"Посланик за един ден": Три вдъхновяващи момичета спечелиха конкурса на Британското посолство

Т ри момичета са победители в инициативата на британското посолство - „Посланик за един ден“, която е и с подкрепата на президента Илияна Йотова, предава NOVA .

Те успяха да покажат силата на гласа си и лидерски качества. 15-годишната Мима е с позиция срещу ранните бракове в ромските общности, защото отнемат правото на много деца да учат. 18-годишната Калина демонстрира силна гражданска позиция, широки езикови познания и осъзнат поглед към международните отношения.

А Яна-Мария със своите 16 години житейски път успява да опише един мечтан свят за жените, в който те са силни и ценени.

Трите млади дами бяха на гости на Нова телевизия.