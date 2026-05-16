Любопитно

Природен филтър: Учени откриха как вулканите сами „чистят“ метана от атмосферата

16 май 2026, 07:02
Природен филтър: Учени откриха как вулканите сами „чистят“ метана от атмосферата
Източник: iStock

К атастрофалните вулканични изригвания са сред най-разрушителните явления на планетата. Нови сателитни данни от историческото изригване на вулкана Тонга обаче разкриват непознат досега феномен: прахта и газовете от вулкана могат да действат като неочакван съюзник в борбата с глобалното затопляне.

Огромни облаци от пепел и газ, изхвърлени в атмосферата, и нажежена до червено магма, която унищожава всичко по пътя си – това е традиционната картина на едно мощно вулканично изригване.

Вулканите обаче могат да бъдат и източник на живот. Техните изригвания създават едни от най-плодородните земеделски земи на планетата, образуват нови острови и помагат за кръговрата на химическите елементи между земната кора и атмосферата.

Сега учените за първи път наблюдаваха невиждан досега вулканичен феномен, който може да помогне за по-доброто разбиране на атмосферната химия – и дори да послужи като модел за бъдещи човешки усилия за пречистване на въздуха.

Изненадата от вулкана Хунга Тонга

По време на експлозивното изригване на подводния вулкан Хунга Тонга-Хунга Хаапай в Южния Пасифик през 2022 г., сателити засякоха необичайно високи нива на формалдехид. Това е неоспоримо доказателство, че част от метана, освободен от самия вулкан, е бил бързо унищожен в гигантския му облак от пепел и газ.

„Известно е, че вулканите отделят метан по време на изригвания, но досега не се знаеше, че вулканичната пепел е способна частично да почисти това замърсяване“, обяснява ученият по атмосферни науки Мартен ван Херпен от нидерландската компания „Acacia Impact Innovation BV“, водещ автор на новото изследване.

Метанът винаги присъства естествено в атмосферата. Произвеждан от живите организми и геоложката активност, той помага за поддържането на планетата ни достатъчно топла, за да има живот. Прекомерното му количество обаче засилва парниковия ефект, улавя топлината и затопля Земята до опасни нива. Тъй като голяма част от човешката дейност също генерира метан, научният свят активно търси начини за неговото намаляване.

Химическата реакция в действие

Един от начините за бързото разграждане на метана е внасянето на малко количество хлор. Хлорът е изключително реактивен, тъй като притежава несдвоен електрон, който „си търси“ с какво да се свърже.

Когато хлорът се срещне с метан, този електрон буквално изтръгва водороден атом от него. Това задейства верижна реакция, която в крайна сметка разпада метана на други съединения. Формалдехидът е просто кратка междинна брънка в тази химическа верига.

През 2023 г. екипът на ван Херпен разкри, че е наблюдавал този процес в атмосферата за първи път, задействан от прах от Сахара и океански пръски. Същите съставки обаче се оказаха налични в огромни количества и при изригването на Хунга Тонга.

Тъй като вулканът изригна изпод повърхността на Тихия океан, той изхвърли огромно количество морска вода и пара на рекордна височина. Според изследователите този колосален стълб е съдържал метан, сол и други минерални частици. Когато слънчевата светлина е осветила тази смес, в облака са се образували реактивни хлорни радикали, които са започнали масово и бързо да унищожават метана.

„Димящото оръжие“ под сателита

Когато учените изследвали сателитните изображения, те открили неоспоримо доказателство.

„Когато анализирахме сателитните снимки, бяхме изненадани да видим облак с рекордно висока концентрация на формалдехид“, казва ван Херпен. „Успяхме да проследим облака в продължение на 10 дни, чак до Южна Америка. Тъй като формалдехидът съществува в атмосферата само няколко часа, това доказа, че облакът е унищожавал метан непрекъснато в продължение на повече от седмица.“

Унищожаването на метана не е било пълно. Изследователите изчисляват, че около 900 метрични тона вулканичен метан са били унищожавани на ден чрез хлорна оксидация – скромно количество на фона на общо изхвърлените 330 килотона. Така че вулканът далеч не е успял да изчисти собственото си замърсяване.

Можем ли да повторим процеса изкуствено?

Това изследване обаче доказва нещо изключително важно на практика: отстраняването на метан от атмосферата е възможно и може да бъде измерено. Това дава зелена светлина на концепцията, че пречистването на метан с помощта на хлор в бъдеще може да се превърне в реална технология.

„Идеята индустрията да се опита да възпроизведе този естествен феномен е очевидна – но само ако се докаже, че е напълно безопасно и ефективно“, коментира химикът Матю Джонсън от Университета в Копенхаген. „Нашият сателитен метод би могъл да помогне да разберем как хората биха могли да забавят глобалното затопляне.“

Източник: sciencealert    
Последвайте ни

По темата

Динамична събота: Жълт код за опасно време - слънцето отстъпва място на дъжд и гръмотевици

Динамична събота: Жълт код за опасно време - слънцето отстъпва място на дъжд и гръмотевици

Израелски източници: Лидерът на военното крило на

Израелски източници: Лидерът на военното крило на "Хамас" вероятно е убит

Защо толкова много млади хора обмислят да напуснат Германия

Защо толкова много млади хора обмислят да напуснат Германия

"Спейс Екс" изпрати товарен кораб към МКС

Наем срещу препродажба – кой инвестиционен подход е по-добър

Наем срещу препродажба – кой инвестиционен подход е по-добър

pariteni.bg
13 породи кучета, които линеят повече, отколкото очаквате

13 породи кучета, които линеят повече, отколкото очаквате

dogsandcats.bg
Стрелба в София заради паркомясто
Ексклузивно

Стрелба в София заради паркомясто

Преди 10 часа
Украйна удари Русия, Зеленски: Имаме право
Ексклузивно

Украйна удари Русия, Зеленски: Имаме право

Преди 9 часа
Огромен пожар гори край АЕЦ „Чернобил“ след руски удар
Ексклузивно

Огромен пожар гори край АЕЦ „Чернобил“ след руски удар

Преди 9 часа
Мирчев избухна: Прокуратурата прекалява
Ексклузивно

Мирчев избухна: Прокуратурата прекалява

Преди 13 часа
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Духовният път на един от ранните египетски монаси от IV век

Духовният път на един от ранните египетски монаси от IV век

Любопитно Преди 14 минути

Живот, подвизи и духовно наследство в златната епоха на монашеството

Един загина, а десетки пострадаха при изтичане на токсично вещество в Бавария

Един загина, а десетки пострадаха при изтичане на токсично вещество в Бавария

Свят Преди 18 минути

Разследващите все още не могат да установят какво е било токсичното вещество

Удължиха примирието и Израел удари в Ливан

Удължиха примирието и Израел удари в Ливан

Свят Преди 9 часа

Прекратяването на огъня от 16 април се удължава с 45 дни

САЩ и България почетоха паметта на загиналите служители на реда

САЩ и България почетоха паметта на загиналите служители на реда

България Преди 9 часа

Денят в памет на служителите на правоохранителните органи, който се отбелязва ежегодно в Съединените щати и по света

Казанлък избра "Царица Роза"

Казанлък избра "Царица Роза"

Любопитно Преди 9 часа

На събитието присъстваха кметът на общината Галина Стоянова, заместник-кметове, представители на местната администрация

Европа одобри нов подход за справяне с имиграцията

Европа одобри нов подход за справяне с имиграцията

Свят Преди 9 часа

"Амнести Интернешънъл" критикува остро решението

Зеленски: Русия обмисля план за нападение срещу НАТО от Беларус

Зеленски: Русия обмисля план за нападение срещу НАТО от Беларус

Свят Преди 10 часа

Зеленски: Продължаваме да регистрираме опити на Русия да въвлече Беларус

Държавният глава: Като общество сме длъжни да създадем за момичетата и младите жени сигурна среда, в която да сбъдват мечтите си

Държавният глава: Като общество сме длъжни да създадем за момичетата и младите жени сигурна среда, в която да сбъдват мечтите си

Любопитно Преди 10 часа

Пациент в Румъния е с потвърден хантавирус

Пациент в Румъния е с потвърден хантавирус

Свят Преди 10 часа

Според медици става дума за вариант на вируса, който не се предава от човек на човек, а при контакт с гризачи

Намаляват заплатите на депутатите и министрите

Намаляват заплатите на депутатите и министрите

България Преди 11 часа

Причината е по-ниското средно възнаграждение в държавния сектор

Руската икономика отчете спад за първи път от три години

Руската икономика отчете спад за първи път от три години

Свят Преди 12 часа

Бюджетният дефицит на Русия вече надхвърли прогнозата за цялата година

Убиецът на Алексей Петров уговорен в даркнет – основна хипотеза

Убиецът на Алексей Петров уговорен в даркнет – основна хипотеза

България Преди 12 часа

Илин Савов: Колегите от ГДБОП наистина са професионалисти, но те са недостатъчни на България

Румен Радев разпредели ресорите на вицепремиерите

Румен Радев разпредели ресорите на вицепремиерите

България Преди 14 часа

Радев ще наблюдава дейността на министрите на външните работи, на отбраната, на вътрешните работи, на правосъдието

Протест на мотористи блокира центъра на София

Протест на мотористи блокира центъра на София

България Преди 14 часа

Мотористите настояват за възможност за разсрочено плащане и въвеждане на сезонни застраховки

<p>Жандармерията подкрепи Дара с уникално видео</p>

Жандармерията подкрепи Дара за "Евровизия" с уникално видео

Любопитно Преди 14 часа

Служители на жандармерията в пълно снаряжение, изпълняват танцовите движения

Снимката е архивна

Кислородно отравяне и паника: Първа версия за смъртта на петимата туристи на Малдивите

Свят Преди 15 часа

Фатална грешка или дефектно оборудване? Петима италианци загинаха при рисковано спускане край Малдивите. Експерти обясняват, че хипероксията и помътняването на водата при уплаха са превърнали популярния атол в смъртоносен капан за туристите

Всичко от днес

От мрежата

Ирландски вълкодав или Немски дог: Кой от тези нежни гиганти е подходящ за вас?

dogsandcats.bg

Отбиването на малките котета от майката - какво трябва да знаем

dogsandcats.bg
1

Жеги, суша, слана и мраз: каква е прогнозата за земеделците у нас

sinoptik.bg
1

Какво да очакваме от феномена "Ел Ниньо"

sinoptik.bg

Дневен хороскоп за 16 май, събота

Edna.bg

Нумерологична прогноза за 16 май, събота

Edna.bg

Битка за трофей в Англия: Челси и Ман Сити в битка на "Уембли"

Gong.bg

Ебонг преди дербито с Левски: Ще дадем всичко, за да спечелим

Gong.bg

Българска срещу гръцка касова бележка: Какви са цените в двете страни

Nova.bg

Жълт код за интензивни валежи с гръмотевици

Nova.bg