Огромен пожар гори край АЕЦ „Чернобил“ след руски удар

У краинските аварийни служби се борят втори ден, за да потушат горски пожар в зоната на Чернобилската АЕЦ, който се разрази след руска атака с дронове, съобщи Службата за извънредни ситуации на Украйна, цитирана от „Укринформ“.

„В резултат на обстрела се подпалиха шума и изсъхнали дървета. Противопожарните операции продължават на три места“, съобщава агенцията.

Русия постави условие за преговори за мир с Украйна

Повече от 80 хектара земя са засегнати от пожара. Сушата и силните пориви на вятъра допринасят за разпространението на огъня.

Сто четиридесет и осем служители на аварийните служби са мобилизирани за потушаване на пожара.

Както Укринформ съобщи по-рано, вчера в зоната на Чернобил избухнаха няколко пожара, след като руски дронове бяха свалени в труднодостъпни райони.