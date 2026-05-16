Свят

Един загина, а десетки пострадаха при изтичане на токсично вещество в Бавария

Разследващите все още не могат да установят какво е било токсичното вещество

16 май 2026, 08:21
Източник: БТА

И зтичане на "токсично вещество" причини смъртта на един работник в компания в южната германска провинция Бавария, предаде ДПА, като се позова на местната полиция.

Двама служители на фирмата, която рутинно работи с химикали, са загубили съзнание при инцидента, станал вчера преди обед. По-късно единият от тях е починал в болница.

Около 30 души са пострадали. Седемнадесет от тях са настанени в болница за по-нататъшно лечение и наблюдение, каза Баварският Червен кръст.

Всички хора, които са били в обекта, са евакуирани. Властите заявиха, че няма опасност за обществеността, тъй като "токсичното вещество е останало вътре в сградата и не се е разпространило във въздуха". 

Мощна експлозия в германски химически завод

Засега не е ясно за какъв точно химикал става въпрос, тъй като разследващите полицаи все още не може да влязат вътре.

Съответно тепърва ще бъде установено дали инцидентът е бил предизвикан от техническа повреда или се дължи на човешка грешка.

Първите пожарникари описали "драматична ситуация", като се наложило няколко човека да бъдат извадени от сградата, за да бъдат спасени.

Източник: БТА, Николай Станоев    
Токсично изтичане Инцидент в завод Смъртен случай Пострадали хора Бавария Германия Химикали Евакуация Разследване Опасни вещества Злополука на работното място
