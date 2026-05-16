Свят

Тръмп: САЩ ликвидираха втория човек в йерархията на "Ислямска държава"

Абу Билал ал Мануки е бил убит при съвместна военна операция на Съединените щати и Нигерия

16 май 2026, 09:43
Тръмп: САЩ ликвидираха втория човек в йерархията на "Ислямска държава"
Източник: БТА

П резидентът на САЩ Доналд Тръмп обяви, че въоръжените сили на страната му са ликвидирали втория човек в йерархията на джихадистката групировка "Ислямска държава" в световен мащаб, предаде Ройтерс.

Абу Билал ал Мануки е бил убит при съвместна военна операция на Съединените щати и Нигерия, съобщи Тръмп.

След началото на втория президентски мандат на Тръмп САЩ започнаха да нанасят удари срещу джихадисти в западноафриканската държава.

Нигерия се превръща в сцена на джихадистки бунт, като североизточната част на страната е епицентърът на конфликта, причинил смъртта на десетки хиляди хора.

В началото на миналия месец нигерийските въоръжени сили вече обявиха, че са елиминирали Мануки.

Източник: БТА, Николай Станоев    
Доналд Тръмп Ислямска държава САЩ Нигерия Военна операция Ликвидиране на терорист Конфликт в Нигерия Президент на САЩ Джихадисти
Последвайте ни

По темата

Поредна рокада: Агенция “Митници” е с нов шеф

Поредна рокада: Агенция “Митници” е с нов шеф

Израелски източници: Лидерът на военното крило на

Израелски източници: Лидерът на военното крило на "Хамас" вероятно е убит

Дара излиза на големия финал на Евровизия 2026

Дара излиза на големия финал на Евровизия 2026

Тръмп: САЩ ликвидираха втория човек в йерархията на

Тръмп: САЩ ликвидираха втория човек в йерархията на "Ислямска държава"

Наем срещу препродажба – кой инвестиционен подход е по-добър

Наем срещу препродажба – кой инвестиционен подход е по-добър

pariteni.bg
Видове инфекции на пикочните пътища при котки

Видове инфекции на пикочните пътища при котки

dogsandcats.bg
Стрелба в София заради паркомясто
Ексклузивно

Стрелба в София заради паркомясто

Преди 12 часа
Украйна удари Русия, Зеленски: Имаме право
Ексклузивно

Украйна удари Русия, Зеленски: Имаме право

Преди 11 часа
Огромен пожар гори край АЕЦ „Чернобил“ след руски удар
Ексклузивно

Огромен пожар гори край АЕЦ „Чернобил“ след руски удар

Преди 10 часа
Мирчев избухна: Прокуратурата прекалява
Ексклузивно

Мирчев избухна: Прокуратурата прекалява

Преди 15 часа
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Катастрофа затруднява движението на АМ „Хемус“ в посока Варна

Катастрофа затруднява движението на АМ „Хемус“ в посока Варна

България Преди 20 минути

Променена е организацията на трафика при 9-ия километър, като автомобилите се пропускат по изпреварващата лента.

<p>Тръмп и Си Цзинпин с &quot;нов етап&quot; в отношенията, но останаха дълбоки разногласия (ОБЗОР)</p>

Между топовните салюти, чая и розите: Тръмп и Си Цзинпин с "нов етап" в отношенията, останаха дълбоки разногласия

Свят Преди 1 час

Визитата бе белязана от тържествени церемонии и дипломатически жестове, докато ключовите конфликти между Вашингтон и Пекин останаха нерешени

Един загина, а десетки пострадаха при изтичане на токсично вещество в Бавария

Един загина, а десетки пострадаха при изтичане на токсично вещество в Бавария

Свят Преди 1 час

Разследващите все още не могат да установят какво е било токсичното вещество

<p>Мъск изстреля &quot;Карго Драгън&quot; към Космоса</p>

"Спейс Екс" изпрати товарен кораб към МКС

Свят Преди 2 часа

Корабът доставя 2,9 тона оборудване и научни експерименти до МКС

"Посланик за един ден": Три вдъхновяващи момичета спечелиха конкурса на Британското посолство

"Посланик за един ден": Три вдъхновяващи момичета спечелиха конкурса на Британското посолство

България Преди 2 часа

Те успяха да покажат силата на гласа си и лидерски качества

Природен филтър: Учени откриха как вулканите сами „чистят“ метана от атмосферата

Природен филтър: Учени откриха как вулканите сами „чистят“ метана от атмосферата

Любопитно Преди 3 часа

Защо толкова много млади хора обмислят да напуснат Германия

Защо толкова много млади хора обмислят да напуснат Германия

Свят Преди 3 часа

Все повече германци на възраст между 14 и 29 години заявяват, че активно планират да напуснат родината си

Идва голяма промяна за лаптопите и тяхната памет

Идва голяма промяна за лаптопите и тяхната памет

Технологии Преди 3 часа

Модерните лаптопи са много усъвършенствани в почти всички аспекти, но имат и слабо място - тяхната системна памет. RAM модулите използват от най-старите слотове, които не дават достатъчно бърза връзка или разчитат на запояване, което спира ъпгрейдите

Митът за 10 000: Как японската реклама накара света да брои стъпки

Митът за 10 000: Как японската реклама накара света да брои стъпки

Любопитно Преди 3 часа

Митът за 10 000 крачки на ден се оказа успешен трик на японския маркетинг от 1965 г. Проучвания на Харвард и The Lancet разкриват колко движение ни е нужно всъщност и защо преминаването на тази граница не носи допълнителни ползи за здравето

Световни премиери и магията на танца от древността до днес - One Dance Festival отново в Пловдив

Световни премиери и магията на танца от древността до днес - One Dance Festival отново в Пловдив

Любопитно Преди 3 часа

Официалното откриване на фестивала е със световната премиера на новата продукция на Бенджамин Кан, като One Dance Festival ще представи и новите произведения на белгийските хореографи Зора Снейк и Лара Барсак, както и на Катерина Радева. Билетите вече са в продажба в в платформата на ePayGo

Динамична събота: Жълт код за опасно време - слънцето отстъпва място на дъжд и гръмотевици

Динамична събота: Жълт код за опасно време - слънцето отстъпва място на дъжд и гръмотевици

България Преди 3 часа

Максималните температури ще бъдат между 21° и 26°, в София - около 22°

Удължиха примирието и Израел удари в Ливан

Удължиха примирието и Израел удари в Ливан

Свят Преди 10 часа

Прекратяването на огъня от 16 април се удължава с 45 дни

САЩ и България почетоха паметта на загиналите служители на реда

САЩ и България почетоха паметта на загиналите служители на реда

България Преди 10 часа

Денят в памет на служителите на правоохранителните органи, който се отбелязва ежегодно в Съединените щати и по света

Казанлък избра "Царица Роза"

Казанлък избра "Царица Роза"

Любопитно Преди 11 часа

На събитието присъстваха кметът на общината Галина Стоянова, заместник-кметове, представители на местната администрация

Европа одобри нов подход за справяне с имиграцията

Европа одобри нов подход за справяне с имиграцията

Свят Преди 11 часа

"Амнести Интернешънъл" критикува остро решението

Зеленски: Русия обмисля план за нападение срещу НАТО от Беларус

Зеленски: Русия обмисля план за нападение срещу НАТО от Беларус

Свят Преди 11 часа

Зеленски: Продължаваме да регистрираме опити на Русия да въвлече Беларус

Всичко от днес

От мрежата

Ирландски вълкодав или Немски дог: Кой от тези нежни гиганти е подходящ за вас?

dogsandcats.bg

9 признака, че кучето ви е разгонено

dogsandcats.bg
1

Жеги, суша, слана и мраз: каква е прогнозата за земеделците у нас

sinoptik.bg
1

Какво да очакваме от феномена "Ел Ниньо"

sinoptik.bg

С грижа за теб и твоето дете: Форумът на „Ох, на мама“ отваря врати в НДК

Edna.bg

Дневен хороскоп за 16 май, събота

Edna.bg

Весела Лечева ще отбележи Деня на българския спорт в НСА

Gong.bg

Специалния връща свой любимец в Реал Мадрид

Gong.bg

Висшата лига в журналистиката Робърт Гест: Какви са прогнозите на "The Economist" за България, еврото и войните

Nova.bg

"Темата на NOVA" в аванс: Как функционира тайно общество с хиляди последователи

Nova.bg