"Шамар в лицето": Републиканци критикуват Пентагона за решението за Полша

Висши представители на американската армия също изглежда са били изненадани от внезапното решение на администрацията

16 май 2026, 10:29
В одещи републиканци в петък остро разкритикуваха Пентагона за отмяната на планирано разполагане на американски войски в Полша, внезапен ход, който, по думите им, е изненадал и армейското командване, привет POLITICO.

Членове на Комисията по въоръжените сили към Камарата на представителите заявиха, че решението представлява сериозен удар както за съюзника от НАТО, така и за Конгреса, който се е стремял да засили американското военно присъствие в Европа. Те изразиха недоволството си по време на изслушване с представители на американската армия, където най-висшите цивилни и военни ръководители на сухопътните сили не дадоха ясни отговори за мотивите зад решението и потвърдиха, че то е било взето в последния момент.

"Искам само да кажа, че това е шамар в лицето на Полша; това е плесник в лицето на нашите балтийски приятели", заяви конгресмен Дон Бейкън (републиканец от Небраска). "Това е плесник в лицето на тази комисия."

Острите реакции идват, след като законодатели, европейски съюзници и дори служители на Пентагона са били изненадани от решението на министъра на отбраната Пийт Хегсет да прекрати дългосрочно планирана деветмесечна ротация на 4000 войници, базирани в Тексас.

Този ход е поредният епизод в нарастващото напрежение между администрацията на президента Доналд Тръмп и републиканци в Конгреса, които нееднократно са влизали в конфликт по въпросите на американската сигурност в Европа. Миналата година законодателите приеха ограничения върху изтеглянето на войски от Европа на фона на опасения, че администрацията може едностранно да намали военното присъствие на континента.

"Не знаем какво се случва тук, но мога да ви кажа, че не сме доволни от това, което се обсъжда, особено след като не е имало никакви законови консултации с нас", заяви председателят на комисията по въоръжените сили Майк Роджърс (републиканец от Алабама).

Законодателите настояха армейският министър Дан Дрискол и изпълняващият длъжността началник на щаба генерал Кристофър ЛаНев да обяснят причините за отмяната. Двамата посочиха, че администрацията е взела решението едва през последните седмици и не предоставиха конкретно обяснение.

Това признание за внезапността на решението влиза в противоречие с публичната позиция на Пентагона. Говорителят на Пентагона Джоел Валдес заяви в четвъртък, че решението "не е било неочаквано, взето в последния момент".

Конгресмен Остин Скот (републиканец от Джорджия), който настояваше за яснота относно времевата линия, заяви, че свидетелските показания противоречат на официалното изявление.

"Не виждам как това изявление на Пентагона може да е вярно", каза той.

ЛаНев заяви пред законодателите в петък, че решението за отмяна на разполагането на армейската бригада е било взето, след като офисът на Хегсет е разпоредил на командващия американските сили в Европа генерал Алексъс Гринкевич да намали числеността на войските на континента. По думите му това е станало "съвсем наскоро", "вероятно през последните две седмици".

ЛаНев също потвърди, че части от бригадата и оборудване вече са били в Европа или на път към нея, когато решението е било отменено.

Дрискол не даде допълнителни подробности, но заяви, че армията е готова да адаптира плановете си според "предпочитанията" на регионалните командири или на министъра на отбраната. "Това не е опит да се прикрива информация, а показва, че подобни разговори се водят постоянно през цялата година", каза той.

Ротацията в Полша е поредното решение, което предизвиква критики от ястребовото крило на Републиканската партия на президента Доналд Тръмп. Администрацията реши миналия месец да изтегли 5000 войници от Германия, ход, последвал изказване на германския канцлер Фридрих Мерц, че САЩ се "унижават" с войната в Иран. Освен това беше взето решение да не се заменя бригада, която се изтегля от Румъния в края на миналата година.

Тръмп отдавна критикува европейските държави, като твърди, че се възползват от американските разходи за отбрана, макар че е хвалил Полша като "примерен съюзник" заради увеличените ѝ военни бюджети.

Комбинацията от решения за изтегляне на войски в Европа се възприема от някои съюзници на Тръмп в Конгреса като подкопаване на НАТО и на самия Конгрес.

"Може да не представлявам 100 процента от хората в тази комисия, но мисля, че представлявам мнението на огромното мнозинство", каза Бейкън относно отменянето на ротацията в Полша. "Ние не сме съгласни."

Най-високопоставеният демократ в комисията, конгресменът Адам Смит от Вашингтон, заяви, че армейските ръководители трябва да могат да дадат ясен отговор на законодателите.

"Единственият отговор, който получавам, е: Това са ни казали да направим. Добре, защо?", каза Смит. "Ако има някаква стратегия зад това, вие трябва да я знаете и да можете да ни я обясните."

