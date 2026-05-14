Ливан и Израел отново сядат на масата за преговори в САЩ

Срещата идва на фона на формално действащо примирие, което обаче остава нестабилно заради продължаващите военни действия

14 май 2026, 08:27
Ключови преговори в Пекин: Доналд Тръмп се срещна със Си Цзинпин

Унгария не подписа декларацията на „Букурещката деветка“

Готви се нова оставка на министър в Лондон

Тръмп кацна в Китай с армия от милиардери и грандиозен блясък, за да спасява петрола от войната в Иран

Доналд Тръмп каца в Китай - кой го придружава

Напрежение и бойкот белязаха първия полуфинал на

След експлозията в близост до детска градина: Установиха замърсени подземни води в Горна Оряховица

Какво съдържаха 50-те среднощни поста, с които Тръмп атакува враговете си

Л иван и Израел се готвят за пореден кръг мирни разговори в Съединените щати, в опит да бъде овладяно напрежението по границата им. Срещата идва на фона на формално действащо примирие, което обаче остава нестабилно заради продължаващите военни действия. (*Видеото е архивно!)

В навечерието на предстоящите разговори Министерството на здравеопазването на Ливан съобщи, че при интензивни въздушни удари в южната и източната част на страната са загинали 22 души, сред които осем деца. Данните се отнасят за последната ескалация на напрежението, която се случва въпреки действащото примирие.

Според ливанските власти, от влизането в сила на споразумението за прекратяване на огъня през април до момента са загинали над 400 души в резултат на израелски атаки.

Израелската страна пък държи на позицията, че военните действия са насочени срещу инфраструктурата и позициите на движението „Хизбула“, което остава ключов фактор в конфликта.

Израел продължава да заявява, че ще поддържа операции, докато заплахата от страна на „Хизбула“ не бъде елиминирана. Ливанските власти обаче настояват, че основният приоритет на преговорите трябва да бъде пълното стабилизиране на примирието и прекратяване на всички военни действия на територията на страната.

Съединените щати играят ролята на посредник в процеса и поставят акцент върху необходимостта от укрепване на държавния контрол в Ливан. Вашингтон многократно е заявявал, че за постигане на трайна стабилност е необходимо разоръжаване на „Хизбула“ и ограничаване на влиянието ѝ върху политическия и военния живот в страната.

Настоящият кръг преговори във Вашингтон е третият поред между двете страни, които официално нямат дипломатически отношения. Форматът на разговорите остава непряк.

Този път в срещите няма да участват американският президент Доналд Тръмп и държавният секретар Марко Рубио, тъй като Тръмп е на официално посещение в Китай.

Очаква се разговорите да бъдат насочени към укрепване на примирието, намаляване на напрежението и търсене на механизми за по-дългосрочна стабилизация в региона, който остава сред най-нестабилните в Близкия изток и оказва влияние върху международната сигурност и икономическата обстановка.

Източник: БГНЕС    
