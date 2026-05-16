Технологии

Идва голяма промяна за лаптопите и тяхната памет

Модерните лаптопи са много усъвършенствани в почти всички аспекти, но имат и слабо място - тяхната системна памет. RAM модулите използват от най-старите слотове, които не дават достатъчно бърза връзка или разчитат на запояване, което спира ъпгрейдите

Мартин Дешев Мартин Дешев

16 май 2026, 07:00
Източник: Microsoft

В продължение на десетилетия компютърната RAM изглеждаше почти по същия начин: дълги правоъгълни пръчки, облицовани с черни чипове памет, свързани с дънната платка чрез специален слот. Но този познат дизайн може скоро да започне да изчезва и бъдещите RAM модули ще изглеждат доста по-различно, отбелязва How-to Geek.

Причината е проста: изкуственият интелект променя начина, по който компютрите боравят с паметта. А традиционните дизайни на RAM паметта започват да се затрудняват с огромните изисквания, създадени от съвременните натоварвания, свързани с изкуствения интелект. 

Днешните компютри все още използват предимно RAM модули, официално свързвани чрез слотове, които са разположени отделно от процесора на дънната платка. Този дизайн работи добре от години, защото процесорите и RAM паметта комуникират достатъчно бързо за повечето потребителски задачи като игри, сърфиране в интернет и офис работа. 

Съвременните системи с изкуствен интелект обработват огромни количества данни непрекъснато и преместването на тези данни между процесорите и паметта създава сериозни пречки. В много случаи ограничението вече не е в суровата скорост на процесора, а в това колко бързо системата може да достъпва паметта. 

Старият тип слотове е и по-обемен физически, което пречи на създаването на по-тънки лаптопи. Затова по-доброто решение е запояването на чиповете за дънната платка. Тогава обаче се премахва възможността за ъпгрейд на лаптопа.

Нов стандарт, наречен CAMM2 (Compression Attached Memory Module),иска да превърне традиционната RAM памет в нещо от миналото. Фундаменталната промяна при CAMM2 е физическа. Вместо модул, който стои вертикално в слот, CAMM2 е плоско прилепнал към дънната платка. Той се държи на място от винтове, които притискат модула към конектор – същият тип система с висока плътност на контактите, използвана за съвременните процесори. 

В лаптопите, вариантът LPCAMM2 (Low-Power CAMM2) заема до 64% ​​по-малко място от традиционните двуслойни SO-DIMM модули. Тъй като паметта е разположена по-близо до процесора, целостта на сигнала е значително подобрена, което позволява значително по-високи скорости. Един CAMM2 модул е ​​„двуканален“ по подразбиране, заемайки пълната 128-битова шина на паметта, която обикновено изисква два отделни модула традиционна RAM памет. 

Преходът към CAMM2 не е просто свързан с изтъняване на лаптопите. Това е директен отговор на ограниченията на производителността по старите стандарти. Тъй като натоварванията с изкуствен интелект и изискват по-голяма честотна лента, традиционните SO-DIMM модули достигат своите физически граници от около 6400 MT/s.

CAMM2 вече разбива тези бариери. Ранните потребителски модули достигат скорости от 8533 MT/s до 9600 MT/s, като овърклокнатите прототипи на настолни компютри вече достигат границата от 10 000 MT/s. Освен това, чрез използване на технологията LPDDR5X в модулна форма, LPCAMM2 може да намали консумацията на енергия в режим на готовност с 80% в сравнение с традиционната DDR5, удължавайки живота на батерията на лаптопите.

Има една уловка в това елегантно ново бъдеще. Тъй като един CAMM2 модул обработва цялата двуканална шина, вече не може да се добави само една платка с RAM. Ако закупите система с 32GB CAMM2 и искате да надстроите до 64GB, трябва да смените целия модул, а не просто да добавите още 32GB. 

Лаптопи с тази технология има на пазара от няколко години, но едва сега повече производители започват да ги предлагат в повече модели. Особено чрез приетата стандартизация на модулите, така че тепърва те ще стават все по-популярни в лаптопите.

Редактор: Мартин Дешев
лаптоп компютър хардуер технологии памет RAM
