Динамична събота: Жълт код за опасно време - слънцето отстъпва място на дъжд и гръмотевици

В събота над по-голямата част от страната ще преобладава слънчево време. Облачността от запад-югозапад ще започне да се увеличава и до вечерта ще обхване и североизточните райони от страната. На много места ще има краткотрайни временно интензивни валежи с гръмотевици. Вятърът от юг-югоизток ще се усили и ще бъде умерен и силен. Слаб ще остане вятърът само в западната част на Дунавската равнина и западните райони на Горнотракийската низина. Максималните температури ще бъдат между 21° и 26°, в София - около 22°.

Източник: НИМХ/БАН

Жълт код за опасност от интензивни валежи обяви Националният институт по метеорология и хидрология за няколко области в страната. Прогнозата за важи за областите Видин, Монтана, Враца, София (област и град), Перник, Кюстендил, Благоевград и части от Плевен, Ловеч, Пазарджик и Смолян.

В планините ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност и ще има краткотрайни валежи с гръмотевици. Ще духа умерен и силен вятър от юг-югозапад. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 15°, на 2000 метра - около 8°.

По Черноморието ще бъде предимно слънчево. След обяд ще се появи висока облачност, вечерта купеста и купесто-дъждовна и по южното крайбрежие, а през нощта срещу неделя и по северното ще има валежи. Очакват се и гръмотевици. Ще духа умерен до силен вятър от югоизток. Максималните температури ще бъдат между 17° и 21°. Температурата на морската вода е между 13° и 16°. Вълнението на морето ще се усили до 3-4 бала.

В неделя с ориентиране и усилване на вятъра от северозапад ще нахлува относително студен въздух. Облачността ще е предимно значителна, ще има и валежи, на повече места в Източна България. В североизточните райони има условия да са временно интензивни и значителни по количество. Температурите ще се понижат и максималните ще са от 15°-16° на места в Западна България до 21°-22° в Горнотракийската низина. В понеделник ще остане ветровито. Ще има променлива облачност, на отделни места в източните и планинските райони ще превали слаб дъжд. Максималните температури в по-голямата част от страната ще са около 20°.