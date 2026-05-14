Ливан и Израел отново сядат на масата за преговори в САЩ

Тръмп кацна в Китай с армия от милиардери и грандиозен блясък, за да спасява петрола от войната в Иран

Л иван и Израел се готвят за пореден кръг мирни разговори в Съединените щати, в опит да бъде овладяно напрежението по границата им. Срещата идва на фона на формално действащо примирие, което обаче остава нестабилно заради продължаващите военни действия. (*Видеото е архивно!)

Преговори за мир: Посланиците на Израел и Ливан на среща във Вашингтон

В навечерието на предстоящите разговори Министерството на здравеопазването на Ливан съобщи, че при интензивни въздушни удари в южната и източната част на страната са загинали 22 души, сред които осем деца. Данните се отнасят за последната ескалация на напрежението, която се случва въпреки действащото примирие.

Нови преговори между Ливан и Израел в САЩ в четвъртък

Според ливанските власти, от влизането в сила на споразумението за прекратяване на огъня през април до момента са загинали над 400 души в резултат на израелски атаки.

Израелската страна пък държи на позицията, че военните действия са насочени срещу инфраструктурата и позициите на движението „Хизбула“, което остава ключов фактор в конфликта.

Израел продължава да заявява, че ще поддържа операции, докато заплахата от страна на „Хизбула“ не бъде елиминирана. Ливанските власти обаче настояват, че основният приоритет на преговорите трябва да бъде пълното стабилизиране на примирието и прекратяване на всички военни действия на територията на страната.

Вашингтон е домакин на нови преговори между Израел и Ливан

Съединените щати играят ролята на посредник в процеса и поставят акцент върху необходимостта от укрепване на държавния контрол в Ливан. Вашингтон многократно е заявявал, че за постигане на трайна стабилност е необходимо разоръжаване на „Хизбула“ и ограничаване на влиянието ѝ върху политическия и военния живот в страната.

Исторически пробив: Ливан и Израел в първи преки преговори от три десетилетия

Настоящият кръг преговори във Вашингтон е третият поред между двете страни, които официално нямат дипломатически отношения. Форматът на разговорите остава непряк.

Този път в срещите няма да участват американският президент Доналд Тръмп и държавният секретар Марко Рубио, тъй като Тръмп е на официално посещение в Китай.

Мир на ръба: Кървава вълна в Ливан заплашва да взриви примирието между САЩ и Иран

Очаква се разговорите да бъдат насочени към укрепване на примирието, намаляване на напрежението и търсене на механизми за по-дългосрочна стабилизация в региона, който остава сред най-нестабилните в Близкия изток и оказва влияние върху международната сигурност и икономическата обстановка.