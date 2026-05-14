Жена в траур откри 3-каратов диамант, докато търси утеха в американски парк

Служителите в Арканзас определят откритието като „писано да се случи“, след като американката наскоро губи сина си и баща си

14 май 2026, 10:38
Ж ена от Пенсилвания получи „неочакван лъч светлина“, след като откри диамант в щатски парк в Арканзас, съобщава People.

Киша Смит наскоро е загубила сина си и своя баща, когато открива 3,09-каратов бял диамант по време на пътуване до щатския парк „Кратер на диамантите“ в окръг Пайк, съобщиха от управата на парка във Facebook в понеделник, 11 май. Служителите на парка заявиха, че откритието е било „писано да се случи“.

„Чувствах толкова голямо напрежение през последните шест месеца“, споделя Смит. „През октомври загубих сина си, а точно преди седмица погребахме баща ми. Беше твърде много! Наистина имах нужда от това. Искрено се молих за това и просто не мога да повярвам, че наистина се случи!“

Тя е копала в южната част на парка заедно с приятеля си Джоуи и брат си Кирим, когато е попаднала на скъпоценния камък.

„За мен той изглежда като сърце. Това е първото нещо, което видях, когато го открих“, казва тя. След като го показала на други посетители наблизо, някой ѝ предложил да занесе камъка за проверка. Персоналът на парка предлага безплатно идентифициране на скали и минерали за своите гости.

„Смит излъчваше радост от момента, в който прекрачи прага. Не е необичайно по-големи диаманти като този да бъдат откривани през първия час от копането. Понякога си мисля, че подобни находки просто са писани да се случат“, споделя екскурзоводът в парка Сара Бивънс.

Нейният 3,09-каратов бял диамант е вторият по големина, регистриран в парка през тази година.

В официалния профил на парка в социалните мрежи беше публикувана снимка на скъпоценния камък, поставен в длан, като се споделя, че Смит е дала на диаманта сантиментално име – Za’Novia Liberty Diamond. То е в чест на нейните внуци, но също така отбелязва и 250-годишнината от независимостта на САЩ, която се навършва тази година.

„Кратерът на диамантите“ е единственото място в света, където широката общественост може да копае за естествени диаманти директно в техния оригинален вулканичен източник.

Посетителите са открили повече от 37 000 диаманта, откакто мястото става щатски парк в Арканзас през 1972 г. Това е и мястото, където е изровен най-големият диамант в историята на САЩ – 40,23-каратов камък, наречен „Чичо Сам“.

Министър-председателката на Латвия Евика Силиня подава оставка

Свят Преди 6 минути

Това се случва броени месеци преди следващите редовни парламентарните избори в балтийската република

Бившият директор на ОП „Гробищни паркове“: Уволнението ми е политически мотивирано и предварително решено

Бившият директор на ОП „Гробищни паркове“: Уволнението ми е политически мотивирано и предварително решено

България Преди 15 минути

Ще защитя правата си по съдебен ред, посочва в своя позиция Румен Димитров

Google затяга сигурността с нови AI системи за защита

Google затяга сигурността с нови AI системи за защита

Технологии Преди 27 минути

Интернет гигантът ще използва своите технологии с изкуствен интелект, за да защитава потребителите от повече онлайн опасности и да подобри настоящите мерки за сигурност. Функциите са направени и чрез партньорства с различни експерти и институции

Победа за Парис Джексън: Съдът разпореди връщането на $625 000 в наследството на Краля на попа

Победа за Парис Джексън: Съдът разпореди връщането на $625 000 в наследството на Краля на попа

Любопитно Преди 30 минути

Говорител на дъщерята на Майкъл Джексън заяви, че тя „винаги е била фокусирана върху това, което е най-добро за семейството ѝ, и това решение е огромна победа за тях“

Българската следа на Антарктида: История и наука на Ледения континент

Българската следа на Антарктида: История и наука на Ледения континент

Любопитно Преди 35 минути

От първата експедиция през 1987 г. до собствения изследователски кораб и модерната база на остров Ливингстън – научните постижения и приноса на проф. Христо Пимпирев за утвърждаването на България като полярна нация

Осъдиха мъж от Кюстендилско за купуване на гласове

Осъдиха мъж от Кюстендилско за купуване на гласове

България Преди 37 минути

В деня на изборите той е предложил на двама души по 30 евро

WhatsApp пуска напълно поверителни „инкогнито“ разговори с AI чатбота си

WhatsApp пуска напълно поверителни „инкогнито“ разговори с AI чатбота си

Любопитно Преди 51 минути

Дори самата компания няма да може да чете съобщенията

„По-весело и лично“: Тръмп и Си Дзинпин демонстрираха неочаквана близост в Пекин

„По-весело и лично“: Тръмп и Си Дзинпин демонстрираха неочаквана близост в Пекин

Свят Преди 1 час

Анализаторът Изабел Владою разкрива скритите знаци в протокола на историческата среща в Пекин. Докато светът следи Тайван и търговската война, Тръмп и Си Дзинпин демонстрираха изненадваща топлина и „пречупване на ледовете“ в Голямата зала на народа

Рекорд в Женева: Продадоха уникален синьо-зелен диамант за над 17 млн. долара

Любопитно Преди 1 час

Скъпоценният камък е открит в Централна Африка през 90-те години на миналия век и беше основният акцент в разпродажбата на бижута на „Кристис“

Украински съд издаде заповед за арест на бившия шеф на администрацията на Зеленски

Украински съд издаде заповед за арест на бившия шеф на администрацията на Зеленски

Свят Преди 1 час

Ермак е заподозрян в корупция, и по-специално в пране на пари

Създателят на "Черна писта" сигнализира, че МВР е спряло картата за катастрофите

Създателят на "Черна писта" сигнализира, че МВР е спряло картата за катастрофите

България Преди 1 час

Това написа Мартин Атанасов, който направи „Черна писта” - интерактивната карта за пътнотранспортните произшествия в страната – колко като брой, къде са най-невралгичните точки

Защо слънцето ни дразни, а дъждът ни кара да плачем: Как се отразява времето на психиката ни

Защо слънцето ни дразни, а дъждът ни кара да плачем: Как се отразява времето на психиката ни

Любопитно Преди 1 час

Защо промяната във времето ни докарва апатия, тревожност и безсъние и как да помогнем на организма си да се адаптира към пролетта

Буря в Индия: Близо 90 души загинаха в Утар Прадеш

Буря в Индия: Близо 90 души загинаха в Утар Прадеш

Свят Преди 1 час

Телевизионни кадри показват дървета, изкоренени от пориви на вятъра, както и отнесени билбордове

„Живот, а не затвор“: Протест пред НС настоява за забрана на отглеждането на телета в клетки

„Живот, а не затвор“: Протест пред НС настоява за забрана на отглеждането на телета в клетки

България Преди 1 час

150 000 души вече са подкрепили петицията на организаторите за премахване на клетките за телета, като целта е, след като бъде внесена в парламента, тя да доведе до законодателни промени

Арестуваха мъж, подал фалшив сигнал за пет бомби в Плевен

Арестуваха мъж, подал фалшив сигнал за пет бомби в Плевен

България Преди 2 часа

Той е познат на органите на реда с 13 регистрации за кражби и една за подаване на неверен сигнал

Заради американската петролна блокада: Куба остана без дизел и мазут

Заради американската петролна блокада: Куба остана без дизел и мазут

Свят Преди 2 часа

Това заяви енергийният министър Висенте де ла О

10 от най-добрите породи кучета-пазачи за защита на дома ви

10 от най-мързеливите породи кучета

Две пуми заживяха в Бургаския зоопарк

Учени алармират за район с риск от наводнения в София

Как да подредите пъзел в един цвят – 6 трика за бързина и ефективност

Пророчеството на Ванга за Белинташ - тайната карта на звездното небе

Специално в Бундеслигата (14.05.2026)

Ясно е кой ще ръководи дербито Левски - ЦСКА

Депутатите приеха промените в Закона за защита на потребителите

Задържаха мъж за подаване на фалшиви сигнали за пет бомби в Плевен

