпечена с петрол и горива и към момента няма риск от недостиг, заявява особеният управител на „Лукойл“ Румен Спецов в интервю за „24 часа“. По думите му доставките за страната са стабилни и не зависят пряко от напрежението в района на Ормузкия проток.

Спецов обяснява, че „Лукойл Нефтохим Бургас“ се снабдява основно през терминала в турския Джейхан, което намалява уязвимостта от събития в Близкия изток.

„Няма риск от недостиг на нефт за България“, подчертава той, като уточнява, че основното предизвикателство в момента са по-високите транспортни разходи, а не липсата на суровина.

По негови думи рафинерията разполага със запаси за поне 90 дни и е в състояние да работи с различни видове суров петрол, особено след промените в доставките след санкциите срещу руския нефт.

„Благодарение на инженерите в Бургас рафинерията работи изключително добре“, казва Спецов, като подчертава, че много европейски рафинерии са спрели работа, тъй като не са успели да се адаптират към нови типове суровина.

Той посочва, че заводът в Бургас може да преработва петрол от различни източници - Либия, Ирак, Казахстан, Азербайджан и Норвегия, което намалява зависимостта от един доставчик. Въпреки това цената на крайния продукт остава обвързана със световните борсови котировки.

Според Спецов често съществува погрешно разбиране, че цената на нефта и тази на горивата се движат паралелно.

„Рафинерията не търгува с нефт, тя купува суровина и продава готов продукт“, уточнява той. Ценообразуването, по думите му, се базира на международната платформа Platts, като крайната цена зависи от сложна комбинация от фактори - суровина, транспорт, застраховки и пазарни котировки.

Той дава пример, че при цена на Brent около 100 долара за барел, допълнителните разходи за транспорт и логистика могат да увеличат крайната стойност до 130-140 долара. Това, обяснява Спецов, означава, че дори при относително стабилен пазар на суровината, крайните цени на горивата могат да се променят бързо.

По отношение на плащанията той уточнява, че нефтът се договаря предварително, но реалната цена се формира впоследствие на база осреднени котировки.

„Няма фиксирана цена“, казва той, като допълва, че хеджиране е възможно, но изисква значителен финансов ресурс, какъвто компанията не поддържа в свободен обем.

Спецов уверява, че България е напълно обезпечена и с авиационно гориво, включително за транзитни и пренасочени полети към летището в София. По думите му в момента няма ограничения за авиокомпаниите, зареждащи у нас.

Източник: "24 Часа"    
