S&P Global Ratings повиши перспективата пред рейтинга на България

М еждународната рейтингова агенция Standard and Poor’s Global Ratings повиши перспективата пред рейтинга на страната на положителна от стабилна и потвърди дългосрочния и краткосрочния рейтинг в чуждестранна и местна валута, ‘BBB+/A-2’. Положителната перспектива отразява потенциала за повишаване на доходите и ускоряване на растежа в България, подкрепен от подобрена политическа стабилност, планираните реформи и изплащането на средства от фондовете на ЕС, съобщи Министерството на финансите.

В анализа на рейтинговата агенция е отбелязано, че предсрочните парламентарни избори през април дадоха мнозинство на партията на бившия президент Румен Радев, с което приключиха пет години на политическа нестабилност. Според анализаторите новата ситуация би трябвало да позволи на правителството да реализира антикорупционните мерки, да изпълни условията за получаване на последните траншове на България по Плана за възстановяване и устойчивост и да започне фискална консолидация.

 

S&P Global Ratings прогнозират, че БВП на глава от населението в България ще продължи да нараства, като отбелязват, че показателят вече се е удвоил от 2019 г. насам. Нетният държавен дълг остава умерен при глобално сравнение, като очакванията са да се запази под 30% от БВП до 2029 г.

Според рейтинговата агенция, конфликтът в Близкия изток ще забави растежа в България в краткосрочен план, но до 2029 г. растежът на БВП ще бъде средно 2,6%, като ще надхвърля този в еврозоната. Според анализаторите структурата на енергийния микс в България би трябвало да спомогне за смекчаване на последиците от енергийната криза.

Сред разглежданите фактори, които биха довели до повишение на рейтинга, са засилване на икономическия растеж на България и ръст на средния доход на глава от населението, подкрепени от реформи и усвояване на средства от фондовете на ЕС.

S&P Global Ratings биха могли да променят перспективата пред рейтинга на страната на стабилна през следващите две години, ако икономическият растеж на България се окаже по-слаб от очакванията. Друг фактор за понижение на перспективата би било съществено влошаване на фискалната позиция на страната.

