Свят

Акула уби мъж край остров Ротнест в Западна Австралия

Спасителни екипи не са успели да го реанимират, полицията разследва инцидента

16 май 2026, 10:12
Източник: БТА

М ъж, нападнат от акула край бреговете на Западна Австралия, е починал от раните си, съобщи полицията, цитирана от Ройтерс.

Това е второто довело до смърт нападение на акула в Австралия от началото на годината.

38-годишният мъж, чиято самоличност все още не е установена, е бил ухапана сутринта в района на рифа Хорсшу, близо до остров Ротнест, на около 31 км западно от столицата на щата Пърт, се посочва в изявление на полицията.

Мъжът е бил откаран на брега, но не е могъл да бъде реанимиран, според полицията, очаква се доклад на съдебния лекар.

Властите съветват хората да бъдат особено предпазливи във водите край остров Ротнест, който е популярна туристическа дестинация. Въздушни кадри на Австралийската радио-телевизионна корпорация показаха полицейска лодка, полицейски служители и спасителен хеликоптер с носилка на мястото на инцидента.

Акула уби плувец край австралийски плаж

През януари момче загина, след като беше ухапано от акула в пристанището на Сидни, след поредица от атаки на акули по източното крайбрежие на страната.

Повечето атаки на акули се случват по източното и югоизточното крайбрежие на Австралия, като средно се регистрират около 20 такива инцидента годишно, според Австралийския институт за здравеопазване.

Източник: БТА, Асен Георгиев    
