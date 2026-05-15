Свят

Удължиха примирието и Израел удари в Ливан

Прекратяването на огъня от 16 април се удължава с 45 дни

15 май 2026, 23:28
Източник: EPA/БГНЕС

Л иван и Израел удължиха примирието с 45 дни, съобщи Държавният департамент на САЩ в петък след провеждането на мирни преговори с посредничеството на Вашингтон. Примирието, което вече беше удължено веднъж, трябваше да изтече в неделя. Междувременно днес Израел нанесе нови удари по ливанска територия.

„Прекратяването на огъня от 16 април се удължава с 45 дни, за да се осигури по-нататъшен напредък", заяви говорителят на Държавния департамент Томи Пигът. Той съобщи, че Държавният департамент ще проведе преговори за постигане на постоянно политическо споразумение на 2 и 3 юни, а Пентагонът ще събере военни делегации от двете страни на 29 май.

„Надяваме се тези дискусии да допринесат за трайния мир между двете страни, пълното взаимно признаване на суверенитета и териториалната цялост, както и за установяването на истинска сигурност по общата им граница", добави Пигът.

САЩ, Израел и Ливан считат примирието за действащо въпреки продължаващото насилие. 

Израел заяви в петък, че е нанесъл удар в Газа срещу Ецедин ал-Хадад, когото описва като ръководител на военното крило на палестинското движение „Хамас" и един от главните архитекти на атаката от 7 октомври 2023 г. Дали ал-Хадад е убит, не е потвърдено - военен служител съобщи, че „оценката на нанесените щети все още предстои".

Кабинетът на израелския министър на отбраната заяви, че ал-Хадад „е бил отговорен за убийството, отвличането и нанесените вреди на хиляди израелски цивилни и войници", държал е заложници „в жесток плен" и е отказал да приложи споразумението, предложено от президента на САЩ Доналд Тръмп, за разоръжаването на „Хамас" и демилитаризацията на ивицата Газа.

Военен служител добави, че Хадад е бил „най-висшият военен командир в „Хамас" и последният останал висш лидер на организацията в Газа, участвал в планирането на клането от 7 октомври". Израелските отбранителни сили (ЦАХАЛ) съобщиха, че ударът е нанесен малко след получаването на разузнавателна информация за местоположението на Хадад. Гражданската отбрана на Газа съобщи, че при бомбардировката на жилищна сграда в района Ал-Рамал в Газа Сити е загинал един човек, а около 20 са ранени.

Ударът е нанесен на фона на продължаващо ежедневно насилие въпреки примирието от октомври. Поне 856 палестинци са загинали от началото на примирието, а петима израелски войници са убити в Газа за същия период. И двете страни се обвиняват взаимно в нарушаване на примирието. Ответната военна кампания на Израел в Газа от началото на войната е отнела живота на над 72 700 души според здравното министерство на територията - цифри, считани за достоверни от Организацията на обединените нации (ООН).

В хода на войната Израел е поел отговорност за ликвидирането на няколко висши лидери на „Хамас", включително Яхя Синуар - широко смятан за главния архитект на атаката от 7 октомври - и Мохамед Деиф, дългогодишен командир на военното крило на групировката. Израелски удари са насочени и срещу командири на „Хизбула", включително бившия ръководител на организацията Хасан Насрала.

Източник: БГНЕС    
Ливан и Израел примирие САЩ Газа
Денят в памет на служителите на правоохранителните органи, който се отбелязва ежегодно в Съединените щати и по света

На събитието присъстваха кметът на общината Галина Стоянова, заместник-кметове, представители на местната администрация

Причината е по-ниското средно възнаграждение в държавния сектор

Бюджетният дефицит на Русия вече надхвърли прогнозата за цялата година

Илин Савов: Колегите от ГДБОП наистина са професионалисти, но те са недостатъчни на България

Радев ще наблюдава дейността на министрите на външните работи, на отбраната, на вътрешните работи, на правосъдието

Мотористите настояват за възможност за разсрочено плащане и въвеждане на сезонни застраховки

Служители на жандармерията в пълно снаряжение, изпълняват танцовите движения

Фатална грешка или дефектно оборудване? Петима италианци загинаха при рисковано спускане край Малдивите. Експерти обясняват, че хипероксията и помътняването на водата при уплаха са превърнали популярния атол в смъртоносен капан за туристите

Той е задържан за хулигански действия и нанасяне на лека телесна повреда

Задържани са четирима души

Общо 962 часа отделиха за доброволен труд участниците в програмата „The Collective”, която си партнира с 11 неправителствени организации в Европа и Латинска Америка, за да подкрепи инициативи за биоразнообразие, устойчивост и хуманно отношение към животните

Молдовската президентка Мая Санду все по-често пледира за обединение с Румъния

Не пропускайте да разберете от 20:00 ч. по NOVA

