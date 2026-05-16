Един загина, а десетки пострадаха при изтичане на токсично вещество в Бавария

И зтичане на "токсично вещество" причини смъртта на един работник в компания в южната германска провинция Бавария, предаде ДПА, като се позова на местната полиция.

Двама служители на фирмата, която рутинно работи с химикали, са загубили съзнание при инцидента, станал вчера преди обед. По-късно единият от тях е починал в болница.

Около 30 души са пострадали. Седемнадесет от тях са настанени в болница за по-нататъшно лечение и наблюдение, каза Баварският Червен кръст.

May 15, 2026

Всички хора, които са били в обекта, са евакуирани. Властите заявиха, че няма опасност за обществеността, тъй като "токсичното вещество е останало вътре в сградата и не се е разпространило във въздуха".

Засега не е ясно за какъв точно химикал става въпрос, тъй като разследващите полицаи все още не може да влязат вътре.

Съответно тепърва ще бъде установено дали инцидентът е бил предизвикан от техническа повреда или се дължи на човешка грешка.

Първите пожарникари описали "драматична ситуация", като се наложило няколко човека да бъдат извадени от сградата, за да бъдат спасени.