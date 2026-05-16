Митът за 10 000: Как японската реклама накара света да брои стъпки

Т рябва да правите поне 10 000 крачки на ден – тази препоръка може да се чуе в реклами и по време на лекарски прегледи. Тази цифра обаче не идва от медицински изследвания, а от маркетинга. Проучихме какво казва съвременната наука за ползите за здравето от ходенето и колко крачки всъщност трябва да изминавате.

Препоръката да се правят по 10 000 крачки на ден датира от 1965 г., когато японската компания Yamasa Clock пуска на пазара първия домашен крачкомер – „Manpo-kei“. В превод от японски това буквално означава „брояч на 10 000 крачки“.

Името е избрано, тъй като японският йероглиф за „10 000“ наподобява ходещ човек, а самото число звучи красиво и амбициозно от маркетингова гледна точка. По онова време не е имало никаква медицинска основа за подобна препоръка.

Какво казва науката?

Лекарите потвърждават, че ходенето е полезно за здравето. Изминаването на 10 000 крачки обаче не е задължително изискване. Последните изследвания показват, че ползите за организма започват при много по-малък брой.

Проучване на Медицинския факултет на Харвард: Учените са наблюдавали възрастни жени (на средна възраст 72 години) и са установили, че рискът от преждевременна смърт намалява значително при само 4400 стъпки на ден. Ползите нарастват с увеличаването на движението, но след приблизително 7500 крачки спадът в нивата на смъртност престава да бъде статистически значим.

Проучване в научното списание The Lancet: Мета-анализ на 15 проучвания, обхващащи близо 50 000 души, установява, че за хората над 60 години най-благоприятният диапазон е между 6000 и 8000 крачки на ден. За по-младите от 60 години цифрата е по-висока – от 8000 до 10 000 крачки, но тук 10 000 стъпки остават горна граница, а не задължителен минимум.

Изследване на Университета на Масачузетс: Проучване сред хора на средна възраст показва, че рискът от ранна смърт е по-нисък при тези, които правят поне 7000 крачки на ден. Преминаването на прага от 10 000 крачки не е свързано с по-нататъшно осезаемо намаляване на този риск.

В заключение, целта от 10 000 стъпки може да служи като отличен ориентир, който да мотивира хората да бъдат активни. Това обаче е относителна мярка – редовното ходене, дори и на по-къси разстояния, носи огромни ползи за вашето здраве.