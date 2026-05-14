Жена в траур откри 3-каратов диамант, докато търси утеха в американски парк

Ж ена от Пенсилвания получи „неочакван лъч светлина“, след като откри диамант в щатски парк в Арканзас, съобщава People.

Киша Смит наскоро е загубила сина си и своя баща, когато открива 3,09-каратов бял диамант по време на пътуване до щатския парк „Кратер на диамантите“ в окръг Пайк, съобщиха от управата на парка във Facebook в понеделник, 11 май. Служителите на парка заявиха, че откритието е било „писано да се случи“.

„Чувствах толкова голямо напрежение през последните шест месеца“, споделя Смит. „През октомври загубих сина си, а точно преди седмица погребахме баща ми. Беше твърде много! Наистина имах нужда от това. Искрено се молих за това и просто не мога да повярвам, че наистина се случи!“

Тя е копала в южната част на парка заедно с приятеля си Джоуи и брат си Кирим, когато е попаднала на скъпоценния камък.

„За мен той изглежда като сърце. Това е първото нещо, което видях, когато го открих“, казва тя. След като го показала на други посетители наблизо, някой ѝ предложил да занесе камъка за проверка. Персоналът на парка предлага безплатно идентифициране на скали и минерали за своите гости.

„Смит излъчваше радост от момента, в който прекрачи прага. Не е необичайно по-големи диаманти като този да бъдат откривани през първия час от копането. Понякога си мисля, че подобни находки просто са писани да се случат“, споделя екскурзоводът в парка Сара Бивънс.

Нейният 3,09-каратов бял диамант е вторият по големина, регистриран в парка през тази година.

В официалния профил на парка в социалните мрежи беше публикувана снимка на скъпоценния камък, поставен в длан, като се споделя, че Смит е дала на диаманта сантиментално име – Za’Novia Liberty Diamond. То е в чест на нейните внуци, но също така отбелязва и 250-годишнината от независимостта на САЩ, която се навършва тази година.

„Кратерът на диамантите“ е единственото място в света, където широката общественост може да копае за естествени диаманти директно в техния оригинален вулканичен източник.

Посетителите са открили повече от 37 000 диаманта, откакто мястото става щатски парк в Арканзас през 1972 г. Това е и мястото, където е изровен най-големият диамант в историята на САЩ – 40,23-каратов камък, наречен „Чичо Сам“.