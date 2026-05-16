Тръмп: САЩ ликвидираха втория човек в йерархията на "Ислямска държава"

П резидентът на САЩ Доналд Тръмп обяви, че въоръжените сили на страната му са ликвидирали втория човек в йерархията на джихадистката групировка "Ислямска държава" в световен мащаб, предаде Ройтерс.

Абу Билал ал Мануки е бил убит при съвместна военна операция на Съединените щати и Нигерия, съобщи Тръмп.

След началото на втория президентски мандат на Тръмп САЩ започнаха да нанасят удари срещу джихадисти в западноафриканската държава.

TRUMP: “Tonight, at my direction, brave American forces and the Armed Forces of Nigeria flawlessly executed a meticulously planned and very complex mission to eliminate the most active terrorist in the world from the battlefield. Abu-Bilal al-Minuki, second in command of ISIS.” pic.twitter.com/9UhBTWUML8 — The Post Millennial (@TPostMillennial) May 16, 2026

Нигерия се превръща в сцена на джихадистки бунт, като североизточната част на страната е епицентърът на конфликта, причинил смъртта на десетки хиляди хора.

В началото на миналия месец нигерийските въоръжени сили вече обявиха, че са елиминирали Мануки.