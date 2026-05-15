Мирчев избухна: Прокуратурата прекалява

"Разбирам, че прокуратурата е задържала за 72 часа доставчика, който се държа хулигански вчера спрямо мен, както и че ще иска постоянно задържане под стража. Прокуратурата прекалява - нищо в този случай не налага задържане под стража и подозирам, че в пореден опит да участва на политическия терен, прокуратурата опитва да генерира негативна обществена реакция".

Това обяви депутатът от "Да, България" Ивайло Мирчев.

По-рано днес прокуратурата задържа мъж, за когото Мирчев подаде сигнал, че го е нападнал след забележка за неправилно паркиране в София. Спорът, както и агресивната реакция на обвиняемия, бяха заснети от минувачи.

"Смятам, и такова е и нашето трайно становище, че задържането под стража трябва да е крайна мярка, налагана по изключение, и то само в тежки случаи. В този случай няма нищо, което налага задържане и призовавам прокуратурата да подходи разумно, зачитайки правата на обвиняемия. Още повече, че твърденията за лека телесна повреда на прокуратурата са неадекватни, тъй като нито има такава, нито е в компетентността на прокуратурата да я преследва, дори да имаше", подчерта Мирчев.

"Ако целта е да се насажда тезата "човекът се спречка с депутат и сега ще лежи", това би била поредната манипулация - нямам никакви претенции към този човек и още тази сутрин изпратих на полицията документ, с който изрично декларирам, че не желая да претендирам за каквито и да било вреди. Призовавам прокуратурата да не прекалява с наказателната репресия и да не пресолява манджата с пропагандна цел", добави Мирчев.