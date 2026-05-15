Дигитален локдаун: Защо Тръмп остана без телефона си в Китай?

Поради строги мерки за киберсигурност, американският президент и екипът му бяха принудени да скрият устройствата си в специални чанти на борда на Air Force One. Служителите на Белия дом прекараха срещата на върха с телефони за еднократна употреба.

15 май 2026, 12:53
П резидентът Тръмп не можеше да използва любимия си мобилен телефон, докато беше в Китай – едно от многото логистични предизвикателства, пред които той и служителите на Белия дом се изправиха на място в Пекин.

На президента, както и на всички пътуващи до Китай, бе казано да не използват лични устройства, за да защитят данните си от хакери.

Това направи тези няколко дни трудни за Тръмп, който е чест потребител на телефона си – набира приятели, приема обаждания от репортери и публикува мемета.

Служител на Белия дом потвърди, че президентът не е използвал личния си телефон в Китай.

Публикациите в профила му в Truth Social бяха ограничени по време на срещата на върха – и най-вероятно са били пускани от Вашингтон, където няколко служители на Белия дом работеха по пекинско време, за да осигурят логистична подкрепа от разстояние.

Тъй като президентът не беше единственият, който се справи без личното си клетъчно устройство по време на този „дигитален локдаун“.

Служителите на администрацията използваха временни телефони (за еднократна употреба) и временни имейл адреси по време на двудневната среща на върха – всичко това като част от усилията на Белия дом да запази информацията защитена, като същевременно гарантира, че пътуването протича гладко.

Тези устройства бяха лишени от повечето основни функции и приложения, за да служат като „чисти“ устройства – проектирани да съдържат минимално количество информация, в случай че бъдат компрометирани.

Държавният департамент предупреждава американците, пътуващи в Китай, че „няма очаквания за поверителност на мобилните или други мрежи в Китай“, и отбелязва, че много пътници носят електронни устройства без лична информация в тях.

За служителите на Белия дом личните устройства бяха прибрани на борда на Air Force One в чанти на Фарадей, които блокират всички сигнали, включително GPS, Wi-Fi, Bluetooth и RFID.

Чантите предпазиха чувствителните данни от дистанционно хакване.

Тръмп и неговият екип получиха достъп до устройствата си веднага щом се качиха обратно на президентския самолет.

Air Force One се счита за американска територия, без значение къде е паркиран, а самолетът, който функционира като летящо защитено съоръжение за класифицирана информация (SCIF), има други начини за защита на данните.

Тръмп обсъди трънливи въпроси с лидера на Китай Си Дзинпин по време на двудневните срещи, включително войната с Иран, Тайван, търговията и технологиите.

Двамата световни лидери надградиха и личните си отношения по време на пищната церемония по посрещането, официалната държавна вечеря и дори изпълнението на китайски оркестър на любимата му песен от кампанията – „YMCA“.

Източник: The Post    
