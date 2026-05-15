Удължиха примирието и Израел удари в Ливан

Л иван и Израел удължиха примирието с 45 дни, съобщи Държавният департамент на САЩ в петък след провеждането на мирни преговори с посредничеството на Вашингтон. Примирието, което вече беше удължено веднъж, трябваше да изтече в неделя. Междувременно днес Израел нанесе нови удари по ливанска територия.

„Прекратяването на огъня от 16 април се удължава с 45 дни, за да се осигури по-нататъшен напредък", заяви говорителят на Държавния департамент Томи Пигът. Той съобщи, че Държавният департамент ще проведе преговори за постигане на постоянно политическо споразумение на 2 и 3 юни, а Пентагонът ще събере военни делегации от двете страни на 29 май.

Мир на ръба: Кървава вълна в Ливан заплашва да взриви примирието между САЩ и Иран

„Надяваме се тези дискусии да допринесат за трайния мир между двете страни, пълното взаимно признаване на суверенитета и териториалната цялост, както и за установяването на истинска сигурност по общата им граница", добави Пигът.

САЩ, Израел и Ливан считат примирието за действащо въпреки продължаващото насилие.

Израел заяви в петък, че е нанесъл удар в Газа срещу Ецедин ал-Хадад, когото описва като ръководител на военното крило на палестинското движение „Хамас" и един от главните архитекти на атаката от 7 октомври 2023 г. Дали ал-Хадад е убит, не е потвърдено - военен служител съобщи, че „оценката на нанесените щети все още предстои".

Кабинетът на израелския министър на отбраната заяви, че ал-Хадад „е бил отговорен за убийството, отвличането и нанесените вреди на хиляди израелски цивилни и войници", държал е заложници „в жесток плен" и е отказал да приложи споразумението, предложено от президента на САЩ Доналд Тръмп, за разоръжаването на „Хамас" и демилитаризацията на ивицата Газа.

Военен служител добави, че Хадад е бил „най-висшият военен командир в „Хамас" и последният останал висш лидер на организацията в Газа, участвал в планирането на клането от 7 октомври". Израелските отбранителни сили (ЦАХАЛ) съобщиха, че ударът е нанесен малко след получаването на разузнавателна информация за местоположението на Хадад. Гражданската отбрана на Газа съобщи, че при бомбардировката на жилищна сграда в района Ал-Рамал в Газа Сити е загинал един човек, а около 20 са ранени.

Защо Израел все още нанася удари по Газа и Ливан след примирието

Ударът е нанесен на фона на продължаващо ежедневно насилие въпреки примирието от октомври. Поне 856 палестинци са загинали от началото на примирието, а петима израелски войници са убити в Газа за същия период. И двете страни се обвиняват взаимно в нарушаване на примирието. Ответната военна кампания на Израел в Газа от началото на войната е отнела живота на над 72 700 души според здравното министерство на територията - цифри, считани за достоверни от Организацията на обединените нации (ООН).

В хода на войната Израел е поел отговорност за ликвидирането на няколко висши лидери на „Хамас", включително Яхя Синуар - широко смятан за главния архитект на атаката от 7 октомври - и Мохамед Деиф, дългогодишен командир на военното крило на групировката. Израелски удари са насочени и срещу командири на „Хизбула", включително бившия ръководител на организацията Хасан Насрала.