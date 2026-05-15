Украйна удари Русия, Зеленски: Имаме право

У крайна извърши мащабна атака с дронове през нощта на 15 май срещу руска военна и енергийна инфраструктура, съобщиха руски канали в Телеграм.

Според публикации в социалните мрежи голям пожар е избухнал в района на петролната рафинерия в Рязан, една от най-големите в Русия, която често е атакувана заради ролята ѝ в снабдяването на руската армия.

Руска петролна рафинерия е атакувана от украински дронове

Местни жители съобщават за дронове и силни експлозии в района.

Губернаторът на Рязанска област Павел Малков заяви, че при атаката са загинали трима души, а 12 са ранени, след като отломки са ударили предприятие и жилищни сгради.

Според украинските Сили за безпилотни системи са били ударени още самолет Бериев Бе-200 и хеликоптер Ка-27 в руския град Ейск, както и системи за ПВО в окупираните Луганска област и Крим.

Пожар в руска рафинерия, Украйна пое отговорността

Руското министерство на отбраната твърди, че през нощта са били свалени 355 украински дрона.

Атаката идва ден след руски удар срещу Киев, при който загинаха най-малко 21 души.

„Напълно оправдани са нашите ответни действия срещу руската петролна индустрия, военното производство и всички, които пряко носят отговорност за военните престъпления срещу Украйна и украинците“, написа украинският президент Володимир Зеленски в X.