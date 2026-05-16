Между топовните салюти, чая и розите: Тръмп и Си Цзинпин с "нов етап" в отношенията, останаха дълбоки разногласия

Визитата бе белязана от тържествени церемонии и дипломатически жестове, докато ключовите конфликти между Вашингтон и Пекин останаха нерешени

16 май 2026, 09:00
П резидентът на САЩ Доналд Тръмп и китайският му колега Си Цзинпин приключиха вчера ключови преговори, като заявиха, че е постигнат важен напредък в стабилизирането на отношенията между САЩ и Китай, въпреки че между двете най-големи сили в света остават дълбоки различия по въпроси като Иран, Тайван и други, съобщи Асошиейтед Прес.

Официалната част от тридневната визита започна в четвъртък, когато китайският лидер посрещна госта си на червения килим пред Голямата зала на народа (сградата на китайския парламент) на площад „Тянанмън“ след пристигането на кортежа на Тръмп. Двамата се ръкуваха пред обективите и строените почетни гвардейски части, след което лидерите поздравиха членовете на двете официални делегации, се видя на кадри, излъчени от Китайската централна телевизия. После изслушаха химните на своите страни на фона на топовни салюти, направиха преглед на почетните части и бяха поздравени от деца, махащи с цветя и развяващи китайски и американски знаменца. След края на тази протоколна част двамата лидери се отправиха към Голямата зала на народа, сграда, която се използва освен за парламентарна дейност и за официални церемонии, включително за посрещане на представители на други държави.

Си изрази очакване настоящата 2026-а да бъде „историческа, знакова година“ за отношенията между Китай и САЩ. Според американския президент двете страни ги очаква „светло бъдеще“ в двустранното сътрудничество, се видя от живото предаване на Китайската централна телевизия.

На среща, следена отблизо от целия свят, китайският президент Си Цзинпин и президентът на САЩ Доналд Тръмп се договориха в четвъртък за нова визия за изграждане на конструктивни двустранни отношения на стратегическа стабилност. Новата визия ще осигури стратегически насоки за китайско-американските отношения през следващите три години и след това, каза Си. Двамата лидери се съгласиха, че китайско-американските отношения са най-важните двустранни отношения в света днес, предаде китайската агенция Синхуа.

След разговорите в Голямата зала на народа Си и Тръмп посетиха религиозния комплекс, датиращ от 15-и век в Пекин, наречен Храм на небето и символизиращ връзката между Земята и небето. Денят завърши с официална вечеря и размяна на тостове между двамата държавници.

Си и Тръмп се срещнаха вчера в резиденцията на китайското ръководство „Чжуннанхай“ в центъра на Пекин. Срещата се състоя, преди Тръмп да приключи държавното си посещение в Китай и ден след официалните разговори между двамата лидери.

Комплексът, който някога е бил императорска градина, а днес в него се намират офисите на управляващата Китайска комунистическа партия и на китайското правителство, граничи с прочутата забележителност в столицата – Забранения град – и се намира в непосредствена близост до площад „Тянанмън“.

Двамата лидери се разходиха за кратко из комплекса, където има вековни дървета и китайски рози, и преминаха през покрит проход със зелени колони и арки, изрисувани с птици и традиционни китайски планински пейзажи. На чай и обяд Тръмп и Си, придружавани от висши помощници и преводачи, разговаряха близо три часа, преди американският лидер да приключи тридневното си посещение в Китай.

„Чжуннанхай“ е разположен около две изкуствени езера, построени за удоволствие на императорите. Той често е сравняван с Белия дом, Кремъл или Синия дом в Южна Корея. За разлика от другите президентски резиденции обаче „Чжуннанхай“ не е основното място за дипломатически посещения. Поканата изглеждаше като опит на Си да добави личен жест към американски лидер, който цени такива действия, носещи символика, отбеляза АП.

„Това наистина бяха страхотни няколко дни“, каза Тръмп пред репортери.

От своя страна Си нарече визитата „крайъгълен камък“. „Установихме нови двустранни отношения, или по-скоро конструктивни, стратегически, стабилни отношения“, каза той.

Оптимистичната оценка обаче се сблъсква с някои трудни реалности по най-трънливите въпроси между двете суперсили, посочи американската агенция.

След визитата Тръмп заяви, че все още не е взел решение дали може да бъде осъществена голяма американска продажба на оръжия за Тайван. Пред репортери на борда на „Еър Форс 1“ на връщане той каза, че не е решил въпроса за продажбата, но добави: „Ще взема решение.“

Американското правителство разреши продажбата, но тя все още не е осъществена. Китай се противопоставя на сделката и е заявявал многократно, че отношенията на Вашингтон със самоуправляващия се остров са ключовият фактор в китайско-американските отношения.

Китайският президент Си Цзинпин отправи строго предупреждение  САЩ да не прекрачват границата по въпроса с Тайван. „Изслушах го“, каза Тръмп. „Не направих коментар.“

Острият език на Си за Тайван имаше голяма тежест по време на визитата, а китайски правителствени представители подчертаха, че различията за самоуправляващия се остров представляват най-големия риск за американско-китайските отношения, допълни АП.

Държавният секретар Марко Рубио обаче каза пред „Ен Би Си Нюз“, че политиката на САЩ към Тайван е „непроменена“, и предупреди, че би било „ужасна грешка“ Китай да се опита да превземе Тайван със сила. Той също така представи коментарите на Си като стандартна практика.

„Те винаги повдигат този въпрос от своя страна. Ние винаги ясно заявяваме нашата позиция и преминаваме към другите теми“, каза Рубио, който беше сред високопоставените сътрудници, присъединили се към Тръмп за разговорите.

През последните седмици Китай се опитва да постави по-силен акцент върху своята позиция, че Тайван е в „ядрото“ на интересите му и е ключов за осигуряване на стабилни отношения със САЩ. В отделни моменти Тръмп е проявявал колебливост по отношение на Тайван, което породи спекулации, че може да е отворен към отслабване на връзките с Тайпе, отбеляза АП.

Тръмп поиска Тайван да увеличи разходите си за отбрана, а през декември Белият дом обяви оръжеен пакет за Тайван на стойност 11 милиарда долара, най-големия досега за островната демокрация. САЩ обаче все още не са започнали да доставят оръжията, а Тръмп беше казал, че очаква да обсъди въпроса със Си в Пекин. Той също така се оплака, че Тайван е „откраднал“ американския бизнес с полупроводници, и призова Тайван да плаща на САЩ за защита.

Тръмп каза още, че е повдигнал въпроса за евентуално тристранно ядрено споразумение между САЩ, Русия и Китай. Той иска трите страни да подпишат пакт, който да ограничи броя на ядрените бойни глави в техните арсенали. Досега Китай е проявявал сдържаност към участие в подобен пакт.

Китайският арсенал според оценки на Пентагона надхвърля 600 оперативни ядрени бойни глави и е далеч от паритет със САЩ и Русия, за които се смята, че всяка има над 5000 ядрени бойни глави. Тръмп обаче намекна, че Си е възприел идеята положително.

„Получих много положителен отговор“, каза Тръмп. „Това е началото.“

Последният договор за ядрени оръжия между Русия и САЩ, известен като Нов СТАРТ, изтече през февруари, с което за първи път от повече от половин век отпаднаха ограниченията върху двата най-големи ядрени арсенала. Преди изтичането на договора Тръмп отхвърли призива на Русия двустранното споразумение да бъде удължено с още една година и призова за „ново, подобрено и модернизирано“ споразумение, което да включва Китай.

Пентагонът прогнозира, че до 2030 г. Китай ще има над 1000 оперативни ядрени бойни глави.

Лидерите се съгласиха, че Ормузкият проток, който на практика е затворен от началото на конфликта с Иран, трябва да бъде отворен отново, за да се задоволят световните енергийни нужди. Преди началото на войната на 28 февруари през протока преминаваха около 20% от световния петрол.

„Имаме много сходно усещане за това как искаме той да приключи“, каза президентът, застанал до Си. „Не искаме те да имат ядрено оръжие.“

Представители на Белия дом казаха, че Си също се е противопоставил на евентуално въвеждане на такси за корабите, преминаващи през протока, и е проявил интерес към възможността Китай да купува американски петрол, за да намали в бъдеще зависимостта си от петрол от Персийския залив.

Президентът на САЩ Доналд Тръмп напусна Китай вчера без големи пробиви в търговията или осезаема помощ от Пекин за прекратяване на войната в Иран, въпреки че в продължение на два дни обсипваше с похвали домакина си Си Цзинпин, посочи Ройтерс.

Посещението на Тръмп при основния стратегически и икономически съперник на САЩ, първото на американски президент след последната му визита през 2017 г., имаше за цел да донесе конкретни резултати, които да повишат спадащия му рейтинг преди междинните избори през ноември, отбеляза агенцията.

Акциите на „Боинг“ паднаха с 4%, след като Тръмп каза в четвъртък, че Китай ще купи 200 самолета „Боинг“ – значително по-малко от около 500-те самолета, които според източници на Ройтерс са били обсъждани. По-късно той добави, че поръчката може да достигне 750 самолета, „ако се справят добре с 200-те“.

Докато Тръмп търсеше непосредствени бизнес успехи като сделката за продажба на самолети, която не впечатли инвеститорите, Си говореше за дългосрочно пренастройване на отношенията и за пакт за поддържане на стабилни търговски връзки с Вашингтон, което подчерта различните им приоритети. Си наложи нов термин, като описа отношенията като „конструктивна стратегическа стабилност“ – рязко отклонение от рамката на „стратегическо съперничество“, използвана от бившия президент на САЩ Джо Байдън, която Пекин не харесваше, посочи още Ройтерс.

Естествено е две страни с различна история, култура и политически системи да имат различия. Тези различия обаче трябва да бъдат добре управлявани и никога да не бъдат използвани за подхранване на конфронтация. Като големи държави Китай и Съединените щати носят отговорността и задължението да бъдат стабилизиращ фактор за световния мир и стабилност. Като прилагат добросъвестно новите и важни общи разбирания, постигнати от двамата президенти, управляват правилно различията, разширяват практическото сътрудничество и постепенно изграждат взаимно доверие, двете страни съвместно ще създадат по-добро бъдеще, пише в заключение в коментарен материал за срещата китайската агенция Синхуа.

Източник: БТА, Любомир Мартинов    
Доналд Тръмп Си Цзинпин Отношения САЩ-Китай Преговори Тайван Иран Ядрено разоръжаване Дипломатическа визита Търговски отношения Пекин
