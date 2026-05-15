Свят

Огромен пожар гори край АЕЦ „Чернобил“ след руски удар

Повече от 80 хектара земя са засегнати от пожара

15 май 2026, 23:17
Източник: AP/БТА

У краинските аварийни служби се борят втори ден, за да потушат горски пожар в зоната на Чернобилската АЕЦ, който се разрази след руска атака с дронове, съобщи Службата за извънредни ситуации на Украйна, цитирана от „Укринформ“. 

„В резултат на обстрела се подпалиха шума и изсъхнали дървета. Противопожарните операции продължават на три места“, съобщава агенцията.

Повече от 80 хектара земя са засегнати от пожара. Сушата и силните пориви на вятъра допринасят за разпространението на огъня.

Сто четиридесет и осем служители на аварийните служби са мобилизирани за потушаване на пожара. 

Както Укринформ съобщи по-рано, вчера в зоната на Чернобил избухнаха няколко пожара, след като руски дронове бяха свалени в труднодостъпни райони. 

Източник: БТА, Александър Евстатиев    
